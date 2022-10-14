Орбан раскритиковал санкции и призвал к мирным переговорам между Украиной и РФ
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз заявил, что санкции Европейского союза против России провалились и призвал к мирным переговорам между РФ и Украиной.
Об этом он сказал на радио Kossuth Rádió, а текст его выступления опубликован на сайте правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
По словам Орбана, существует "лагерь мира", к которому принадлежит и Венгрия, и где решение нынешнего кризиса можно увидеть через мирные переговоры.
"Святейший Отец выступает за мир. Киссинджер выступает за мир. Мы были в Германии, там есть уважаемый философ по имени Хабермас, левый, не из нашего политического сообщества. Но он говорит то же самое, что и мы. Там есть американцы, республиканцы, бизнесмены мирового масштаба. Я чувствую, что голос за прекращение огня, а затем за мирное соглашение после прекращения огня становится сильнее", - сказал он.
Орбан также заявил, что санкции против России плохо разработаны, а энергетические ограничения - это сомнительный механизм, потому что в мировой истории санкции обычно вводят те, кто имеет доминирующее положение.
"Сейчас в энергетическом секторе сомнительно, что мы имеем доминирующую позицию, потому что мы являемся покупателями, а россияне являются поставщиками", - сказал венгерский премьер.
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і Ніби існує "табір миру", до якого належить і Угорщина приплітає далі "Святіший Отець виступає за мир. Кіссінджер виступає за мир. Ми були в Німеччині, там є поважний філософ на ім'я Габермас, лівий, ... він говорить те ж саме, що і ми. ... є американці, республіканці, бізнесмени світового масштабу. Я відчуваю, що голос за припинення вогню, а потім за мирну угоду після припинення вогню стає сильнішим".
Не встиг Путін заговорити про припинення вогню, який йому потрібно для підготовки до весняно-літнього наступу, який він має здійснити на заморожену Україну знищення енергетичної інфраструктури, а тоді вже примуситидо "миру" на своїх умавах, як Орбан вже включився...
орбан, ****** *****.
половойОр(г)бан??