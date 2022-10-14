Мы вернем украинский флаг во все наши города и вернем находящихся в плену украинцев - Зеленский

Президент Владимир Зеленский убежден, что Украина вернет свой флаг во все оккупированные РФ города на востоке, юге и в Крыму.

Об этом он заявил на торжествах по случаю Дня защитников и защитниц, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы освободили от российских оккупантов север нашей страны. Освобождаем Харьковщину, освобождаем весь восток и точно его освободим. Мы вернем украинский флаг во все наши города – наши города на юге государства, мы вернем наш Крым, мы восстановим территориальную целостность нашего государства. И мы должны вернуть всех наших украинцев, которые, к сожалению, пока находятся в плену врага в России, или были силой депортированы с нашей земли", - сказал президент.

По его словам, это действительно очень сложная задача, но именно мы должны это решить.

"Развязанная Россией война сейчас решающая. Мы можем своей победой обеспечить то, за что боролись поколения до нас. Можем гарантировать на поколение вперед свободу для всех украинцев во всех уголках нашей страны. Верю, что мы это сделаем", - подчеркнул глава Зеленский.

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