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война (47249) Запорожье (2341) обстрел (20424) Старух (145)

Утром россияне выпустили 10 ракет по Запорожью, разрушения получили объекты энергетической и промышленной инфраструктуры (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Россияне нанесли ракетные удары по Запорожью.

Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской военной администрации Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание! Ракетная атака врага по областному центру".

Глава ОВА призвал жителей Запорожья находиться в укрытиях и не подвергать себя опасности.

Смотрите также: Враг ударил по Запорожью тремя ракетами С300. Поражены объекты инфраструктуры (обновлено). ФОТО

Позже Старух добавил: "Утром оккупант ударил 10 ракетами в областной центр. Ряд объектов энергетической и промышленной инфраструктуры имеют разрушения.

Информация о пострадавших уточняется".
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Топ комментарии
+10
бодай би ти здохло *****!
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15.10.2022 06:37
+10
Клоуняра, чому не зупиняєш війну? Порошенко заважає? Брехливий недомірок.
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15.10.2022 07:04
+6
Депутаты в Запорожье от ОПЗЖ и "СЛУГ" ,за 8 месяцев КРОВАВЕЙШЕЙ ВОЙНЫ НЕ СОИЗВОЛИЛИ СОБРАТЬСЯ И ИСКЛЮЧИТЬ УБИЙЦ КОЛЛАБОРАНТОВ -Балецкий и другие гниды до сих пор считаются депутатами и получают зарплату‼️‼️‼️‼️В Запорожье твориться БЕСПРЕДЕЛ С ЭТИМ МЕГАВОРЮГОЙ СТАРУХОМ и его пособниками назначеннными дерьмаком
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15.10.2022 09:16
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бодай би ти здохло *****!
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15.10.2022 06:37 Ответить
Клоуняра, чому не зупиняєш війну? Порошенко заважає? Брехливий недомірок.
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15.10.2022 07:04 Ответить
самі знаєте - порох винуватий, наживається.
а буба строчечка!
4 рази призвався, відпахав сверхстрокову, 3х місячні курси верховних скінчів і до верховного головнюка злетів...
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15.10.2022 07:48 Ответить
Депутаты в Запорожье от ОПЗЖ и "СЛУГ" ,за 8 месяцев КРОВАВЕЙШЕЙ ВОЙНЫ НЕ СОИЗВОЛИЛИ СОБРАТЬСЯ И ИСКЛЮЧИТЬ УБИЙЦ КОЛЛАБОРАНТОВ -Балецкий и другие гниды до сих пор считаются депутатами и получают зарплату‼️‼️‼️‼️В Запорожье твориться БЕСПРЕДЕЛ С ЭТИМ МЕГАВОРЮГОЙ СТАРУХОМ и его пособниками назначеннными дерьмаком
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15.10.2022 09:16 Ответить
Странная постановка вопроса. «Останавливать войну» на ранней стадии лежит в обязанности действующих политиков, лидеров конфликтующих государств (и тут вспоминается 2014 год, аннексия Крыма и президентская каденция Порошенко). Если же (как в нашем случае), конфликт перерос в активную стадию, «остановить войну» могут лишь успешные военные действия одной из сторон конфликта. Очевидно, риторический вопрос «5 копеек» содержит завуалированный упрёк адресованный экс-президенту Порошенко или же «5 копеек», сам того не осознавая, не доверяет ВСУ.
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15.10.2022 11:32 Ответить
все правильно он сказал. Клован шел на президентские выборы, вбрасывая тезисы а-ля "порошенко начал войну, порошенко не хочет останавливать войну, порошенко зарабатывает на войне" и прочую чушь из российской пропаганды. При этом войну начал Путин с аннексии крыма в марте 2014, а порох пришел всё это разгребать только в конце мая. Этому маленькому факту удивляются только дебилы. Только идиоты думают, что война началась в 2022.

Клован должен ответить за эти вбросы. И за поляризацию общества внутри страны тоже.
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15.10.2022 11:58 Ответить
Нічого странного немає. Порох став президентом 7 червня 2014 року коли Крим вже був захоплений.Зеля ж в 19 році казав що це Порох наживається на війні і вона йому вигідна. Тому і не хоче закінчувати війну. Виходить що вона вигідна і клоуну.Торгує своїми серіалами з кацапами. До того ж його шобло розкрадає гуманітарку і розпродує, а він має від цього свою долю. Ось тому у мене і претензії до цього брехливого поца.
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15.10.2022 12:25 Ответить
Простапірістатьстрілять! Да Вова? 🤬
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15.10.2022 08:45 Ответить
Ну хоть поржали
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15.10.2022 09:13 Ответить
Подлое племя, умеющее только убивать и разрушать. Есть ли у кого-то сомнения, что Всевышний, создавший этот мир, на нашей стороне, на стороне Украины?
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15.10.2022 09:16 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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15.10.2022 10:47 Ответить
Кацапы - террористы, у кого-то еще остались сомнения? Кто-то еще хочет заглянуть в глаза путлеру?
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15.10.2022 12:01 Ответить
 
 