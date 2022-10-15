Причинами неудач армии РФ в Украине остаются повсеместная коррупция и плохая логистика, - британская разведка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Мобилизированным россиянам приходится самостоятельно покупать снаряжение, несмотря на то, что оно якобы было закуплено военным ведомством. Повсеместная коррупция и плохая логистика остаются одной из главных причин неудач.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, за последние две недели в Украину были переброшены контингенты мобилизованных российских резервистов. Их средний уровень личного снаряжения почти наверняка ниже, чем и без того скудное обеспечение ранее развернутых войск.
По данным британской разведки, многим резервистам придется приобретать собственные бронежилеты, особенно современный бронежилет 6B45, который должен быть выдан строевым подразделениям в рамках программы индивидуального снаряжения "Ратник". Этот жилет продается в российских интернет-магазинах по цене 40 тысяч рублей (примерно 640 долларов США) по сравнению с примерно 12 тысяч рублей (примерно 190 долларов США) в апреле.
Между тем, в 2020 году российские власти объявили, что российским военным было поставлено 300 тысяч комплектов бронежилетов "Ратник", чего достаточно для оснащения сил, дислоцированных в настоящее время в Украине.
"Повсеместная коррупция и плохая логистика остаются одной из основных причин неудач России в Украине", - отмечают в Минобороны Британии.
Пожалуйста, подождите...
менше Навальних - більше корупції!
- ??
- Піііво..
- Уууу..так і повбивав би падлюк..
Наше винищення історично склалось і всі погодились ?
Ідіоти чи що ?
@again4saratov
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15 год
Мать рассказывает, что "хохлы и белорусы всегда хорошо жили и жрали лучше нас, потому что мы их, тварей неблагодарных, кормили". Я спросил, а кто мешал нам хорошо жить и вкусно жрать после развала СССР, но она начала материться.
Всех повыгоняли, набрали и обучили рюских. Через год стали слёзно умолять тех, кого выгнали вернуться, так как сразу после получения зарплаты - весь карьер несколько дней беспробудно бухой и никто не работал.
Позаводив свиней, інше господарство, як українці вміють. А кацапи лише блимали очима- а зачьєм єта всьо ? А што со свіньйой дєлать ? Зачєм єйо год карміть, убірать ? Дикуни думали, що зі свині їстівне лише мясо, а коли приготували ковбаси, кров'янку, шинку, сальтисон, дали їм спробувати, то були дуже здивовані.
Навальный со своей "прекрасной россией без коррупции" уж точно бы уничтожил Украину и дошёл до Лиссабона.
Нахрен нужно, чтобы все деньги реально шли на армию, пускай разворовывают и пробухивают дальше, нужно больше коррупции в рф!
А вот украинскую коррупцию следовало бы искоренить, причём по законам военного времени их можно было бы всех сейчас к станке ставить и коррупция бы исчезла сама через неделю после нескольких показательных экзекуций. Как было в Сингапуре. А они продолжают творить дичь в прямом эфире, чуть ли не ежедневно новости про проворовавшихся или работающих на рф судей-депутатов-попов-ермаков...