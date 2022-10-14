Оккупанты издали приказ о порядке эвакуации музеев из Крыма, - Генштаб ВСУ

Российские оккупационные власти издали приказ, в котором определили порядок эвакуации музеев на территории Крыма.

Об этом говорится в информации Генерального штаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

"На временно оккупированной территории украинского Крыма оккупационные власти издали приказ, в котором определили порядок эвакуации музеев. В частности, для музеев временно оккупированного региона утверждены планы внутренней (в пределах оккупированного региона) и внешней (на территорию Российской Федерации) эвакуации.

Первоочередной эвакуации подлежат экспонаты, обладающие самой большой материальной ценностью", - сообщили в Генштабе.

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