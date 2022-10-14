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Мы вернем украинский флаг во все наши города и вернем находящихся в плену украинцев - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский убежден, что Украина вернет свой флаг во все оккупированные РФ города на востоке, юге и в Крыму.

Об этом он заявил на торжествах по случаю Дня защитников и защитниц, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы освободили от российских оккупантов север нашей страны. Освобождаем Харьковщину, освобождаем весь восток и точно его освободим. Мы вернем украинский флаг во все наши города – наши города на юге государства, мы вернем наш Крым, мы восстановим территориальную целостность нашего государства. И мы должны вернуть всех наших украинцев, которые, к сожалению, пока находятся в плену врага в России, или были силой депортированы с нашей земли", - сказал президент.

По его словам, это действительно очень сложная задача, но именно мы должны это решить.

"Развязанная Россией война сейчас решающая. Мы можем своей победой обеспечить то, за что боролись поколения до нас. Можем гарантировать на поколение вперед свободу для всех украинцев во всех уголках нашей страны. Верю, что мы это сделаем", - подчеркнул глава Зеленский.

Также читайте: Стратегическая инициатива - в наших руках, так что главное не останавливаться, - Залужный
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Топ комментарии
+14
ЗСУ вдарили по техніці й озброєнню РФ, що доставлялися залізницею через Луганщину - Генштаб zn.ua
Багато втішних новин зі сходу
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14.10.2022 21:39
+13
гнида вонючая продусирующая сваты для коцапов
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14.10.2022 21:40
+13
Тупой пафос после сданих территорий,крыса зеленая
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14.10.2022 21:44
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блевотная гнида с видосиков... залужный вернет, а ты заложник глаза куйла...
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14.10.2022 21:36 Ответить
Не мы, а МЫ.

А вы, молите бога чтобы "мiстом" для прапора не оказалось твое очко.

Путин уйхло, но с ним хоть все понятно, а вот с тобой балбес - дело мутное, как бы ты соучастником не оказался.
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14.10.2022 21:39 Ответить
ЗСУ вдарили по техніці й озброєнню РФ, що доставлялися залізницею через Луганщину - Генштаб zn.ua
Багато втішних новин зі сходу
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14.10.2022 21:39 Ответить
Після кожної хуцпоносної обіцянки Зє має витримувати паузу схожу на хвилину мовчання в мініатюрі і так вагомо закінчувати словом "колись"...
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14.10.2022 21:40 Ответить
гнида вонючая продусирующая сваты для коцапов
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14.10.2022 21:40 Ответить
речи длинние пустие
нет снарядов и ракет
на куй нужен такой поц?? не рифма.. ну що ж я зроблю.. якщо воно поц?
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14.10.2022 21:42 Ответить
пбол
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14.10.2022 21:44 Ответить
Тупой пафос после сданих территорий,крыса зеленая
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14.10.2022 21:44 Ответить
Белгород. Был свет - нет света. Magic.
https://twitter.com/i/status/1580984163788034050
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14.10.2022 21:45 Ответить
що, бітумом із асфальтних катапульт стрілятимеш? Чи 1.4млрд. гривень для "Бенямарафону" перенаправиш на виробництво зброї...
Препізедент працює, кожен день відосік- це ж во благо наріду та опа не сумує, так оманський віслюк?
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14.10.2022 21:45 Ответить
зелох заглохни, с твоего вонючего голоса смеются все включая оон. дебил тупорылый
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14.10.2022 21:48 Ответить
кто хочет увидеть лютый ******?
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14.10.2022 21:49 Ответить
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14.10.2022 22:52 Ответить
идяра которая сдала и все разминировала перед рашкой
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14.10.2022 21:50 Ответить
кста, про полонених!

tZEinform - 04:45
Вивід підрозділів ЗС РФ з оперативного оточення в р/н н/п Линам є результатом домовленостей між політичним керівництвом України і РФ, головною умовою яких з української сторони, є обмін військовополоненими в форматі "всіх на всіх" в середині жовтня 2022.

Ми нічого не забули!
Вже чотирнадцяте число!
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14.10.2022 22:07 Ответить
це повідомлення було другого жовтня...
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14.10.2022 22:08 Ответить
Надо ещё придумать что с навозом касапским делать..
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14.10.2022 22:07 Ответить
******* уже крышкой рояля бо збл вже давно года тры
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14.10.2022 22:16 Ответить
Ти вже повертав заробітчан в Україну. І де вони?
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14.10.2022 22:26 Ответить
А хіба не ЗЕ проводив політику умиротворення і примирення десь посередині ?
Ще є в Україні розумні люди, які розуміють причини і наслідки.
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15.10.2022 08:19 Ответить
та нє, просто про Журавля забути не можемо. "Попіл Клааса стукає в наші серця".
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15.10.2022 09:17 Ответить
Нужно постараться не обращать внимания. Здесь просто публика такая. Видят слово Зеленский и пукан идет на взлет как у кацапов. Дальше статью и не читают
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15.10.2022 09:26 Ответить
мы пахали, я и трахтор...
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14.10.2022 23:29 Ответить
Донецьк, Луганськ, Крим - це Україна.
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14.10.2022 23:47 Ответить
Это как ты Журавля спас? Личным контролем.
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15.10.2022 00:59 Ответить
Спиарщик Хренов!!!
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15.10.2022 07:00 Ответить
верни украденные деньги с великого ***********
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15.10.2022 08:18 Ответить
Херой, блт!
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15.10.2022 08:25 Ответить
Домівки відбудуєм! Поранених вилікуєм, а загиблих воскресимо!
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15.10.2022 09:58 Ответить
Прии этой твари 2 области кацапы забрали за 2 дня (Херсонскую и Запорожскую) очень хочется наконец узнать КАК так получилось? он даже не мычит об этом.
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15.10.2022 15:30 Ответить
 
 