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ядерное оружие (1138) паника (45)

На Западе разрабатывают "антипанические" планы на случай, если РФ применит ядерное оружие, - The Guardian

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

паніка

Западные чиновники начали тайно разрабатывать планы для предотвращения паники и хаоса в случае, если Россия все же решит применить ядерное оружие в Украине или возле нее.

Об этом в пятницу на встрече с журналистами заявил западный чиновник на условиях анонимности, пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Он подчеркнул, что Запад до сих пор считает ядерный кризис "крайне маловероятным", но западные государства решили пересмотреть планы по оказанию чрезвычайной помощи и поддержки населения, которое боится ядерной эскалации.

Собеседник журналистов отказался говорить, о каких именно мерах идет речь, но сказал, что правительства западных стран занимаются "предусмотрительным планированием на случай ряда возможных сценариев".

Также читайте: В случае ядерного удара по Украине российские силы будут уничтожены, - Евросоюз

Он подчеркнул, что заявления президента России Владимира Путина о возможном использовании ядерного оружия являются "крайне безответственными", и его применение "нарушит табу, которое существовало с 1945 года" и "приведет к серьезным последствиям для РФ".

Как напоминает The Guardian, во времена "холодной войны" на Западе часто проводились информационные кампании о действиях в случае ядерного конфликта, и их часто высмеивали из-за предположения, что в ядерной войне вообще можно выжить.

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Топ комментарии
+17
Краще б скинулись усім західним колхозом та ******* по бункерному щуру і не треба б було розробляти антипанічні плани .
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14.10.2022 22:32
+11
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14.10.2022 22:41
+10
У разі ядерної війни - збирайте кришечки від прохолоджувальних напоїв! У світі постапокаліпсису це буде валюта, зуб даю!

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14.10.2022 22:27
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Правила форума Совет форумчан
Не сомневайтесь - касапской ипанутости нет предела..
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14.10.2022 22:22 Ответить
красивое: работает снайпер: https://twitter.com/i/status/1580969545149214730
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14.10.2022 22:25 Ответить
Це який калібр на 1200+ метрів орків кладе?
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14.10.2022 22:52 Ответить
не знаю.... то не я был.... )
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14.10.2022 22:54 Ответить
😁Я вважаю LM338 або крупніші. Бо орки в бронежилетах. Все одно "красивое".
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14.10.2022 22:58 Ответить
Could've been ,50 BMG....judging by the recoil.
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14.10.2022 23:23 Ответить
I think so too. Salam aleykum brother!
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14.10.2022 23:31 Ответить
Wa-Aleykum Selam, Rakhmatulla, brother.
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14.10.2022 23:34 Ответить
судя по тупому повелению - это чмобы. А снайпер жалостливый какой - подранков не оставляет.
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14.10.2022 23:26 Ответить
та да.... шо-то они туповатые, лезут и лезут..... видимо думают, что их коллеги от кашля падают....
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14.10.2022 23:32 Ответить
это бесстрашный спецназ из Чухломы.
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14.10.2022 23:44 Ответить
- Ребе, а разве оно поможет?
- Во всяком случае, не повредит! (с)
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14.10.2022 22:26 Ответить
Бесхребетные отсталые от жизни...
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14.10.2022 22:27 Ответить
У разі ядерної війни - збирайте кришечки від прохолоджувальних напоїв! У світі постапокаліпсису це буде валюта, зуб даю!

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14.10.2022 22:27 Ответить
не догнал, почему?
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15.10.2022 01:29 Ответить
Ігрова франшиза Fallout, одна з найбільш відомих на тему ядерного постапокаліпсису. Валютою у сеттингу Fallout є кришки від напою Nuke Cola, який був популярним в атомпанковому світі до війни ☢️
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15.10.2022 04:44 Ответить
Эх, молодость. Во второй части даже квест был. Найти сокровища. Оказалось, что крышки от колы. 😁
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15.10.2022 08:15 Ответить
Тоді осьо іще трохи відеоігрової ностальгії... але більш глибинної, так би мовити... ще й наркоманія на всю макітру
тиць 1
тиць 2
їбанулися всі 💉💉💉 тиць 3
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16.10.2022 07:03 Ответить
Є таке припущення, що оскільки ще жодна ракета на Банкову чи Грушевського не впала, то Путін не зацікавлений у ядерній атаці, і усі ці погрози - просто флірт. Але це не значить, що він не може пошпурити ядерну боєголовку кудись у це чи в менш дороге місце. Просто у нього поки нема такої мети.
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14.10.2022 22:30 Ответить
В декількох метрах від будівлі ВР падала. От там де міст Кличка,зовсім поряд "Урядовий квартал".
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15.10.2022 00:20 Ответить
Ну порівняли стратегічний об'єкт пішоходний міст з урядовим кварталом.
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15.10.2022 03:08 Ответить
а у нас ні)
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14.10.2022 22:31 Ответить
Краще б скинулись усім західним колхозом та ******* по бункерному щуру і не треба б було розробляти антипанічні плани .
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14.10.2022 22:32 Ответить
"когда освободят Херсон?" хороший вопрос - хороший ответ ))
https://twitter.com/i/status/1581003190820274176
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14.10.2022 22:37 Ответить
Таємні плани, пише Guardian,про які заявив анонімний посадовиць.
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14.10.2022 22:37 Ответить
На Заході розробляють "антипанічні" плани на випадок, якщо РФ застосує ядерну зброю - стурбованість, велика стурбованість, глибока стурбованість, термінове засідання ради (не)безпеки оон)))

І тільки Залізному банку (Світовий банк) плювать))
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14.10.2022 22:40 Ответить
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14.10.2022 22:41 Ответить
Оргія у Львові регулярно в кафе Мазоха. Всі в порядку черги
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14.10.2022 23:05 Ответить
та на здоров"я! (шо ми проти чи шо? )))
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14.10.2022 23:07 Ответить
Сам з Галичини, все так і є.
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14.10.2022 23:54 Ответить
https://twitter.com/i/status/1580590442101370881 ))
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14.10.2022 23:55 Ответить
що таке хакатон?
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15.10.2022 01:30 Ответить
Найкращий антипанічний захід це масований ядерний удар у відповідь.
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14.10.2022 22:47 Ответить
не у відповідь, а ПРЕВЕНТИВНО!
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15.10.2022 09:11 Ответить
Антипанічні плани? Це типу щоб глибока стурбованість не була занадто глибокою і не пробила дно?
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14.10.2022 22:59 Ответить
Все просто, зброя, багато, без обмежень застосування, і нікого ні до чого не треба готувати
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14.10.2022 23:29 Ответить
про ядерку, дійсно, дуже багато міфів

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14.10.2022 23:59 Ответить
Когда с рашки снимали санкции а Украине отказывали во вступлении в НАТО, когда после начала войны "столпы демократии" приняли политическое решение не передавать Украине самолеты и современные танки множество форумных экспердов вопило что Европа вам ничего не должна, Штаты вам ничего не должны, они заботятся об интересах своих граждан. И вот хочется спросить, ну что ребятки, позаботились? Довольны ваши избиратели "антипаническими мероприятиями"?
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15.10.2022 00:09 Ответить
... почали... а де ж раніше, шановні наші, були?
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15.10.2022 00:39 Ответить
Да путину плевать на все эти "если".
Надобно эти "если" упредить
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15.10.2022 06:50 Ответить
ЛУЧШИЙ СПОСОБ ЭТО ДАТЬ УКРАИНЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ !!!
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15.10.2022 12:15 Ответить
 
 