Байден подписал указ о новом пакете военной помощи для Украины на 725 млн долларов.

Президент США Джо Байден издал указ, которым уполномочил госсекретаря Энтони Блинкена в соответствии с законом об иностранной помощи предоставить Украине "оборонительные товары и услуги министерства обороны" на сумму 725 млн долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По данным Reuters, в новом пакете помощи Украине будут боеприпасы, а также военные автомобили HMMWV.

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