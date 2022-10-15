РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15721 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
1 992 5
армия РФ (15459) война (47249) Генштаб ВС (4357) Донецкая область (7173) ВСУ (5200)

Украинские защитники отбили вражеские атаки в районах 13 населенных пунктов на Донетчине, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Силам обороны удалось успешно отразить атаки противника на Донетчине. В частности, в районах населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Иванград, Спорное, Невельское, Марьинка, Белогоровка, Терны, Новомихайловка и Красногоровка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 15 октября по поводу российского вторжения.

Итак, начались двести тридцать четвертые сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Агрессор продолжает сосредотачивать усилия на попытках выхода на административную границу Донецкой области, а также удержании захваченных районов Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

Враг не прекращает наносить удары по критической инфраструктуре и гражданским объектам нашей страны. За прошедшие сутки пострадала инфраструктура и мирные граждане Харькова, Константиновки, Соледара, Бахмута, Чумаков, Лебединского, Запорожья, Давыдового Брода и Мирного. Днепропетровская область и город Очаков подвержены ударам иранских ударных БПЛА. Шесть из девяти удалось сбить нашим защитникам.

Для своих преступлений противник продолжает использовать крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА.

За минувшие сутки, оккупанты нанесли шесть ракетных и тридцать авиационных ударов, совершили сорок восемь обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

Читайте также: За текущие сутки оккупанты нанесли 3 ракетных и 10 авиационных ударов, совершили до 10 обстрелов из РСЗО, - Генштаб ВСУ

На других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из реактивной артиллерии, в районе населенного пункта Рожковичи Сумской области. Также оккупанты проводили разведку в районе населенного пункта Блешня Черниговской области с использованием БПЛА, который удалось сбить;

на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Гатище, Волчанские Хутора, Старица и Двуречное;

на Краматорском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Вишневое, Грековка, Григорьевка, Заречное, Ковалевка, Макеевка, Надия, Нововодяное, Ольговка, Первомайское, Раздолевка, Табаевка;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Отрадовка, Зеленополье, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении – из танков и артиллерии в районах населенных пунктов Каменка, Тоненькое, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Опытное, Невельское, Марьинка и Красногоровка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не вел и продолжает инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии более 20 районов населенных пунктов. Среди них – Большая Новоселка, Времевка, Золотая Нива, Угледар, Павловка, Никольское и Новоданиловка.

На Южнобужском направлении огневому поражению подверглись районы более тридцати населенных пунктов вдоль линии столкновения.

По имеющейся информации, в медицинские учреждения на временно оккупированных территориях поступает большое количество раненых. В часности, в одну из больниц города Донецка за эту неделю поступило около 100 раненых. В городе Токмак Запорожской области больницы переполнены. По информации от местных жителей, гражданских в больницах не принимают из-за загруженности врачей и отсутствия койкомест. Из-за низкого качества медицинской помощи и отказа командования российских оккупационных войск эвакуировать тяжело раненых на территорию России, смертность среди них превышает 50%.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 64,3 тыс. человек, 268 самолетов, 240 вертолетов, 2521 танк, 1566 артсистем, 5172 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

По уточненной информации, подтверждено уничтожение личного состава и техники противника в предыдущие дни в Запорожской области. В часности, в результате эффективных действий Сил обороны в районах населенных пунктов Орехов, Конские Раздоры и Токмак поражено около 100 оккупантов. Среди них более 25 только что мобилизованных. В районе населенного пункта Бердянск уничтожены 4 комплекса С-300.

Силам обороны удалось успешно отразить атаки противника в Донецкой области. В частности, в районах населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Иванград, Спорное, Невельское, Марьинка, Белогоровка, Терны, Новомихайловка и Красногоровка.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла около тридцати ударов. Подтверждено поражение двадцати пяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили девять БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия в сутки поразили четыре пункта управления, пятнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, двенадцать складов с боеприпасами, одну артиллерийскую установку и двадцать других важных целей.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так яка ситуація в самому Бахмуті? Вчора було повідомлення "Британська розвідка повідомляє, що за останні три дні проросійські сили здійснили тактичний наступ у напрямку до центру міста Бахмут на Донеччині. Частини 2-го армійського корпусу проросійського "ополчення" Луганської області, ймовірно, просунулися до населених пунктів Опитне та Іванград на південь від міста". Що там нині?
Шукав по гуглю, всі мовчать...
показать весь комментарий
15.10.2022 08:38 Ответить
Іванград захоплений ворогом, в Опитному йдуть бої. Як і в Бахмуті. Русня підтягнула резерви на Бахмутському, Авдіївському і Мар'їнському напрямках і постійно атакує малими групами. Думаю, відхід ЗСУ з Бахмута це лише справа часу, як і з Сєверодонецька. На жаль...
показать весь комментарий
15.10.2022 08:48 Ответить
Про погані новини тепер не буде?
показать весь комментарий
15.10.2022 09:11 Ответить
у нас особо плохих новостей нет,тяжелая ситуация в районе бахмута так она там уже 2 месяца тяжелая,по сравнению с нашим наступлением на луганском и херсонском направлении єто херня отвоюеться со временем если вдруг отступим,или зрадойобам не на что подрочить и поплакать?херня похуже кацапья будет.
показать весь комментарий
15.10.2022 10:45 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
15.10.2022 11:07 Ответить
 
 