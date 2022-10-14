Участник ЧВК "Вагнер" и сотрудница ФСБ запросили политическое убежище во Франции, - The Insider
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Сотрудник ЧВК Вагнера и сотрудница ФСБ запросили политическое убежище во Франции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Insider.
"Один человек имеет отношение к работе штаба и команде Пригожина, вторая — сотрудница ФСБ. Оба оказались в одном самолете и оба прислали, согласно правилам, свои посадочные талоны. Поэтому, увидев почти идентичные посадочные с одинаковыми отметками, мы решили, что два разных человека отправили нам один билет, потом пригляделись и выяснили, что один сидит в 28 ряду, второй — в 29-м. Оба синхронно пошли запрашивать политическое убежище и международную защиту, это выглядело очень странно — каждый из них решил, что второй здесь по его душу. У французской полиции и службы безопасности аэропорта тоже возникли подозрения, ситуация нестандартная", - говорится в материале.
Сейчас каждый из этих людей будет давать показания про военные преступления. Сообщается, что один из крупных зарубежных телеканалов делает материал по показаниям одного из них. Они касаются того, как было создано ЧВК Вагнера при Минобороны РФ при ГРУ, как государство создало систему финансирования и снабжения ЧВК и как эти секретные подразделения участвовали в диверсионной работе на востоке Украины, непосредственно в Луганской области.
Отмечается, что у сотрудницы ФСБ достаточно серьезный инсайд, связанный с документооборотом, с большим количеством важной информации, которая будет поэтапно опубликована.
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День "М": «На их ответ, что как управлять танком они не знают, им сказали: «Это приказ» ........... .
Супруга мобилизованного заявила: мужа хотели отправить на боевые действия после 2 дней подготовки - он должен был командовать танком.
42-летний Денис Сергеев из подмосковного Егорьевска отслужил в армии больше 20 лет назад в звании сержанта и должности командира танка. 7 октября его мобилизовали и отправили на учения в Белгородскую область.
Учения продолжались 2 дня. В 1-й мужчина не смог обкатать танк - тот был сломан. Во 2-й дали дважды выстрелить из танка: "На этом их обучение закончилось". После отправили на границу Харьковской области, где они должны были принять танки и выехать в бой. В итоге техники оказалось недостаточно и она требовала ремонта. Призывники заночевали под открытым небом, а вчера вернулись в расположение. Там им дали приказ двигаться к танковому полигону, а оттуда в бой. В итоге мобилизованные отказались, заявив, что не пойдут воевать без должного обучения и ознакомления с техникой.
Первое, что подумалось при прочтении заголовка - раша подослала шпионов для разведки и, возможно, также подрывной деятельности. Там второе место на выборах досталось кремляди Ле Пен, ещё бы чуть-чуть и путлер бы праздновал победу своей марионетки во Франции, как он праздновал победу Трампа 5 лет назад, как ранее он ликовал от плеяды кремлядей во главе Германии.
Человек, который идёт убивать за деньги в ЧВК, и человек, который работает на путлера в ФСБ и отлично знает, что расейские СМИ врут всё подряд, не могут на 7-м месяце войны "одуматься", они уже сделали выбор и выбрали сторону зла. Они могут чуять, что режим, кормивший их, рушится, и свалить поэтому, но это мотив гнилых людей, спасающих свою жопу, они были гнилыми в рашке, они останутся гнилыми в любой другой стране, как та проститутка, призывающая бомбить украинцев в Дрездене. На месте французов я бы круглосуточно приглядывал за теми крысами и никогда им не доверял, пятна работы на Пригожина и ФСБ не отмыть ничем.
При совке из посольств уходили проверенные из проверенных, годами доказывавшие свою лояльность. Унося при этом с собой чемоданы с секретными сведениями.
Скользкая тема. Вряд ли кто-то им поверит до конца, но и не принимать нельзя. Они, с одной стороны, тащат бесценную информацию, с другой подтачивают монолитность рядов и зарождают сомнения у оставшихся, всё это работает против режима.
Зрозуміло! Усвідовлюючи куди йдеш, влаштовуєшся в певні структури, робиш злочини прямо чи опосередковано (інакше не проіснуєш), потім збираєш факти, докази, здаєш всіх «побратимів». І алє оп і ти вже у Франції новоспечений, законослухняний, порядний, громадянин.
Такий генофонд, ні в якому разі, не можна витрачати будь де (інформація для несвідомих Warning: highlytoxic) і має бути повернутий в країну походження
Похоже на подставу. Ясно, что двое с одного ФСБшного проекта. На кого это расчитано?