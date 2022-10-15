Новая партия ракет HIMARS, HARM, снаряды Экскалибур, RAAM, 155 мм будет передана в ближайшее время Украине от США.
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В рамках нового пакета военной помощи США предоставят Украине более 200 бронированных внедорожников HMMWV и боеприпасы для РСЗО HIMARS.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Пентагона.
В Министерстве обороны Соединенных Штатов отметили, что поддержка на сумму 725 миллионов долларов включает:
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- 23000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
- 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
- 5000 155-мм снарядов дистанционных противоброневых мин (RAAM);
- 5000 единиц противотанкового оружия;
- Высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
- Более 200 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);
- Стрелковое оружие и более 2 000 000 патронов к стрелковому оружию;
- Медицинские принадлежности.
В то же время в ведомстве уточнили, что в целом с января 2021 года США выделили более 18,2 млрд долларов на помощь безопасности Украины.
К слову, с 2014 года – более 20,3 млрд долларов и с начала вторжения России 24 февраля – примерно 17,6 млрд долларов.
Топ комментарии
+41 fresh guacamole
показать весь комментарий15.10.2022 07:13
+16 Volodymyr Zakaluzhnyi 1f3a67a2
показать весь комментарий15.10.2022 09:21
+13 stavr
показать весь комментарий15.10.2022 09:02
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
очевидно прорив під Балаклією справив незабутнє враження.
зброя як і гроші любить тишу