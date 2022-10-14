На Запорожской АЭС возобновлено резервное питание и готовится перезапуск двух энергоблоков, - МАГАТЭ

Резервное питание Запорожской атомной электростанции было восстановлено после того, как за последнюю неделю станция дважды теряла доступ к внешнему источнику электричества.

Об этом заявили в МАГАТЭ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Также на ЗАЭС удалось доставить топливо для резервных дизель-генераторов. Теперь на станции достаточно топлива как минимум на 10 дней работы в случае отключения внешнего питания. Также персоналом ведутся работы по перезапуску двух энергоблоков, что займет несколько дней.

Кроме того, сообщается, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел консультации, направленные на создание буферной зоны вокруг ЗАЭС как можно скорее. В ходе переговоров он также поднял вопрос об усложняющихся условиях работы украинского персонала станции.

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