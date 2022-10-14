США будут наказывать тех, кто будет помогать России с поставками вооружений и комплектующих

Министерство финансов США анонсировало ограничения и возможность введения санкций против физических и юридических лиц, а также иностранных стран за их поддержку военно-промышленного комплекса России.

С соответствующим заявлением выступил в пятницу заместитель министра финансов США Уолли Адейемо во время встречи с представителями стран, которые ввели экономические ограничения против РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США издает указания, в которых объясняется, что мы готовы и способны применять санкции против лиц, компаний либо стран, которые поставляют боеприпасы россии или поддерживают российский военно-промышленный комплекс", - отметил представитель Минфина.

Кроме того, по его словам, OFAC, а также Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США сегодня выпускают совместное предупреждение, в котором описываются "действия (США – ред.) против военно-промышленного комплекса России, а также риски для тех, кто предоставляет материальную поддержку вторжению рф в Украину".

Он подчеркнул, что санкции и ограничения, введенные странами Запада, в частности против российского ВПК, уже "непосредственно повлияли на развитие событий на поле боя" в Украине.

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