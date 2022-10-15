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Зеленский поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии: "Договорились о предоставлении макрофинансовой поддержки Украине"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский обсудил с Наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бин Салманом вопрос взаимодействия для освобождения украинских военнопленных и предоставления Украине финансовой помощи.

Об этом глава Украинского государства сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Провел разговор с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Поблагодарил за поддержку территориальной целостности Украины и нашу резолюцию в ГА ООН. Согласились взаимодействовать в деле освобождения украинских военнопленных. Договорились о предоставлении Саудовской Аравией макрофинансовой поддержки Украине", - рассказал Зеленский.

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Топ комментарии
+16
Куди воно лізе!
Саудіти лягли під путіна, кинули Байдена і нас - знизили видобуток нафти ! Капітальна проблема для Европи! З принцом Штати мають говорити з позиції сили!...
Цей НЕДОУМОК зі своїм куценьким інтелектом лізе в міжнародну політику!...
Андрюша посоветовал?!...
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14.10.2022 23:45
+11
цей ЗЕ-дебіл газети читає?
він що не знає про загострення відносин між США та Саудівською Аравією?
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14.10.2022 23:43
+11
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14.10.2022 23:51
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Не вистачає на велике крадівництво?
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14.10.2022 23:37 Ответить
gnapw

·

10h

Хотіли долар по 8, а получили яйця по 8.
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15.10.2022 06:16 Ответить
Ракета: - Вообще не хотела вылетать из Белгорода, тут всё так по домашнему, привыкла тут...
Соловьев: - Хотите домой?
Ракета: - На подстанцию в Белгород хочу, там так душевно было...
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14.10.2022 23:42 Ответить
цей ЗЕ-дебіл газети читає?
він що не знає про загострення відносин між США та Саудівською Аравією?
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14.10.2022 23:43 Ответить
мышкин, ты уже геополитикой увлекся? Где освобожденная Киселевка кторую ты мне 2 сентября обещал через два дня освободить?
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14.10.2022 23:44 Ответить
Ви думаєте він взагалі щось читає, чи думає?!...
Видно, що вся інфа іде з Тік-току...( міжнародна політика)...
А по вечорам - заготовлені тексти...
Бо без заготовок - біда!...
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14.10.2022 23:49 Ответить
Нет. Он готов со всех сторон, как … Дальше не буду писать. Он в курсе
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15.10.2022 03:14 Ответить
для Бін Салмана зараз дуже крутий шанс підняти своє впале після вбивства Хашоггі реноме...
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14.10.2022 23:43 Ответить
Куди воно лізе!
Саудіти лягли під путіна, кинули Байдена і нас - знизили видобуток нафти ! Капітальна проблема для Европи! З принцом Штати мають говорити з позиції сили!...
Цей НЕДОУМОК зі своїм куценьким інтелектом лізе в міжнародну політику!...
Андрюша посоветовал?!...
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14.10.2022 23:45 Ответить
По справах їхніх впізнаєте їх, говорить Біблія.
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14.10.2022 23:49 Ответить
Ну ладно зеля лезет, а ты куда? И почему до сих пор не в большой политике с таким громадным политическим кейсом?
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15.10.2022 01:39 Ответить
100% без Дерьмака не обійшлось. Кілька днів тому цей прінц обнімався з ******, а тепер Буба в нього гроші просе. Це повторення оманського подвигу Буби, коли воно зустрічалося там з Патрушевим, та ділило Україну з кацапами. Як же я ненавиджу цю Zелену потвору, і тих тупих виродків, що його підтримують.
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15.10.2022 11:07 Ответить
Краще притирок домовився про зниження цін на нафту, клоун геополітичний.
Задачі перед собою ставе на рівні КВН.
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14.10.2022 23:47 Ответить
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14.10.2022 23:51 Ответить
20:30 по бабАм.
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14.10.2022 23:55 Ответить
А тут точно не по бабам.
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14.10.2022 23:59 Ответить
Про що він може домовитися для країни?!... Наведіть приклад!
Він може, або продавати, або клянчити...
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14.10.2022 23:52 Ответить
Приймати з усіх сторін
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15.10.2022 00:00 Ответить
Маєш великий досвід?
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15.10.2022 09:09 Ответить
Ваша сюпруга має, розпитайте
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16.10.2022 17:16 Ответить
Это нож в спину Байдена. Ничего себе! Почему то он постоянно меня напрягает своей неожиданностью.
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15.10.2022 00:02 Ответить
Какой нож в спину, Зеленский просто попросил деньги для Украины, без какой либо выгоды для саудитов. Любая нормальная страна должна сейчас помогать в Украине, дружит она с США или нет.
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15.10.2022 00:10 Ответить
Салман это друг Путина. Он повысил цены на нефть с целью убрать Байдена и демократов после выборов. Не известно что они на самом деле там обсуждали. Следите за руками
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15.10.2022 00:22 Ответить
Салман друг саудитов. Бабки за нефть из Саудовской Аравии капают не путину, а саудитам. Не надо уже в маразм впадать с "друзьями" путина, у него нет друзей.
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15.10.2022 01:41 Ответить
Це зрада стратегічного союзника на міжнародному рівні!...
Це сокира, а не ніж!...
Цього барани не розуміють, а вороги щебечуть...
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15.10.2022 01:01 Ответить
в політиці міжнародній бачу одного...це Кулеба
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15.10.2022 00:09 Ответить
Ну, дай Боже здоровья принцу! А то это уже съездило в Оман...
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15.10.2022 00:13 Ответить
вот для цього принца відвідини Бідосика не завадили б....
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15.10.2022 00:16 Ответить
Ми воюемо американською зброєю за європейські гроші в канадській зимовій формі.

Але найвеличніший стратег - Зеленський.
Найвеличніший в розпилі бюджетних грошей на асфальт?

Коли вже це припинеться , президенте Зеленський??😠
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15.10.2022 00:20 Ответить
Ой ржу не могу....
А саудиты будут сокращать нефтедобычу для повышения цен до разговора с бубочкой или после?
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15.10.2022 00:51 Ответить
Знову із Зе той самий анекдот.
- Чоловіче, прокиньтеся - ви всралися!
- А хто вам сказав, що я сплю?
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15.10.2022 01:34 Ответить
Saudis fucked up all western world with sharply decreased oil output (which also affected greatly the USA, who is the main Ukraine supporter). And the Ukraine president asks him for a financial help? That is beyond fucking dumb. Nothing to add.
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15.10.2022 02:11 Ответить
Опять Янэлох подосрал Украине. Надеюсь, Западные партнёры понимают, шо Бонэвтик - не украинцы и не прекратят поставлять нам оружие
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15.10.2022 04:56 Ответить
...... знаходиться в стадії "резиновоє очко нє єсть прізнак трудолюбія"....є такий вислів у зеків")
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15.10.2022 06:39 Ответить
это с тем принцем, который журналиста в кислоте растворил, Байдена "кинул", а в итоге - и Украину?
там тоже мир в глазах увидел?
если это инициатива Найвэлычнившивого трипломата или ОПно-дермаковская, то ничего хорошего не ожидается, разве что лично БеЗе что-то поимеют..(
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15.10.2022 07:11 Ответить
Зеля як завжди союзник Путлеру та ворог ЄС та США.
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15.10.2022 07:43 Ответить
Участь у обміні полоненими і надання помочі нам (якщо це не брехня) це невеличкі люб'язності госдепу. Дуже їм бажано, щоб США пробачили їм 11 вересня і вбивство журналіста.
Щоб казати, що вони лягли під кацапів треба бути ідіотом, тобто зовсім не розуміти наскільки вони фвінансово інтегровані в економіку США.
Нам все це нідочого. Важливо, щоб гроші країн опек зайшли в Україну і тут працювали. Фінпоміч, це дуже важливий крок в цьому напрямку, і пан Байден, як мінімум не проти цього.
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15.10.2022 09:02 Ответить
 
 