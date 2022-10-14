Россия потеряла 6000 единиц техники и не успевает пополнить боеприпасы, - отчет правительства США
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла шесть тысяч единиц техники и использует боеприпасы в таких масштабах, которые не сможет компенсировать в связи с санкциями Запада.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times, об этом говорится в отчете правительства США.
Как утверждается, способность России создавать комплексное высокоточное оружие уже пострадала от мер экспортного контроля, которые ограничивают доступ России к передовым технологиям. Санкции Запада также привели к дефициту в РФ менее сложных технологий - например подшипников, что затрудняет производство и ремонт танков, самолетов, подводных лодок и других военных систем.
США также зафиксировали, что еще с мая России не хватает критически важных поставок дизельных двигателей, деталей двигателей для вертолетов и самолетов, а также ее бронированных танков. Кроме того, у Москвы возникли проблемы с выполнением оборонных заказов иностранных государств.
Чтобы обойти санкции, российские спецслужбы получили приказ "незаконно покупать западные технологии и детали", отмечается в отчете. Россия также ищет поставок из таких стран, как Иран и Северная Корея, которые также находятся под западными санкциями.
По словам высокопоставленного чиновника США, который говорил на условиях анонимности, Вашингтон ищет другие "узкие места" в технологическом процессе, которые бы усложнили производство военной техники для РФ - например шариковые подшипники и крепления.
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Але проблема завжди була в ядерній зброї і саме її боїться Європа і Штати. Росіяни самі неодноразово заявляли, що війна з НАТО буде вестись саме ядерною зброєю і співвідношення по конвенційній зброї тому не розглядається.
Спускайтеся на дно!
(І. Франко)
)))
for want of a shoe the horse was lost;
and for want of a horse the rider was lost;
being overtaken and slain by the enemy,
all for want of care about a horse-shoe nail.
-- 1758 Benjamin Franklin in The Way to Wealth
Або у довільному російському перекладі Маршака:
Не было гвоздя - подкова пропала.
Не было подковы - лошадь захромала.
Лошадь захромала - командир убит.
Конница разбита - армия бежит.
Враг вступает в город, пленных не щадя,
Оттого, что в кузнице не было гвоздя.
і не аби які, а електроніку для ракет і літаків?
Тим більше, що неадекватність кацапів уже багато років очевидна.
Революционеры помародерили склады авиации, естественно модная кожа разошлась по блатным - чекистам, вождям революции и пр. Оттуда же пошли в массы маузеры в деревянной кобуре-прикладе.