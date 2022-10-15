Ищем варианты для дальнейшего функционирования системы связи Starlink в Украине, - Пентагон

В Пентагоне сообщили о поиске вариантов дальнейшего функционирования системы связи Starlink для нужд ВСУ в Украине.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы, безусловно, осознаем преимущества любой возможности спутниковой связи, которую украинцы могут использовать не только на поле боя, но и внутри самой страны. Мы понимаем хрупкость этих коммуникаций, и важно, чтобы не только командование и контроль оставались нетронутыми на поле боя, но и связь по всей стране. Мы оцениваем наши варианты и пытаемся сделать все возможное, чтобы помочь сохранить эту спутниковую связь для украинских сил", – заявила Сингх.

По ее словам, украинская сторона на протяжение семи-восьми месяцев с помощью Starlink успешно координировала планирование и операции на поле боя. В информации отмечается, что эта система стала важной для продолжения как гражданской, так и военной связи в стране, находящейся в состоянии боевых действий. В Пентагоне также уточнили, что жалобы на Starlink со стороны украинских военных не поступали.

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В Пентагоне также подчеркнули, что существуют и другие организации, способные предоставить необходимую Украине связь.

"Я не собираюсь раскрывать прямо сейчас, что это такое или с кем мы разговариваем. Но мы знаем, что есть и другие – это не только SpaceX, есть и другие организации, с которыми мы, безусловно, можем сотрудничать, когда дело доходит до предоставления Украине того, что им нужно на поле боя", – заявила Сингх.

Как сообщалось, компания SpaceX обратилась в Министерство обороны США с запросом на выделение дополнительных средств, поскольку больше не имеет возможности оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink в Украине.