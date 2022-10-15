Путин объявил о завершении мобилизации в РФ "через 2 недели", чтобы освободить бюрократические ресурсы для осеннего призыва, - ISW
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Объявляя о завершении мобилизации "приблизительно через 2 недели", Владимир Путин, вероятно, хочет освободить бюрократическую пропускную способность для обычного осеннего призыва, который начнется в России 1 ноября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что 14 октября диктатор заявил журналистам, что "ничего дополнительного не планируется" и что "частичная мобилизация почти завершена".
В то же время в ISW указывают, что 30 сентября руководитель Кремля проинформировал о переносе обычного осеннего призыва в РФ с 1 октября на 1 ноября.
Он сделал это, потому что "частичная" мобилизация облагает налогом бюрократию российских военных комиссариатов, контролирующих полугодовой цикл призыва.
"Поэтому Путину, вероятно, нужно приостановить или прекратить "частичную" мобилизацию, чтобы освободить бюрократические ресурсы для призыва", - пояснили специалисты.
В Институте также рассказали, что президент России приказал призвать на осенний цикл 120 тысяч мужчин.
Российский диктатор подтвердил, что мобилизованные проходят низкую подготовку перед отправкой на передовую.
По его словам, из 220 000 человек 35 000 уже находятся в российских воинских частях, а 16 000 - в частях, "выполняющих боевые задания".
Он даже очертил их "подготовку":
- 5-10 дней "первичной подготовки",
- 5-15 дней обучения с боевыми частями,
- следующий этап – уже непосредственно в войсках, участвующих в боевых действиях.
"Это заявление подтверждает десятки анекдотических сообщений о необученных, необорудованных и совершенно неподготовленных людях, которые поспешно отправляются на передовую, где некоторые уже сдались украинским силам, а другие были убиты", - пишут аналитики.
В ISW подчеркнули, что даже 10 дней обучения, которые могут получить мобилизованный персонал, не состоят из фактической боевой подготовки для большинства подразделений.
В то же время, отдельные данные свидетельствуют о том, что мужчины в некоторых подразделениях слонялись по полигонам без командиров, еды или убежища в течение нескольких дней, прежде чем их отправили в Украину.
В Институте изучения войны добавляют, что многие российские инструкторы и офицеры, которые могли учить новых солдат, были ранены или убиты в Украине еще до начала мобилизации.
Кроме того, учебные полигоны в РФ неукомплектованы и эта проблема останется до осеннего цикла призыва.
Пожалуйста, подождите...
україньські лани примуть всіх твоїх чмобіків.
жахомзадоволенням уявляю чого можна навчити за два тижні.
і ці зомбі вірять цьому карліку
оно любит делать наоборот... насздесьнет и этонемы... но крымнаш скрепно
по-этому бюрократический аппарат мобилизации переводят на них
https://telegra.ph/SHans-na-razvorot-Pochemu-Putinu-mozhet-byt-vygodno-ostanovit-vojnu--i-pochemu-takoe-reshenie-ne-umenshit-ego-populyarnosti-07-31
2. 14.10.2022 Аббас Галлямов привел ссылку у себя в канале с цитатой себя же:
https://t.me/StanislavKucher/1358
За заявлениями Путина в Астане ("Сейчас нет необходимости в массированных ударах", "Мы не ставим перед собой задачи по уничтожению Украины", "Во многих наших семьях знают, слышат и любят украинскую музыку", "Думаю, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены") может стоять решение "сдать назад" и начать процесс выхода из войны с Украиной. Может, но, разумеется, не факт, что стоит - когда речь идет о таком "стратеге", как Путин, со стопроцентной точностью утверждать, что он решил и что сделает, не может никто, включая его самого. Плюс сейчас это уже не только от него зависит.
И в России, и на Западе политологи уже не раз мечтательно рассуждали о вероятности операции "Разворот", то есть о сценарии, когда Путин принимает решение "зафиксировать убытки" и закончить войну, объявив, разумеется, что-нибудь в духе "главные цели спецоперации достигнуты".
1 августа один из ведущих американских международников и экспертов по России Том Нагорски в статье "Завтра Путин может выступить с речью о победе" фантазировал, какими аргументами российский диктатор мог бы оправдать решение вывести войска. "Скорее всего, это была бы смесь фактов, искаженных фактов и откровенной выдумки, но Путин регулярно смешивает реальность и фантазии", - написал Нагорски. - Такому выступлению помог бы некий фиктивный фактор: Путин мог заявить о победе над врагами, которых на самом деле никогда не существовало. Он может сказать, что Россия преуспела в «деназификации» Украины - потому что проблемы, как ее определил Путин, изначально не было".
Днем раньше политолог Аббас Галлямов опубликовал статью "Шанс на разворот. Почему Путину может быть выгодно остановить войну", которая заканчивалась словами: "Если нынешние неудачи на фронте продолжатся, то указанный манёвр - несмотря на все риски, которые он с собой несёт, - в какой-то момент может оказаться для Путина единственным возможным вариантом. Чем тяжелее ситуация в Украине, тем больше кажется, что другого выхода у него нет".
События, которые с тех пор произошли - успешное контрнаступление ВСУ под Харьковом, провальная мобилизация в России, подрыв Крымского моста, истерика "ястребов", новые бомбежки украинских городов и заявления США о готовности вступить в войну в случае применения Путиным тактического ядерного оружия - ставят Путина перед "простым" выбором.
Или принуждение украинцев к миру уничтожением всей гражданской инфраструктуры Украины - но последняя неделя показала, что план не очень работает, украинцы не сильно испугались и продолжают освобождать свою землю от захватчиков. Или использование ядерного оружия и начало войны с НАТО (считай, III мировая) - но, отметив 70-летие, не факт, что он по-прежнему рвется в "рай". Или, третий вариант, тот самый "Разворот".
Понятно, что сегодня, в отличие от начала августа, судьба этого сценария будет зависеть не столько от аргументов Путина, сколько от готовности Киева и его союзников позволить такому развороту произойти. В любом случае Путин не случайно сказал в Астане то, что сказал, а Симоньян не просто так опубликовала вызвавшую возмущение части ее же подписчиков "молитву о восстановлении мира".
Или принуждение украинцев к миру уничтожением всей гражданской инфраструктуры Украины - но последняя неделя показала, что план не очень работает, украинцы не сильно испугались и продолжают освобождать свою землю от захватчиков. Или использование ядерного оружия и начало войны с НАТО (считай, III мировая) - но, отметив 70-летие, не факт, что он по-прежнему рвется в "рай". Или, третий вариант, тот самый "Разворот". "