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Оккупанты издали приказ о порядке эвакуации музеев из Крыма, - Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупационные власти издали приказ, в котором определили порядок эвакуации музеев на территории Крыма.
Об этом говорится в информации Генерального штаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.
"На временно оккупированной территории украинского Крыма оккупационные власти издали приказ, в котором определили порядок эвакуации музеев. В частности, для музеев временно оккупированного региона утверждены планы внутренней (в пределах оккупированного региона) и внешней (на территорию Российской Федерации) эвакуации.
Первоочередной эвакуации подлежат экспонаты, обладающие самой большой материальной ценностью", - сообщили в Генштабе.
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+26 Vadym Tsyrkalyuk
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показать весь комментарий14.10.2022 18:58
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Слава УКРАЇНІ!
И начать надо с крымского моста
Не так давно дивилась відео в ютюбі з санаторію «Крим» у Партиніті. Від нього майже нічого не залишилось. Верхні корпуси розграбували ще на початку анексії , а територія парку занедбана. Одразу видно, що тут був кацап.
Своровали Крым, теперь состряпали план, как своровать экспонаты наших музеев.
Вся их суть - воровство. Истории, территорий, людей.
Дехто, з опи, навіть сподівався на гуманне ставлення до наших міст і всього красивого...
Вони знищували та переінакшували всю нашу історію,переселяли зеків з росії на українські землі,а наш народ відправляли в сибір...
орки залишають нам випалену землю...
Почему Крым присоединили к хозяйственной системе Украины в 1954? Просто надо посмотреть на стостояние Крыма в 1953. В справке под грифом «Секретно» от 4 января 1954 года, подготовленной для первого секретаря Центрального Комитета Компартии Украины Алексея Кириченко (Центральный госархив общественных объединений Украины. Ф-1-ОПЗО. Дело 3590. Стр. 109-110.), представлена полная картина хозяйственной деятельности крымских властей в послевоенные годы.
Цифры, указанные в ней, поражают: в 1954 году по сравнению с 1940-м площадь посевов в Крыму сократилась на 70 тысяч гектаров и только три колхоза из тридцати смогли освоить полевой и кормовой севообороты, а урожай всех сельскохозяйственных культур был в три раза меньше, чем до войны.
В 1954 году площадь садов составляла 87 процентов, а виноградников - 79 процентов от уровня 1940 года. Фермы, где разводили скот, запаслись на зиму кормами лишь на 37 процентов. На полуострове не хватало более 1100 тракторов.В 1953 году Крым фактически сорвал план по сбору налогов, нанеся ущерб казне в более чем шесть миллионов рублей.Не лучшим образом обстояли дела и в социальной сфере. К концу 1953 года на весь полуостров работали всего ТРИ!!! ВСЕГО ТРИ!!!! хлебных магазина, 18 мясопродуктовых и восемь молочных. Только в двух точках можно было приобрести ткани, в девяти местах купить обувь. В стране, где грамотность и образование населения всегда считались приоритетными, на всю область работали лишь 28 книжных магазинов. В государственном секторе полностью была прекращена торговля овощами.Так выглядела ситуация на полуострове накануне его присоединения к Украине. Ситуация частично поясняется тем, что в 1944 было насильно депортировано 180 тысяч татар. но вместе с татарами депортировано всех немцев, греков, болгар и т.д. Всего около 300 ТЫСЯЧ!Вся вода в Крыму держалась на татарах. только они отыскивали места с водой и рыли там колодцы. Согласно традициям татарских семей - каждый мужчина должен выкопать колодец.
А немцы, болгары, греки выращивали урожаи, работали на земле. С их депортацией урожаи прекратились.
В Крым срочным образом завезены под 100 тысяч человек из средней полосы России. Пообещав им золотые горы, а главное - море дешевого вина. Но они ничего не могли сделать, они не умели вести земледелие в условиях мизерного количества влаги. В Крыму начался голод, мародерство, выросла преступность. Многие просто побежали из Крыма. Никита Хрущев тайно посетил Крым в 1953. Люди (кацапы) просто бросались на его машину, кричали в лицо оскорления.
В Крым пришел пистдец!! Тогда Политбюро приняло решение повесить Крым на шею Украине. После войны не прошло еще и 10 лет, Украина была разрушена неимоверно, поэтому поднимать разрушенный пустынный Крым - этому никто не обрадовался. Но приказ партиии надо выполнять.
В Крым поехали украинцы. Сразу занялись сельским хозяйством. Более 10 тысяч именно украинцев(!) строили Северо-Крымский Канал, который проектировали 80 научных предприятий из 10 городов Украины! Тупых пьяных кацапов к восстановлению Крыма не допускали.
За два года добыча железной руды увеличилась на 36%. И сегодня, после оккупации русскими фашистами, мы видим как бы включенную машину времени. Крым возвращается в 1953-й год. Крымский канал пересох. Закрыт самый длинный в мире троллейбусный маршрут (Симферополь-Алушта - Ялта), построенный украинцами. Резко сокращаются площадь посевов, кароче - пястдец грядьот!!
Вся сущность кацапа - это захватить территорию, разграбить, засрать, разрушить и пойти дальше. Кацап запрограммирован так, он не может существовать иначе.
Почему в Крыму так много русского быдла, если все построили украинцы? Начиная с 70-х годов, когда украинцы превратили Крым в Жемчужину, в Крыму (ЮБК) массово стали селиться бывшие военные, КГБисты, партаппаратчики ,комсомольские вожаки и т.д. И именно потомки этого совкового быдла и верещали: "Путе-е-ен!!!!" под рашистскими флагами
Восстановление Крыма начнется исключительно после воссоединения его с Украиной. Иначе просто не может быть, кацап может только разрушать, кацап вернет Крым в 1953 год
Якщо цікаво, ось про це хороший фільм:
https://www.youtube.com/watch?v=Nspvs6ILq4E
Він, хоч і російською мовою (бо давно це було - у 2007 році), але знімали його "наші люди" у Німеччині - естонці та українці.