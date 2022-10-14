Мы вернем украинский флаг во все наши города и вернем находящихся в плену украинцев - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский убежден, что Украина вернет свой флаг во все оккупированные РФ города на востоке, юге и в Крыму.
Об этом он заявил на торжествах по случаю Дня защитников и защитниц, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы освободили от российских оккупантов север нашей страны. Освобождаем Харьковщину, освобождаем весь восток и точно его освободим. Мы вернем украинский флаг во все наши города – наши города на юге государства, мы вернем наш Крым, мы восстановим территориальную целостность нашего государства. И мы должны вернуть всех наших украинцев, которые, к сожалению, пока находятся в плену врага в России, или были силой депортированы с нашей земли", - сказал президент.
По его словам, это действительно очень сложная задача, но именно мы должны это решить.
"Развязанная Россией война сейчас решающая. Мы можем своей победой обеспечить то, за что боролись поколения до нас. Можем гарантировать на поколение вперед свободу для всех украинцев во всех уголках нашей страны. Верю, что мы это сделаем", - подчеркнул глава Зеленский.
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А вы, молите бога чтобы "мiстом" для прапора не оказалось твое очко.
Путин уйхло, но с ним хоть все понятно, а вот с тобой балбес - дело мутное, как бы ты соучастником не оказался.
Багато втішних новин зі сходу
нет снарядов и ракет
на куй нужен такой поц?? не рифма.. ну що ж я зроблю.. якщо воно поц?
https://twitter.com/i/status/1580984163788034050
Препізедент працює, кожен день відосік- це ж во благо наріду та опа не сумує, так оманський віслюк?
tZEinform - 04:45
Вивід підрозділів ЗС РФ з оперативного оточення в р/н н/п Линам є результатом домовленостей між політичним керівництвом України і РФ, головною умовою яких з української сторони, є обмін військовополоненими в форматі "всіх на всіх" в середині жовтня 2022.
Ми нічого не забули!
Вже чотирнадцяте число!
Ще є в Україні розумні люди, які розуміють причини і наслідки.