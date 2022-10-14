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На Запорожской АЭС возобновлено резервное питание и готовится перезапуск двух энергоблоков, - МАГАТЭ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес,магате

Резервное питание Запорожской атомной электростанции было восстановлено после того, как за последнюю неделю станция дважды теряла доступ к внешнему источнику электричества.

Об этом заявили в МАГАТЭ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Также на ЗАЭС удалось доставить топливо для резервных дизель-генераторов. Теперь на станции достаточно топлива как минимум на 10 дней работы в случае отключения внешнего питания. Также персоналом ведутся работы по перезапуску двух энергоблоков, что займет несколько дней.

Кроме того, сообщается, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел консультации, направленные на создание буферной зоны вокруг ЗАЭС как можно скорее. В ходе переговоров он также поднял вопрос об усложняющихся условиях работы украинского персонала станции.

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Топ комментарии
+5
поки ЗАЕС не звільнять ця ***** не припиниться
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14.10.2022 22:43
+3
Что МАГАТЕ сделало чтобы наказать рашку за кражу заес? Лишило лицензий Росатом?
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15.10.2022 00:56
+2
Все йде до того що якісь блоки будуть працювати на нас, а якісь на них... Як не крути, а під@ари окупували, а тепер намагаються вкрасти найбільшу в європі аес. баканов, сбу, мости, ескорт русні з мигалками та обхідними шляхами - все це тебе зеля ще вкусить за відгодовану сраку.
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14.10.2022 22:48
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поки ЗАЕС не звільнять ця ***** не припиниться
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14.10.2022 22:43 Ответить
Я думаю, как только наши начнут гнать их с гребли, они с АЭС убегут сами.
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14.10.2022 23:06 Ответить
А насрати?
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15.10.2022 01:47 Ответить
кацапы погружаются в темные века.... вчера были гаубицы Д-1, сегодня зенитки АЗП-57 )))
https://twitter.com/i/status/1581002900104368130
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14.10.2022 22:43 Ответить
Нам би такі проти мопедів не завадили...
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14.10.2022 22:49 Ответить
У нас вони вже давно стріляють по оркам, зброя хоч і стара, але ефективна проти гелікоптерів, штурмовиків , дронів.
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14.10.2022 23:01 Ответить
Буферна зона навколо ЗАЕС, а всередині станції - кадирівці?
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14.10.2022 22:44 Ответить
Все йде до того що якісь блоки будуть працювати на нас, а якісь на них... Як не крути, а під@ари окупували, а тепер намагаються вкрасти найбільшу в європі аес. баканов, сбу, мости, ескорт русні з мигалками та обхідними шляхами - все це тебе зеля ще вкусить за відгодовану сраку.
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14.10.2022 22:48 Ответить
я прошу..ні навіть вимагаю, всих циз безсмінних фахівців з ЗАЕС нагородити (після звільнення)
ОБОВ"ЯЗКОВО!!!
скільки раз наш край вже був на волосині від біди? і тільки завдяки їх праці вдається зберегти саму станцію від... страшних негараздів... від катастрофічних дій дикунів-неуків руснявих долбо***...
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14.10.2022 22:48 Ответить
Касапы там ещё не светятся???
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14.10.2022 23:15 Ответить
Что МАГАТЕ сделало чтобы наказать рашку за кражу заес? Лишило лицензий Росатом?
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15.10.2022 00:56 Ответить
 
 