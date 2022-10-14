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Новости Война в Украине
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Россия потеряла 6000 единиц техники и не успевает пополнить боеприпасы, - отчет правительства США

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,техніка

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла шесть тысяч единиц техники и использует боеприпасы в таких масштабах, которые не сможет компенсировать в связи с санкциями Запада.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times, об этом говорится в отчете правительства США.

Как утверждается, способность России создавать комплексное высокоточное оружие уже пострадала от мер экспортного контроля, которые ограничивают доступ России к передовым технологиям. Санкции Запада также привели к дефициту в РФ менее сложных технологий - например подшипников, что затрудняет производство и ремонт танков, самолетов, подводных лодок и других военных систем.

США также зафиксировали, что еще с мая России не хватает критически важных поставок дизельных двигателей, деталей двигателей для вертолетов и самолетов, а также ее бронированных танков. Кроме того, у Москвы возникли проблемы с выполнением оборонных заказов иностранных государств.

Чтобы обойти санкции, российские спецслужбы получили приказ "незаконно покупать западные технологии и детали", отмечается в отчете. Россия также ищет поставок из таких стран, как Иран и Северная Корея, которые также находятся под западными санкциями.

По словам высокопоставленного чиновника США, который говорил на условиях анонимности, Вашингтон ищет другие "узкие места" в технологическом процессе, которые бы усложнили производство военной техники для РФ - например шариковые подшипники и крепления.

Читайте также: США готовят новый пакет военной помощи Украине на $725 млн, - Reuters
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Топ комментарии
+17
Цікаво. Європа десятиліттями звикала боятися російської армії. На вівтар "миру" готові були принести будь-які поступки. Але у 2022 році виявилося, що єдине, в чому Росія досягла успіху - це виробництво "понтів". А ситуацію на полі бою змогли змінити навіть кількадесят західних РСЗВ. Які, до того ж, працюють в Україні з обмеженим функціоналом з дальності.©
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14.10.2022 19:56
+9
Всё это объединяется ёмким русским словом "просрали"!
)))
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14.10.2022 20:09
+8
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14.10.2022 20:22
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Правила форума Совет форумчан
Цікаво. Європа десятиліттями звикала боятися російської армії. На вівтар "миру" готові були принести будь-які поступки. Але у 2022 році виявилося, що єдине, в чому Росія досягла успіху - це виробництво "понтів". А ситуацію на полі бою змогли змінити навіть кількадесят західних РСЗВ. Які, до того ж, працюють в Україні з обмеженим функціоналом з дальності.©
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14.10.2022 19:56 Ответить
У дев'яності, мабуть, там ще гірше було - наче і зброя була, але ж першу чеченську програли.
Але проблема завжди була в ядерній зброї і саме її боїться Європа і Штати. Росіяни самі неодноразово заявляли, що війна з НАТО буде вестись саме ядерною зброєю і співвідношення по конвенційній зброї тому не розглядається.
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14.10.2022 20:09 Ответить
Вони не то, щоб бояться, НАТо скоріше не хоче третю світову, а чім ядерним відповісти- в них є.
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14.10.2022 20:25 Ответить
не будет никакой третьей мировой - Украина разбила самые боеспособные части кацапии - теперь будем чмобиков вагнровев и остальных бомжей добивать
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15.10.2022 01:32 Ответить
Украина не имет отношения к третьей мировой
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15.10.2022 03:06 Ответить
имеет еще как - именно на ее територии рашка потерпит поражения в третьей и последней для этого недо-империи войне
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15.10.2022 03:54 Ответить
пока еще не третья мировая
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15.10.2022 15:42 Ответить
З ядерною буде така ж ситуація. СССРівська ядерка давно прострочена. А до того ж вона уся на прицілі у НАТО.
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14.10.2022 20:29 Ответить
бред собачий -ты веришь всем что говорят кацапы? обосрались рашиссты по полной..
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15.10.2022 01:33 Ответить
Не тратьте, куме, сили -
Спускайтеся на дно!

(І. Франко)
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14.10.2022 19:56 Ответить
душите их, душите!
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14.10.2022 19:58 Ответить
ТА нє ***** каже йому ще неначасі, слово таке у Вови стибрив ..
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14.10.2022 20:03 Ответить
Это только "втратили" или вместе с "пропили", "продали", "утопили", "потеряли"?
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14.10.2022 20:07 Ответить
Всё это объединяется ёмким русским словом "просрали"!
)))
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14.10.2022 20:09 Ответить
Боеприпасы русне уже нужно самим производить, но основная проблема москалей это пороха, они не в состоянии наладить производство в ассортименте и должном количестве. Как обычно у ванек много зависит от экспорта...
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14.10.2022 20:12 Ответить
Тому сявка путлера орбан виступає за мирову угоду і перемиря.
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14.10.2022 20:13 Ответить
шість тисяч втрат в них? Та по звітам нашого Генштабу - лише броні касапи втратили під вісім тисяч; не рахуючи літачків, гармат, градів/ураганів, інших летальних иашин і механізмів. І навіть не рахуючи автівок...
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14.10.2022 20:14 Ответить
За Oryx - 7000 лише з фотосвідченнями... Реально може бути і вдвічі більше.
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14.10.2022 20:21 Ответить
В принципе, если отнять то, что кацапы затрофеили выйдет 6500. Но точно больше 6000. А реальные потери где-то на 30-40% больше.
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14.10.2022 20:26 Ответить
For want of a nail the shoe was lost,
 for want of a shoe the horse was lost;
 and for want of a horse the rider was lost;
 being overtaken and slain by the enemy,
all for want of care about a horse-shoe nail.

-- 1758 Benjamin Franklin in The Way to Wealth

Або у довільному російському перекладі Маршака:

Не было гвоздя - подкова пропала.
Не было подковы - лошадь захромала.
Лошадь захромала - командир убит.
Конница разбита - армия бежит.
Враг вступает в город, пленных не щадя,
Оттого, что в кузнице не было гвоздя.
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14.10.2022 20:14 Ответить
Была Холодная война и была гонка вооружений, а теперь тоже идет холодная война параллельно с горячей войной или даже идет холодная война в горячей войне. То бишь Россия тратит свои вооружения - это ресурс, и ресурс истощается, и нужно тратить - вооружения, припасы, провизию, топливо, и на все нужно тратить деньги. На пополнения и производство новых вооружений и на ремонт старой техники надо тратить деньги - это все истощает Российский ресурсы. Санкции уменьшают капитал России. Затяжная война истощает государство и ресурсы - это приводит к недовольству властью. Россию нужно довести до банкротства и тогда РФ посыпается и будут восстания по всем регионам. Появится много независимых стран! Украине нужно работать над санкциями также усердно, как и на войне. И нужно не просто работать, что наложите санкции, а нужно заменять ресурс из России на ресурс из других стран и прокладывание продвигать прокладывания новых труб, строительство новых терминалов приема и т.д. Если будут созданы логистические условия из других источников, то Европе не нужны будут ресурсы из России. Россия не будет получать доходы и она будет уменьшаться! Нужно добиться, чтобы были построены трубы из ОАЭ и Саудовской Аравии в Турцию, а у Турции уже есть трубы в ЕС. Идем дальше, нужно не только заменять экспортеров, а нужно создавать альтернативные источники энергетики. То бишь нужно создавать например больше АЭС и можно будет получать дешевое электричество, а при помощи дешевого электричества делать больше электро-отопления и оно будет дешевле ископаемых ресурсов, потому что много АЭС создают огромное количество энергии, а профицит энергии делает ее дешевой. И не только отопление, а и электроплиты, электро-бойлеры. И тогда Россия будет на галимом. И также нужно лишать Россию союзников - это очень важно! Нужно много говорить с теми, кто ведет дела с Россией и нужно их забирать на свою сторону! Никаких шансов России не оставлять!
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14.10.2022 20:19 Ответить
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14.10.2022 20:22 Ответить
Цікаво, як можна було, перебуваючи в НАТО, одночасно продавати кацапстану військові технології,
і не аби які, а електроніку для ракет і літаків?

Тим більше, що неадекватність кацапів уже багато років очевидна.
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14.10.2022 20:24 Ответить
Устарели данные. Не 6, а больше 7 тысяч единиц техники уже гарантированно уничтожено/захвачено.
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14.10.2022 20:25 Ответить
ЦРУшник чи Пентагонщик забув оновити сайт Орікса,
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14.10.2022 20:34 Ответить
Хотя, может они потери автотранспорта не считают за боевую технику.
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14.10.2022 21:04 Ответить
- Так дев'ять чи десять??? -Десяяяять... з 10 запущених у бік Харкова всі 10 вибухнули у повітрі, випадково уразивши Білгородську ТЕЦ «Луч».
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14.10.2022 20:32 Ответить
Побили техники на 30 полнокровных дивизий СА, а по арте то 60 полков и тоже 30 дивизий. Но.... Так называемые закрома Родины слонов закончились и некому тачать и ремонтировать. Когда агрессор ездит по свету и кальсоны сшибает, то это запредел. Правда в первую мировую и во вторую режимам славно помогала Америка. К 18 году на складах острова Джерси була складировано около 1,5 млн шинелей 400 тыс. винтовок и около миллиона пар кожаной обуви. Шинели были с так называемыми "разговорами" и дополняли ********* шлемами. Все это частично было оплачено, но потом Троцкий договорился с УоолСтритом и все это перекочевало в Рассею. Характерен пример с так называемой чекистской кожаной одеждой. А это были поставленная из Америки униформа летунов и их штурманов на складах в Питере. Но Янкель Свердлов стал законодателем моды. Его в этой же одежде и побили на ждстанции в Орле рабочие. А шас некому ни кроить ни шить, тюремная рабсила обшивает Росгвардию. А это совсем другая история.
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14.10.2022 20:57 Ответить
А это были поставленная из Америки униформа летунов и их штурманов на складах в Питере.
Революционеры помародерили склады авиации, естественно модная кожа разошлась по блатным - чекистам, вождям революции и пр. Оттуда же пошли в массы маузеры в деревянной кобуре-прикладе.
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14.10.2022 21:30 Ответить
Что они курят? Орикс, который считает только фото и видео с геолокацией показывает уже больше 7000. И это только то что попало в объективы.
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14.10.2022 21:19 Ответить
Похоже, что парадов на крысной площади больше не будет - просто будет не на чем выезжать.
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14.10.2022 23:47 Ответить
No no no, - a naduvnoj kitaiskij avtopark?
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15.10.2022 01:29 Ответить
 
 