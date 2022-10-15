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война (47249) помощь (6268) США (23238)

Новая партия ракет HIMARS, HARM, снаряды Экскалибур, RAAM, 155 мм будет передана в ближайшее время Украине от США.

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пентагон

В рамках нового пакета военной помощи США предоставят Украине более 200 бронированных внедорожников HMMWV и боеприпасы для РСЗО HIMARS.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Пентагона.

В Министерстве обороны Соединенных Штатов отметили, что поддержка на сумму 725 миллионов долларов включает:

  • дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
  • 23000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
  • 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 5000 155-мм снарядов дистанционных противоброневых мин (RAAM);
  • 5000 единиц противотанкового оружия;
  • Высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
  • Более 200 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);
  • Стрелковое оружие и более 2 000 000 патронов к стрелковому оружию;
  • Медицинские принадлежности.

В то же время в ведомстве уточнили, что в целом с января 2021 года США выделили более 18,2 млрд долларов на помощь безопасности Украины.

К слову, с 2014 года – более 20,3 млрд долларов и с начала вторжения России 24 февраля – примерно 17,6 млрд долларов.

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Топ комментарии
+41
Понад 200 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV)

очевидно прорив під Балаклією справив незабутнє враження.
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15.10.2022 07:13
+16
Кацапи ******* хаймерси. ******* до смерті
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15.10.2022 09:21
+13
головне озброєння не те що опубліковане а те озброєння про яке не пишуть
зброя як і гроші любить тишу
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15.10.2022 09:02
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Понад 200 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV)

очевидно прорив під Балаклією справив незабутнє враження.
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15.10.2022 07:13 Ответить
Спасибо Нестору Ивановичу Махно за идею.
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15.10.2022 07:27 Ответить
А подумати про те, що Нестор Махно був одним з ворогів незалежності України і навіть отримав за це від Троцького Орден красного знамені під №1, хоч комуняцька пропаганда і тріщала, що отримав Васька Блюхер.
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15.10.2022 07:55 Ответить
Да он сам себе враг был по жизни,за что и поплатился.
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15.10.2022 08:13 Ответить
Нестор Украину справді любив. Тому і став селянським народним героєм. Але в гармидері того часу не розібрався і прорахувався. Кремль його люто ненавидів.Це факт.
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16.10.2022 01:39 Ответить
Херсонськи степи за Дніпром - є де покататись з вітерцем.
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15.10.2022 07:34 Ответить
От поїдь і покатайся не під "етажерками" фарманами і вуазенами, а під кацапськими МіГ та Су з гелікоптерами.
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15.10.2022 07:58 Ответить
Ну и где Бредли , где танки, где пушки, где вертолеты ?
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15.10.2022 07:44 Ответить
Де Maelstrom-class крейсери, я вас питаю.
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15.10.2022 07:53 Ответить
Спитайте ще, де авіаносці типу хоча б Ентерпрайз, або АПЧ типу Вашінгтон.
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15.10.2022 08:00 Ответить
Думаю есть ещё не опрелюдненний пакет.
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15.10.2022 08:16 Ответить
Vsegda takoi imeietsa
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15.10.2022 08:26 Ответить
і не один
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15.10.2022 09:03 Ответить
головне озброєння не те що опубліковане а те озброєння про яке не пишуть
зброя як і гроші любить тишу
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15.10.2022 09:02 Ответить
Кацапи ******* хаймерси. ******* до смерті
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15.10.2022 09:21 Ответить
Аж в поті засинають.... 😅
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15.10.2022 10:42 Ответить
Дякуємо братському американському народу за допомогу!
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15.10.2022 10:54 Ответить
Будем верить что заказывает Залужный и ему дают то что он просит.
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15.10.2022 11:53 Ответить
God Bless America!
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15.10.2022 12:24 Ответить
2,3 млрд доларів з тих 11 млрд, що виділив конгрес на військову підтримку України пропали, бо Байден своєчасно не підписав. Отака х..ня малята.
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15.10.2022 17:16 Ответить
Салливан и дЕрмак сделают все возможное,чтобы груз пропал по дороге в Украину,затерялся типа а дебрях Амазонки...
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15.10.2022 17:24 Ответить
 
 