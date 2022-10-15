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Зеленский поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии: "Договорились о предоставлении макрофинансовой поддержки Украине"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский обсудил с Наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бин Салманом вопрос взаимодействия для освобождения украинских военнопленных и предоставления Украине финансовой помощи.
Об этом глава Украинского государства сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Провел разговор с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Поблагодарил за поддержку территориальной целостности Украины и нашу резолюцию в ГА ООН. Согласились взаимодействовать в деле освобождения украинских военнопленных. Договорились о предоставлении Саудовской Аравией макрофинансовой поддержки Украине", - рассказал Зеленский.
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+16 Doc Ua
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Хотіли долар по 8, а получили яйця по 8.
Соловьев: - Хотите домой?
Ракета: - На подстанцию в Белгород хочу, там так душевно было...
він що не знає про загострення відносин між США та Саудівською Аравією?
Видно, що вся інфа іде з Тік-току...( міжнародна політика)...
А по вечорам - заготовлені тексти...
Бо без заготовок - біда!...
Саудіти лягли під путіна, кинули Байдена і нас - знизили видобуток нафти ! Капітальна проблема для Европи! З принцом Штати мають говорити з позиції сили!...
Цей НЕДОУМОК зі своїм куценьким інтелектом лізе в міжнародну політику!...
Андрюша посоветовал?!...
Задачі перед собою ставе на рівні КВН.
Він може, або продавати, або клянчити...
Це сокира, а не ніж!...
Цього барани не розуміють, а вороги щебечуть...
Але найвеличніший стратег - Зеленський.
Найвеличніший в розпилі бюджетних грошей на асфальт?
Коли вже це припинеться , президенте Зеленський??😠
А саудиты будут сокращать нефтедобычу для повышения цен до разговора с бубочкой или после?
- Чоловіче, прокиньтеся - ви всралися!
- А хто вам сказав, що я сплю?
там тоже мир в глазах увидел?
если это инициатива Найвэлычнившивого трипломата или ОПно-дермаковская, то ничего хорошего не ожидается, разве что лично БеЗе что-то поимеют..(
Щоб казати, що вони лягли під кацапів треба бути ідіотом, тобто зовсім не розуміти наскільки вони фвінансово інтегровані в економіку США.
Нам все це нідочого. Важливо, щоб гроші країн опек зайшли в Україну і тут працювали. Фінпоміч, це дуже важливий крок в цьому напрямку, і пан Байден, як мінімум не проти цього.