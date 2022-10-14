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Новости За рубежом
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Франция (3082) ФСБ (1866) ЧВК Вагнера (1283)

Участник ЧВК "Вагнер" и сотрудница ФСБ запросили политическое убежище во Франции, - The Insider

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

франція,літак

Сотрудник ЧВК Вагнера и сотрудница ФСБ запросили политическое убежище во Франции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Insider.

"Один человек имеет отношение к работе штаба и команде Пригожина, вторая — сотрудница ФСБ. Оба оказались в одном самолете и оба прислали, согласно правилам, свои посадочные талоны. Поэтому, увидев почти идентичные посадочные с одинаковыми отметками, мы решили, что два разных человека отправили нам один билет, потом пригляделись и выяснили, что один сидит в 28 ряду, второй — в 29-м. Оба синхронно пошли запрашивать политическое убежище и международную защиту, это выглядело очень странно — каждый из них решил, что второй здесь по его душу. У французской полиции и службы безопасности аэропорта тоже возникли подозрения, ситуация нестандартная", - говорится в материале.

Сейчас каждый из этих людей будет давать показания про военные преступления. Сообщается, что один из крупных зарубежных телеканалов делает материал по показаниям одного из них. Они касаются того, как было создано ЧВК Вагнера при Минобороны РФ при ГРУ, как государство создало систему финансирования и снабжения ЧВК и как эти секретные подразделения участвовали в диверсионной работе на востоке Украины, непосредственно в Луганской области.

Отмечается, что у сотрудницы ФСБ достаточно серьезный инсайд, связанный с документооборотом, с большим количеством важной информации, которая будет поэтапно опубликована.

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Топ комментарии
+54
Началось, потом попрут табунами, везя компру чемоданами, рассказывая наперебой " Я не хотел воевать", "это все карлик виноват", " соловьев меня обманул". Это все слышали уже в Нюрнберге.
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14.10.2022 22:08
+25
І будуть кричати: "Ми завжди були проти системи!"
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14.10.2022 22:09
+24
хитрожопые коцапы-убийцы
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14.10.2022 22:08
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Иногда очень досадно становится, от того что рабство отменили..
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14.10.2022 22:06 Ответить
То не найгірше. Бо цивілізацію доб'ють: загальна грамотність та загальне виборче право.
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14.10.2022 22:12 Ответить
На росії рабство досі не скасовано
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14.10.2022 23:12 Ответить
фізичне частково, а мозгове - існує на 200%
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15.10.2022 08:24 Ответить
хитрожопые коцапы-убийцы
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14.10.2022 22:08 Ответить
Цю інформацію я вже чув від Осєчкіна,Керівника сторінки ГУЛАГ НЄТ, котрий проживає у Франції після втечі за кордон із РФ через загрозу арешту
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15.10.2022 00:31 Ответить
Началось, потом попрут табунами, везя компру чемоданами, рассказывая наперебой " Я не хотел воевать", "это все карлик виноват", " соловьев меня обманул". Это все слышали уже в Нюрнберге.
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14.10.2022 22:08 Ответить
К озеру Камю не побежит. Там его уже поджидают беженцы из Украины с зелёнкой
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14.10.2022 23:12 Ответить
Соловйов не побіжить нікуди. У потрібний момент він прикинеться буцімто пережив ХОЛОКОСТ так само як і ЯША КЕДМІ(Козаченко)
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15.10.2022 00:34 Ответить
і прихопить з собою свої всі записи на росія24
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15.10.2022 11:02 Ответить
В Україну нехай депортують.
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14.10.2022 22:09 Ответить
І буде те шо з Цемахом , а вони мабуть багацько знають ,їм є що розказати
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14.10.2022 22:13 Ответить
Цемах уже напевне давно зотлів у вигляді попелу
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15.10.2022 00:35 Ответить
Як тільки приберуть дєрьмака, може й депортують, а зараз контррозвідка не та, всіх спеців розігнали.
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14.10.2022 22:23 Ответить
яких спеців? тих , що при януковичу були?
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15.10.2022 00:07 Ответить
ощущение позднего ссср. раха сыплется.
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14.10.2022 22:09 Ответить
Цікаво до кінця цього року встигнуть чи ще на наступний рік розтягнеться?...
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14.10.2022 22:13 Ответить
розтягнеться.... и больше чем на год
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14.10.2022 22:48 Ответить
а інші можуть вже всьо. бо після цих позакриває путін усі щілини. так що перший завжди щасливчик. а тут одразу два синхронні.
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15.10.2022 08:26 Ответить
І будуть кричати: "Ми завжди були проти системи!"
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14.10.2022 22:09 Ответить
Ой а шо такое? Такие увжаемые организации ЧВК ФСБ....гниль...убежище.Отправте обратно багажом биомусор
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14.10.2022 22:10 Ответить
будут чилить во франции хитропопый коцап, а вы с мармуполя пожаловать в руины...
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14.10.2022 22:10 Ответить
Два дебіла )))) Зараз кожен із цих людей даватиме свідчення про військові злочини. «кожен з них вирішив, що другий тут по його душу»))))
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14.10.2022 22:11 Ответить
Ну, в принципе, разумно. Во Франции уровень жизни повыше будет, чем, скажем, в Венгрии или в Сербии.
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14.10.2022 22:12 Ответить
«Мальчик, налей нам коньяку»
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14.10.2022 22:13 Ответить
Мабуть фсб підіслала. Щоб приховати справжні злочини. А ці може скажуть щось про засмаженого пса...
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14.10.2022 22:13 Ответить
Тоже так показалось. Не надо было изначально держать за лохов кгб--- у них в целом все получается. А кого нет? Мы тоже знаем--- и проблема у нас тут.
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15.10.2022 06:27 Ответить
Знають де сховатися.
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14.10.2022 22:14 Ответить
Камандіровка на сдачу каво?камандіровал то?
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14.10.2022 22:14 Ответить
Мо' краще зарізати чи вдавити по-тихому?
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14.10.2022 22:15 Ответить
за миллиард долларов кто хошь даст убежище хоть макрон хоть маск хоть папа римский
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14.10.2022 22:21 Ответить
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14.10.2022 22:19 Ответить
Не, значит шли на службу в спец.организации, сдавали тэсты, давали присягу, искренне верили в говномир, а теперь - ой - так захотелось дем.ценностей, защиты, именно свободы...какая вы гниль, изворотливые рептилии...фу
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14.10.2022 22:19 Ответить
Крымский ветер
День "М": «На их ответ, что как управлять танком они не знают, им сказали: «Это приказ» ........... .
Супруга мобилизованного заявила: мужа хотели отправить на боевые действия после 2 дней подготовки - он должен был командовать танком.
42-летний Денис Сергеев из подмосковного Егорьевска отслужил в армии больше 20 лет назад в звании сержанта и должности командира танка. 7 октября его мобилизовали и отправили на учения в Белгородскую область.
Учения продолжались 2 дня. В 1-й мужчина не смог обкатать танк - тот был сломан. Во 2-й дали дважды выстрелить из танка: "На этом их обучение закончилось". После отправили на границу Харьковской области, где они должны были принять танки и выехать в бой. В итоге техники оказалось недостаточно и она требовала ремонта. Призывники заночевали под открытым небом, а вчера вернулись в расположение. Там им дали приказ двигаться к танковому полигону, а оттуда в бой. В итоге мобилизованные отказались, заявив, что не пойдут воевать без должного обучения и ознакомления с техникой.
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14.10.2022 22:25 Ответить
Т.е. после обучения они всё таки пойдут воевать? А отказаться воевать они боятся. Ну что ж, сдохнут как и остальные 60 тыс. дебилов.
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14.10.2022 22:41 Ответить
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14.10.2022 22:30 Ответить
Мишкин та Чепига?
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14.10.2022 22:37 Ответить
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14.10.2022 22:44 Ответить
В этом деле кто первый, тот и папа. Ценность последующих перебежчиков будет падать экспоненциально. А сама новость прекрасна. Как раз в тему признания пасе рашки страной терористом.
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14.10.2022 22:43 Ответить
Замість "Кілібрів" по Україні кацапи запускають армію "торпед" ФСБ і ГРУ?
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14.10.2022 22:46 Ответить
Короче, главное беречь свидетелей для суда.
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14.10.2022 22:51 Ответить
Подозреваю, что под видом перебезчиков кацапней направлена агентура, которая будет пугать тех, что пуйло хочет запустить ядерное оружие и другую выгодную кацапью дезинформацию.
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14.10.2022 23:08 Ответить
100%
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14.10.2022 23:41 Ответить
перебеЖчик
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15.10.2022 08:27 Ответить
Пусть с собой привозят Пригожина. Штаты за него вознаграждение объявили $10 миллионов.
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14.10.2022 23:14 Ответить
Никто не сомневается в их честности и мотивах?

Первое, что подумалось при прочтении заголовка - раша подослала шпионов для разведки и, возможно, также подрывной деятельности. Там второе место на выборах досталось кремляди Ле Пен, ещё бы чуть-чуть и путлер бы праздновал победу своей марионетки во Франции, как он праздновал победу Трампа 5 лет назад, как ранее он ликовал от плеяды кремлядей во главе Германии.

Человек, который идёт убивать за деньги в ЧВК, и человек, который работает на путлера в ФСБ и отлично знает, что расейские СМИ врут всё подряд, не могут на 7-м месяце войны "одуматься", они уже сделали выбор и выбрали сторону зла. Они могут чуять, что режим, кормивший их, рушится, и свалить поэтому, но это мотив гнилых людей, спасающих свою жопу, они были гнилыми в рашке, они останутся гнилыми в любой другой стране, как та проститутка, призывающая бомбить украинцев в Дрездене. На месте французов я бы круглосуточно приглядывал за теми крысами и никогда им не доверял, пятна работы на Пригожина и ФСБ не отмыть ничем.
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14.10.2022 23:17 Ответить
Всякое бывает.
При совке из посольств уходили проверенные из проверенных, годами доказывавшие свою лояльность. Унося при этом с собой чемоданы с секретными сведениями.
Скользкая тема. Вряд ли кто-то им поверит до конца, но и не принимать нельзя. Они, с одной стороны, тащат бесценную информацию, с другой подтачивают монолитность рядов и зарождают сомнения у оставшихся, всё это работает против режима.
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15.10.2022 06:56 Ответить
Крист біжуть з корабля наввипередки 👍👏
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14.10.2022 23:20 Ответить
Все таки прогнившый запад, ах вы ж сорванцы. А как же необъятная, берёзки как.

Зрозуміло! Усвідовлюючи куди йдеш, влаштовуєшся в певні структури, робиш злочини прямо чи опосередковано (інакше не проіснуєш), потім збираєш факти, докази, здаєш всіх «побратимів». І алє оп і ти вже у Франції новоспечений, законослухняний, порядний, громадянин.

Такий генофонд, ні в якому разі, не можна витрачати будь де (інформація для несвідомих Warning: highlytoxic) і має бути повернутий в країну походження
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14.10.2022 23:23 Ответить
Двое перебежчиков одновременно. И в одном самолете и в двух соседних рядах. Могли быть вообще рядом места.
Похоже на подставу. Ясно, что двое с одного ФСБшного проекта. На кого это расчитано?
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14.10.2022 23:34 Ответить
для реальной операции слишком подозрительно их пихать в один самолет.
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15.10.2022 08:29 Ответить
Меня также гложут смутные сомнения.
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15.10.2022 09:51 Ответить
женить їх відразу, це сміття шпигуни кацапськи або активні, або потенційні і в будь-кому разі ці зайвохромосні скрепонсці невиліковні.
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15.10.2022 02:59 Ответить
Такі вже,або не виїзжають з росії,або,якщо виїзжають то з мотивом шпигунства. Працівники подібних структур знаходяться під пильним наглядом своїх головорізів. Вони вже достатньо наробили,щоб зрозуміти,що всі в одному човені,він або тоне,або Гаага.
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15.10.2022 03:04 Ответить
И Гиркин пропал.
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15.10.2022 04:30 Ответить
Затихарился чтобы не могилизовали.
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15.10.2022 09:53 Ответить
Пишут что его мобилизовали, хе-хе
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15.10.2022 11:53 Ответить
Залужний дав старт для забігу кацапам "за кардон"
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15.10.2022 11:06 Ответить
 
 