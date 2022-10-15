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Рашисты нанесли ракетный удар по одной из громад Киевщины. Жертв нет (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты нанесли ракетный удар по одной из громад Киевщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

"Киевщина! Ракетный удар по одной из громад области. Все службы работают, спасатели на месте. Предварительно без жертв. Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги. Не фиксируйте место попадания и не выкладывайте фото и видео в сети", - говорится в сообщении.

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Позже Кулеба отметил: "Киевщина. Около 7 утра враг нанес удар по одной из громад области. Жертв и разрушений нет. Соответствующие службы фиксируют последствия и обстоятельства атаки. Еще раз обращаюсь к каждому – не фиксируйте место попаданий, не выкладывайте в сети фото и видео. От этого зависит наша с вами безопасность. Доверяйте только официальным источникам!".

Позже глава Киевской ОВА Алексей Кулеба отметил, что после утреннего обстрела одной из громад области есть серьезные последствия на одном из объектов энергетической инфраструктуры.

"К счастью, жертв среди населения нет. Мы можем помочь нашим энергетикам устранить все разрушения и аварийные ситуации. Призываю каждого жителя области сегодня максимально ограничить использование электроэнергии с 17 до 23 часов. Все восстановим вместе", - отметил Кулеба.

Рашисты нанесли ракетный удар по одной из громад Киевщины. Жертв нет 01
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Топ комментарии
+13
То хай надіне светр шерстяний , а люди з *********** палицями підтягнуться ...
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15.10.2022 08:21
+12
бачив - і ржав "а чому не Котигорошко" в голос!
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15.10.2022 08:30
+11
всі ці Тараси Бульби, Котигорошки, Скумбрії по 8 вищі княгіні Ольги
дають найкращу відповідь за ций опрос - хто і кого запитував.
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15.10.2022 08:36
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біля Боріка чутно було🤯
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15.10.2022 08:16 Ответить
З другої сторони Дніпра також було чути, то що ж то було таке гучне що на сотню км гремить?
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15.10.2022 08:27 Ответить
Кажуть мейбі кінжал😱
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15.10.2022 08:57 Ответить
Ты козлорылое, специально сегодня зарегистрироваться решило, чтобы Украина с маленькой буквы написать?
В спам!
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15.10.2022 09:04 Ответить
Молча маршируй на концерт кобздона
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15.10.2022 09:17 Ответить
Ти алкаш чи нарік, шо прильот з приходом переплутав?
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15.10.2022 09:12 Ответить
А ти бачиш, що модератор видалив його пост? Мабуть щось не так і з тобою тоже. Так шо краще свої оцінки прибережи для однодумців, щоб непижженим залишитись. А Слава Україні та Героям слава провокатори теж навчились писати... Головне, щоб ці слова йшли від серця, а не для камуфляжа під патріота. Зрозумів?!
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15.10.2022 09:48 Ответить
нагадую...
буба другий після Тараса Шевченка в списку видатних українців.
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15.10.2022 08:17 Ответить
В списку видатних українців ще є і Тарас Бульба.
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15.10.2022 08:20 Ответить
бачив - і ржав "а чому не Котигорошко" в голос!
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15.10.2022 08:30 Ответить
Можливо Котигорошко реальний персонаж, на відміну від Бульби
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15.10.2022 08:31 Ответить
а шо мене вбило наповал - 8% не змогли знайти нікого, навіть Котигорошка!
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15.10.2022 08:45 Ответить
Зате згадали януковича. Так, так, він теж у списку- 66 й.
Подоляк 44й..
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15.10.2022 08:48 Ответить
всі ці Тараси Бульби, Котигорошки, Скумбрії по 8 вищі княгіні Ольги
дають найкращу відповідь за ций опрос - хто і кого запитував.
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15.10.2022 08:36 Ответить
я тоді не зміг відповісти на цей "опрос" по поважних причинах,
але як би зміг по тих же причинах ще днів зо три не зміг би відповідати....
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15.10.2022 08:55 Ответить
То хай надіне светр шерстяний , а люди з *********** палицями підтягнуться ...
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15.10.2022 08:21 Ответить
А шо за тьєма? Стаття ж вроді про ракетний удар по Київщині...
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15.10.2022 09:14 Ответить
В таких рейтингах можна і "катлєту" поставити на 1-е місце.
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15.10.2022 09:23 Ответить
це не рейтінг - це зелений срач на москі,
шо би амеби не розслаблялись....
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15.10.2022 09:26 Ответить
це знущання над Україною - тупе зелене знущання.
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15.10.2022 10:51 Ответить
а почему ни сообщения на смартфон ни сирен не было?
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15.10.2022 08:30 Ответить
Були на смарті. Але вже після гуркоту.
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15.10.2022 08:36 Ответить
у меня нет - только чего-то редко приходят тренировочные сигналы от днс
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15.10.2022 08:38 Ответить
Они ******* со своими тренировками. Как тот мальчик который кричал "волки". А когда его реально сожрали - все подумали что опять "тренеровка"
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15.10.2022 08:42 Ответить
нет там не написано что тревога просто проверяют сигнал который хорошо слышно на смартфоне
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15.10.2022 08:48 Ответить
Ну так когда реально надо будет делать ноги - ты забьеш хер на тот сигнал, подумаеш что опять тренировка.
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15.10.2022 08:49 Ответить
куда делать ноги? зачем ? ты гонишь беса я всегда читаю сообщения -
а вдруг там сигнал " срочно выйти из дома что бы получить 10 тыс. грн помощь от зеленского"
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15.10.2022 08:54 Ответить
Аха. От него ты только кусок асфальта можеш получить в подарок )))) два местных гопаря принесут, когда из парадняка выходить будеш )))
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15.10.2022 08:55 Ответить
у нас гопарей сейчас нет все куда то пропали - наверное боятся без света остаться
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15.10.2022 08:57 Ответить
Ну это наверно потому что автомат есть даже у бабушки которая носками около метро торгует, куском асфальта уже неполучается никого напугать.
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15.10.2022 09:00 Ответить
Сирена через 15-20 минут после взрыва была. Взрыв примерно в 6.50 а сирену включили в 7.10, примерно.
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15.10.2022 08:40 Ответить
как так может бытьвзрыв до сирены? значит не ракета может мопед так как заранее видят если ракета запускают или с крыма или с каспийского
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15.10.2022 08:42 Ответить
Незнаю что это было. Но это уже не первый раз сирену включают прочитав в пабликах теленрама. Или тот мудило который дежурит на кнопке - спит.
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15.10.2022 08:44 Ответить
В мопеде столько взрывчатки нет, что бы услышать по всему киеву.
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15.10.2022 08:45 Ответить
нет у меня слышно было гораздо позже вибрацию
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15.10.2022 08:49 Ответить
А хтось знову асфальти будує
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15.10.2022 08:32 Ответить
Слышно и не видно.. и главное что тревога после взрыва..
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15.10.2022 08:49 Ответить
на Оболони ничего не слышно было
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15.10.2022 08:53 Ответить
потому что оно было с другой стороны области
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15.10.2022 08:55 Ответить
Не видно, не слышно и Оболони нет.. 6.53 глухой не хлопок, скорее удар.. в районе 7.10 - тревога..ну да ладно.. все вокруг брехуны..
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15.10.2022 09:03 Ответить
То МАЗ асфальт висипав
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15.10.2022 09:28 Ответить
Сам Кулеба з часом розтерендить а потім когось звинувачує, потрібно самому пельку закрити, повині коментувати військові а не холуї Єрмака
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15.10.2022 09:48 Ответить
маю надію справедлива відплата до "русських бурятів", вже подорожуе і всіх знайде...
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15.10.2022 10:03 Ответить
Борис Викторович
@xxeegghhffrr
·
13 жовт.
Подруга с РФ пишет: "сосед с фронта вернулся на голову раненый осколом и ослеп. Пошёл значит слепой за компенсацией. А ему сказали: "хер тебе, а не деньги! Где справка с мед. комиссии когда мобилизовывался? Молчишь? Головой надо думать, а теперь Родину хочешь на бабки кинуть?"
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15.10.2022 10:05 Ответить
все буде добре і ок.
і связь і танки і ппо - дайте час, в нас тут Мексіка і Канада і ***** нам те що Україні зараз треба?
дайте час знайти це все для вас!
і да - ніколи більше не закопуйте Армію в зелені дороги! - підараси мої рідні.
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15.10.2022 10:15 Ответить
Посмотрите паблики Броваров и Борисполя - бахнуло к ним ближе....
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15.10.2022 10:17 Ответить
А чому я це почув аж в Ірпені, і дружина також?
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15.10.2022 12:39 Ответить
А хрен его знает.... Но у меня окна только на левый берег.
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15.10.2022 13:16 Ответить
говорят то не у них...хз...
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15.10.2022 16:32 Ответить
все закінчиться тим, шо гуйло дограеться в свою шойгу і його завалять на алтаї каменюками.
от де ***** - там *****..
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15.10.2022 11:01 Ответить
 
 