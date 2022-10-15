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Байден (2381) оружие (9394) США (23238)

Байден подписал указ о новом пакете военной помощи для Украины на 725 млн долларов.

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

байден

Президент США Джо Байден издал указ, которым уполномочил госсекретаря Энтони Блинкена в соответствии с законом об иностранной помощи предоставить Украине "оборонительные товары и услуги министерства обороны" на сумму 725 млн долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По данным Reuters, в новом пакете помощи Украине будут боеприпасы, а также военные автомобили HMMWV.

Также читайте: США готовят новый пакет военной помощи Украине на $725 млн, - Reuters
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Топ комментарии
+13
Спасибо США!
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15.10.2022 01:46
+11
THANKS !
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15.10.2022 01:42
+9
Норм, на перший погляд - нічого особливого (********** + автомобілі). Але сума доволі значна, і левова частка - це ********** - їх буде багато, до 155 мм артилерії та до РСЗВ. Зараз це надважливо. Адже у кацапів починаються проблеми з ************ (особливо на деяких напрямках), вони вже не можуть забезпечити таку щільність вогню, як у червні-липні
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15.10.2022 01:40
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Велика дяка за допомогу... Та якось не такось нам ленд-ліз уявлявся. Хтось може пояснити що відбувається? Та дайте нам вже ту зброю.
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15.10.2022 01:32 Ответить
Зеленський на наступний рік вкрав у армії 2.5 лярда $ та перекинув їх на велике будівництво
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15.10.2022 01:48 Ответить
Это не лендлиз и не поставки нового оружия. Это поставки боеприпасов и расходников, очередные. Как правило это поставка на сумму в районе 800 млн. долларов(уже было неоднократно). Это обеспечение снарядами, ракетами, минами уже поставленного оружия и техники.
Там кстати и хамви идут, как расходная часть фронтового транспорта.
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15.10.2022 02:01 Ответить
Я уже много раз говорила тут что ленд-лиз начнётся почти с конца Октября и меня тут объявляли не знающей английский язык . Имейте терпение - всё будет.
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15.10.2022 05:24 Ответить
Дідо Байден! здоров"я тобі --багато і довгих років ! Перемоги на наступних виборах!!! Щоб діти і внуки любили і були здорові!
а якщо ти колись приїдешь до нас----знай шматок сала 1*1 м -свіжа цибулька і найкращій самогон-вже тебе чекають..
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15.10.2022 05:53 Ответить
Дякуйте не Байдену а більшості американського суспільства. Байден просто тримає ніс по вітру.
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15.10.2022 06:25 Ответить
Він точно приїде, від українського сала з чорним хлібом ще ніхто не відмовлявся, не одна розумна людина.
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15.10.2022 06:34 Ответить
зелені справу на його сина закрили?
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15.10.2022 06:40 Ответить
Чекаємо... А авіаносець нам дадуть?
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15.10.2022 07:00 Ответить
Ленд-ліз: це на випадок коли Конгрес з якихось причин не зможе прийняти закон про БЕЗОПЛАТНУ допомогу Україні. Такий собі чистий чек президенту, щоб він мав змогу давати те що треба коли що треба, але за бабки (хоча й умовні та відтерміновані.)

Припиняйте вже молитися на той Ленд-Ліз, це внутрішньо-американський бухгалтерський інструмент. На кількість і структуру матеріальної допомоги прямого стосунку не має.
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15.10.2022 06:24 Ответить
По суті нам все-одно як воно називається... Нам потрібно залізо ще вчора.
А дають (таке враження) тільки щоб тримати паритет і те яке самі захочуть.
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15.10.2022 06:58 Ответить
Я думаю що дають те що може бути інтегроване в загальну структуру. Це означає підготований персонал, логістика, системна взаємодія з іншими елементами. Хочеться, звичайно, все і зараз але воно так не працює.
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15.10.2022 07:10 Ответить
Звичайно хочеться отримати авіаносну группу ... а от чого не хочеться так це чути жарти про російський "ленд-ліз"...
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15.10.2022 14:32 Ответить
А тут ещё барыга маск нарисовался..
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15.10.2022 01:33 Ответить
Барига на крові зробив вартість користування для армії не 120$ на місяць як для всіх,а в декілька разів більше, от тобі й благодійність
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15.10.2022 01:52 Ответить
Як тільки я чую слово барига мені хочеться бити на звук. Скоріш за все там є заздрісний жлоб.
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15.10.2022 06:27 Ответить
+100
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15.10.2022 06:43 Ответить
Норм, на перший погляд - нічого особливого (********** + автомобілі). Але сума доволі значна, і левова частка - це ********** - їх буде багато, до 155 мм артилерії та до РСЗВ. Зараз це надважливо. Адже у кацапів починаються проблеми з ************ (особливо на деяких напрямках), вони вже не можуть забезпечити таку щільність вогню, як у червні-липні
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15.10.2022 01:40 Ответить
THANKS !
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15.10.2022 01:42 Ответить
Спасибо США!
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15.10.2022 01:46 Ответить
Джинсы "Lee" против лаптей.
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15.10.2022 03:05 Ответить
Вон что кацапня на фронт тащит. Я в ах...е
https://www.youtube.com/watch?v=05iNpmAwtaQ
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15.10.2022 04:00 Ответить
Это шо, Катюши , чи шо? Капець рашистам.
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15.10.2022 05:27 Ответить
Это зенитки. Интересно в каком состоянии к ним снаряды и кто умеет ими пользоваться. Это уже реконструкция))))
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15.10.2022 05:37 Ответить
Всё равно Капець Рашистам!
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15.10.2022 06:37 Ответить
Зенитка 57 мм 1944 года.
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15.10.2022 05:44 Ответить
Вірогідно буде ефективною проти мавіків.
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15.10.2022 06:30 Ответить
А шо не так з Ленд Лізом? Там неначеб-то все складено по поличкам?, Чи мене не так інформував хтось? Чи це не той самий байден мене дезінформував? Тоді мабуть бідон і Україні, як завждди, збрехав?!
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15.10.2022 03:46 Ответить
Трампист что ли ? Или рашист , затерявшийся в Америке? Вы английский знаете ? Если да ,читайте в оригинале . Ну а если нет .. то не читайте российских газет о обеда , профессор Преображенский очень рекомендовал не читать , а то будет не сварение желудка.
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15.10.2022 05:29 Ответить
А шо там складено по поличкам?
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15.10.2022 06:31 Ответить
Байден- молодець! Лендліз запрацює!
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15.10.2022 04:17 Ответить
таран под шконкой?-та нет он в Европе трудиться...
зэ-Иуды
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15.10.2022 06:19 Ответить
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15.10.2022 06:20 Ответить
Так , цю суку Тарана треба під суд.
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15.10.2022 06:38 Ответить
Дякуємо, Америко.
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15.10.2022 10:24 Ответить
 
 