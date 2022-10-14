РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15327 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Санкции против России Война
6 119 56
война (47249) россия (91354) санкции (10621) технологии (622)

Спецслужбы РФ ищут продавцов чипов и технологий для производства оружия, - CNN

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чіп

Западные санкции резко ограничили возможности России производить вооружение и боеприпасы, заставив кремль поручить своим спецслужбам найти способы избежать ограничений и приобрести чипы и критические технологии.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на анализ Офиса директора национальной разведки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия потеряла более шести тысяч единиц оборудования в течение почти восьми месяцев с начала войны (против Украины – ред.), и сейчас российские военные структуры пытаются приобрести микрочипы, двигатели и тепловизионные технологии, необходимые для производства нового оружия", - говорится в публикации.

Также смотрите: Российские ракеты снова попали в Белгород: горит подстанция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Как отмечается, это происходит в условиях, когда масштабные санкции Запада на экспорт в РФ перевели оборонно-промышленные комплексы страны в режим периодического простоя. В частности, согласно отчету, два крупнейших производителя микроэлектроники в россии были вынуждены временно остановить производство из-за нехватки иностранных компонентов. В то же время индустрия РФ испытывает острый дефицит подшипников, подрывающий производство танков, самолетов, подводных лодок и других военных систем.

Издание отмечает, что серьезные проблемы у российского ВПК начались в мае, когда возник дефицит поставок компонентов для морских дизельных двигателей, частей вертолетов и самолетов, а также систем управления огнем.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
показать весь комментарий
14.10.2022 20:20
+13
Після війни треба всім лаптєногим безкоштовно-примусово вживити чіпи у сраки, щоб люди по всьому світові через застосунок могли бачити, скільки навколо свинособак у радіусі кілометра.
показать весь комментарий
14.10.2022 20:21
+9
показать весь комментарий
14.10.2022 20:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дали бы объявление в каком-нибудь авито. глядишь, дела бы и пошли вгору.
показать весь комментарий
14.10.2022 20:15 Ответить
ну прямо к Буданову тот поможет... ирония...
показать весь комментарий
14.10.2022 21:22 Ответить
У мене є старий пилосос, і непрацююча пральна машинка,- можу продати...
показать весь комментарий
14.10.2022 20:16 Ответить
за срубли родину продашь...
показать весь комментарий
14.10.2022 20:18 Ответить
Ні! Тільки поламану пралку, самовивозом( важка, цуко)!
показать весь комментарий
14.10.2022 20:27 Ответить
маю кофемолку ссср ..пройде? або желязко... ну мля що ще касабам впарити за непотруб..
показать весь комментарий
14.10.2022 20:31 Ответить
не важно, главное что готов продать фсб гнида
показать весь комментарий
14.10.2022 20:31 Ответить
гнида, готов продати...
показать весь комментарий
14.10.2022 21:02 Ответить
пусть с старых фотоаппаратов выковыривают чипы, там сплошь писдинг японского прома...
показать весь комментарий
14.10.2022 20:17 Ответить
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти...

(С. Маршак)
показать весь комментарий
14.10.2022 20:17 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2022 20:17 Ответить
Галоши хоть в состоянии эта пидострана сделать.
показать весь комментарий
14.10.2022 20:18 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2022 21:19 Ответить
из стиралок можно доставать. Еще можно из роботов-пылесосов выколупывать.
показать весь комментарий
14.10.2022 20:20 Ответить
Там полоскали не везде есть а с веника разве что нитку можно выковырять.
показать весь комментарий
14.10.2022 20:35 Ответить
причем здесь "там"?? Они за этим к нам едут.
показать весь комментарий
14.10.2022 22:17 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2022 20:20 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2022 20:21 Ответить
Після війни треба всім лаптєногим безкоштовно-примусово вживити чіпи у сраки, щоб люди по всьому світові через застосунок могли бачити, скільки навколо свинособак у радіусі кілометра.
показать весь комментарий
14.10.2022 20:21 Ответить
, хух, кращий комент
показать весь комментарий
14.10.2022 20:25 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2022 20:24 Ответить
А Орбан каже, шо санкції придумані неефективні, бо важко нагнути монополіста, ну не ідіот? Дума якщо нафта, то і все?
показать весь комментарий
14.10.2022 20:27 Ответить
Чем больше санкции *неефективнее* тем громче визг Орбана
показать весь комментарий
14.10.2022 20:30 Ответить
По визгу Орбана и Лукашеску можно понять наступили мы ***** на правильный мозоль или нет.
показать весь комментарий
14.10.2022 20:31 Ответить
В лаптевых есть притча, когда какой то неуч блоху подковал, я помню это со школы. Но ни один из лаптеногих придумщиков не задался вопросом - где он взял блох и зачем их подковывать. Ну а ответ прост, как двери в ОПе, блохи в бороде а подковывал, чтобы ошущать их присутствие. Шас у неучей и подков нету, инструмента тоже. Блохи остались, правда проникли в серое вещество и там скачут денно и нощно.
показать весь комментарий
14.10.2022 20:27 Ответить
Москалям не треба паритись електронікою, тисяча чмобіків замінить один калібр по огнєвой мощи
показать весь комментарий
14.10.2022 20:32 Ответить
Під хвостом у онуфрія та його попів знайдете все необхідне,суки!
показать весь комментарий
14.10.2022 20:31 Ответить
якут из говна ракету слепил, не..я им чипы
показать весь комментарий
14.10.2022 20:32 Ответить
З тим якутом не вийде. Пластифікатор німецький закінчився ще у березні. І наче вже призвали того умільця.
показать весь комментарий
14.10.2022 20:39 Ответить
с резиновой жопы наковыряют "пластификатор"
показать весь комментарий
14.10.2022 20:41 Ответить
у ормян могут спосить. чипы, как впрочем и всё остальное в мире, они же изобрели )))
показать весь комментарий
14.10.2022 20:35 Ответить
з картоплі, чи з кукурудзи ормянсгия чипсы?
показать весь комментарий
15.10.2022 01:21 Ответить
з гранатов та пиписинов )
показать весь комментарий
15.10.2022 13:12 Ответить
Полиция Баварии обыскала дом россиянки из-за роликов с танцами на фоне взрывов на Украине

Полиция в городе Ландсхут, Нижняя Бавария, провела обыск у россиянки из-за роликов с танцами на фоне взрывов на Украине, сообщает Bild.

Прокуратура и полиция города Ландсхут проводят в отношении гражданки России Юлии Прохоровой расследование по подозрению в одобрении уголовно наказуемых преступлений. Девушка выкладывала в сеть видео с преследованиями и оскорблениями украинцев, а также давала советы, «как поддержать российскую армию так, чтобы не посадили в Европе».

30-летняя россиянка нигде не работает и находится в Германии нелегально, однако, как сообщили следователи, депортации в Россию в настоящее время приостановлены.(c)
показать весь комментарий
14.10.2022 20:35 Ответить
шлюха....видать первоклассная
показать весь комментарий
14.10.2022 20:37 Ответить
Розбомбити ракетами російські військові заводи - і вони вже нічого не будуть шукати!

Вони наші розбомбили в перші дні війни - маємо право нанести відповідь!
показать весь комментарий
14.10.2022 20:38 Ответить
Китай не продаёт???
показать весь комментарий
14.10.2022 20:40 Ответить
Кацапы, может уже пора остановиться? Вы *** всех наших собак потравите мобиками https://t.me/torreddo/2386
показать весь комментарий
14.10.2022 20:41 Ответить
Друга армія третього світу. По вуха залежать від Заходу (напряму та через треті країни) й одночасно бикують проти того ж самого Заходу, шизофренія як нормальний стан кацапської психики
показать весь комментарий
14.10.2022 20:47 Ответить
На дотичну тему:
Як пише франц.ЗМІ Le Monde, французька нафтогазова компанія TotalEnergies бере співучасть у воєнних злочинах касапів в Україні. А саме: забезпечує касапів гасом (керосином) для їх військових літаків, які бомбардирують українські позиції та міста, зокрема, Маріуполь. Детальніше - тут:
показать весь комментарий
14.10.2022 20:47 Ответить
Вкрадені пральні машини вже закінчились?
показать весь комментарий
14.10.2022 20:51 Ответить
імпортозамістити расєянє можуть УСЬО!

показать весь комментарий
14.10.2022 20:59 Ответить
Їм ваще фсьо на пользу, починаючи з бояри і закінчуючи балалайками
показать весь комментарий
14.10.2022 21:02 Ответить
С вазелином...
показать весь комментарий
14.10.2022 21:43 Ответить
Надо им подсунуть такие чипы, чтобы их ракеты летели на кремль.
показать весь комментарий
14.10.2022 21:03 Ответить
поки що вірмени втулили касапам партію чіпів з прошивкою "на бєлгород"
показать весь комментарий
14.10.2022 21:22 Ответить
До Маска звертались?
показать весь комментарий
14.10.2022 21:03 Ответить
срочно продам кацапам чипы 🤣🤣🤣 недорого
практически на дуреяк )))

показать весь комментарий
14.10.2022 21:05 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2022 21:08 Ответить
А зачем все ети гнилые Западные технологии в отечественной технике? Лучше на проверенных отечественных лампах.
показать весь комментарий
14.10.2022 22:47 Ответить
 
 