Байден подписал указ о новом пакете военной помощи для Украины на 725 млн долларов.
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Президент США Джо Байден издал указ, которым уполномочил госсекретаря Энтони Блинкена в соответствии с законом об иностранной помощи предоставить Украине "оборонительные товары и услуги министерства обороны" на сумму 725 млн долларов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По данным Reuters, в новом пакете помощи Украине будут боеприпасы, а также военные автомобили HMMWV.
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показать весь комментарий15.10.2022 01:46
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+9 Александр Алекс de6e56ae
показать весь комментарий15.10.2022 01:40
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Там кстати и хамви идут, как расходная часть фронтового транспорта.
а якщо ти колись приїдешь до нас----знай шматок сала 1*1 м -свіжа цибулька і найкращій самогон-вже тебе чекають..
Припиняйте вже молитися на той Ленд-Ліз, це внутрішньо-американський бухгалтерський інструмент. На кількість і структуру матеріальної допомоги прямого стосунку не має.
А дають (таке враження) тільки щоб тримати паритет і те яке самі захочуть.
https://www.youtube.com/watch?v=05iNpmAwtaQ
зэ-Иуды