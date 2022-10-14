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США будут наказывать тех, кто будет помогать России с поставками вооружений и комплектующих

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

санкції

Министерство финансов США анонсировало ограничения и возможность введения санкций против физических и юридических лиц, а также иностранных стран за их поддержку военно-промышленного комплекса России.

С соответствующим заявлением выступил в пятницу заместитель министра финансов США Уолли Адейемо во время встречи с представителями стран, которые ввели экономические ограничения против РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США издает указания, в которых объясняется, что мы готовы и способны применять санкции против лиц, компаний либо стран, которые поставляют боеприпасы россии или поддерживают российский военно-промышленный комплекс", - отметил представитель Минфина.

Кроме того, по его словам, OFAC, а также Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США сегодня выпускают совместное предупреждение, в котором описываются "действия (США – ред.) против военно-промышленного комплекса России, а также риски для тех, кто предоставляет материальную поддержку вторжению рф в Украину".

Он подчеркнул, что санкции и ограничения, введенные странами Запада, в частности против российского ВПК, уже "непосредственно повлияли на развитие событий на поле боя" в Украине.

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Топ комментарии
+14
Карайте всіх тварюк , які підтримують терористів і вбивць !!
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14.10.2022 19:06
+10
Пора вже Іран вздрючити .
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14.10.2022 19:10
+3
абрахамия с араховичем будут просить не включать в санкционный список дерьмака. он им сильно помогает ))
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14.10.2022 19:14
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Карайте всіх тварюк , які підтримують терористів і вбивць !!
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14.10.2022 19:06 Ответить
Пора вже Іран вздрючити .
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14.10.2022 19:10 Ответить
Навпаки . Сша дадуть Ірану смаколик в вигляді послаблення санкцій в обмін на ігнор рашки. Іце подіє аж бігом...
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14.10.2022 19:13 Ответить
Цю жабу (рашку) будуть варить повільно , щоб не вистрибнула з каструлі. (Не застосуваля ядерну зброю)
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14.10.2022 19:16 Ответить
саудити кришку з кастрюлі скинули, процес затягнеться
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14.10.2022 19:50 Ответить
Значить попрацюють з персюками .
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14.10.2022 19:21 Ответить
немає на паРаші іранських дронів. там виключно дрони, виготовлені вузкоглазими комуняцкими рабами таваріща сі.
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14.10.2022 19:22 Ответить
абрахамия с араховичем будут просить не включать в санкционный список дерьмака. он им сильно помогает ))
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14.10.2022 19:14 Ответить
США каратимуть

Картатимуть.
Ще й пальцем насваряться.
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14.10.2022 19:19 Ответить
Что не так
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14.10.2022 19:32 Ответить
Врем'я регистрации у чувака не так
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14.10.2022 20:07 Ответить
Та я ще пізніше зареєстровався, раніше не було часу і бажання на коментарі/суперечки. Живого спілкування було через міру))
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14.10.2022 20:23 Ответить
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14.10.2022 19:21 Ответить
китай и турция помогают россии обходить санкции ,,
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14.10.2022 19:39 Ответить
В першу чергу треба покарати іран
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14.10.2022 19:29 Ответить
А за вонь со рта может уже тоже пора? орбаны сиярты маски и прочая шалупонь **********
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14.10.2022 19:32 Ответить
А можна прижучити таджиків що продають Ірану мікросхеми на їхні "Шахеди"?
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14.10.2022 19:47 Ответить
Даві блє!
Даві скажену рашу і її zомбоване смердюче стадо!
Треба більше животворних корисних санкцій!
Хробачки, що спробували по москвах та пітєрах смаку цивілізації повинні повернутися до свого природнього середовища -- у гнояку!
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14.10.2022 19:48 Ответить
Зараз полетить пір'я з хвойд першого і другого ешелонів підтримки ягелевих дегенератів.
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14.10.2022 19:53 Ответить
почніть з американських компаній
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14.10.2022 20:35 Ответить
Да с 14 года полно компаний, которые не гнушались поставками в рашку деталей для армии. Франция, Германия, США....
Вспомним только как Сименс тупо отмазался от генераторов... Наверняка и сам смонтировал.
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15.10.2022 01:24 Ответить
Як би українські бізнесмени не потрапили в вороги. Бо наша влада таким дрібницями не цікавиться.
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15.10.2022 07:52 Ответить
 
 