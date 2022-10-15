РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15642 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
3 512 50
армия РФ (15459) Великобритания (4276) война (47249) разведка (4006)

Причинами неудач армии РФ в Украине остаются повсеместная коррупция и плохая логистика, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,окупанти

Мобилизированным россиянам приходится самостоятельно покупать снаряжение, несмотря на то, что оно якобы было закуплено военным ведомством. Повсеместная коррупция и плохая логистика остаются одной из главных причин неудач.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, за последние две недели в Украину были переброшены контингенты мобилизованных российских резервистов. Их средний уровень личного снаряжения почти наверняка ниже, чем и без того скудное обеспечение ранее развернутых войск.

По данным британской разведки, многим резервистам придется приобретать собственные бронежилеты, особенно современный бронежилет 6B45, который должен быть выдан строевым подразделениям в рамках программы индивидуального снаряжения "Ратник". Этот жилет продается в российских интернет-магазинах по цене 40 тысяч рублей (примерно 640 долларов США) по сравнению с примерно 12 тысяч рублей (примерно 190 долларов США) в апреле.

Между тем, в 2020 году российские власти объявили, что российским военным было поставлено 300 тысяч комплектов бронежилетов "Ратник", чего достаточно для оснащения сил, дислоцированных в настоящее время в Украине.

"Повсеместная коррупция и плохая логистика остаются одной из основных причин неудач России в Украине", - отмечают в Минобороны Британии.

Читайте также: Путин объявил о завершении мобилизации в РФ "через 2 недели", чтобы освободить бюрократические ресурсы для осеннего призыва, - ISW
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
ЗСУ це причина поразки рогатих.
показать весь комментарий
15.10.2022 08:58
+8
показать весь комментарий
15.10.2022 09:00
+6
Так воно і було, при союзі помотався по рашці, ще тоді зрозумів наскільки ми різні.
показать весь комментарий
15.10.2022 09:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И лишняя хромосома Это их три кита
показать весь комментарий
15.10.2022 08:50 Ответить
Всё намного проще.. руССкий, по замыслу и по сути - имя нарицательное..
показать весь комментарий
15.10.2022 08:52 Ответить
Давательное. Имя давательное.
показать весь комментарий
15.10.2022 08:59 Ответить
,мене не цікавить корупція там,а тільки в Україні. Запоріжжя його розбивають в прах,навіть дрони ,а місто руками Старуха тільки фіксують. Жирна і тепла гумдлпомога захисникам чи отримають адресати чи знову слуги не того народу нагріють руки
показать весь комментарий
15.10.2022 08:53 Ответить
Не переживай. Сейчас сбросим в Днепр эту группировку, Запорожье и Никополь вздохнут спокойно.
показать весь комментарий
15.10.2022 09:00 Ответить
сейчас это когда завтра или после завтра?
показать весь комментарий
15.10.2022 10:15 Ответить
Це зрозуміло,що Запоріжжя виживе тільки, якщо південь визволити. І Миколаїв також. Але відношення до війни Запоріжжя не змінить,не те керівництво
показать весь комментарий
15.10.2022 10:47 Ответить
Чупуха. В Купянську була краща логістика ніж, наприклад, в Снігурівці...
показать весь комментарий
15.10.2022 08:53 Ответить
Не,просто потому что получили *****!!!
показать весь комментарий
15.10.2022 08:53 Ответить
300 комплектов "Ватник"..и то не факт
показать весь комментарий
15.10.2022 08:54 Ответить
Слава кацапской коррупции!!! Кацапы, воруйте больше, пейте до белочки
показать весь комментарий
15.10.2022 08:54 Ответить
Саме так:
менше Навальних - більше корупції!
показать весь комментарий
15.10.2022 09:21 Ответить
ЗСУ це причина поразки рогатих.
показать весь комментарий
15.10.2022 08:58 Ответить
Саме так! Український народ і його складова - ЗСУ, які стали на захист не лише власної території, але й власної свободи, добробуту і зрештою власного права на існування. І найголовніше - за нами правда, а значить і Господь! Якщо Господь з нами, то хто ж проти нас? Саме відсутність правди (мотивації) призводить до поразки завідомо сильніших, чисельніших і краще озброєних у війнах, які для них об'єктивно мали стати легкими прогулянками на три дні. Віруючі називають це Божим помислом.
показать весь комментарий
15.10.2022 09:10 Ответить
пока что-то Бога рядом с нами не видно. Пр всем желании на него посмотреть.....
показать весь комментарий
15.10.2022 16:36 Ответить
Ви справді вважаєте, що Бог - то старець з сивою бородою нижче колін? 😊 Якщо ви живий і здоров й, а ваш ворог слабкий і мертвий, то Бог з Вами, а не зним. Можете назвати це удачею. Можете - справедливістю.
показать весь комментарий
15.10.2022 17:00 Ответить
я вижу что на Украину напали ни за что, и я вижу что нас расстреливают как тире. Я вижу более 400х убитых наших детей и страшно посчитать сколько гражданских и военных. Я вижу покалеченных, вдов и сирот. Я вижу боль, страх и смерть. И я вижу, как все хорошо у русских. И я не вижу Бога с теми, на чьей стороне правда. Скорее наоборот.
показать весь комментарий
15.10.2022 17:05 Ответить
показать весь комментарий
15.10.2022 09:00 Ответить
КИЇВ в них це кієв...
показать весь комментарий
15.10.2022 09:06 Ответить
а борщ в тих падлюк - борсч...
показать весь комментарий
15.10.2022 09:10 Ответить
То вже будуть ЩІ, путіна полощі..
показать весь комментарий
15.10.2022 09:38 Ответить
та хлопці в курсі шо там полоскують в кацапських щтях...
показать весь комментарий
15.10.2022 09:41 Ответить
- Куме, а куме..А Ви знаєте, як кацапи наше пиво називають??
- ??
- Піііво..
- Уууу..так і повбивав би падлюк..
показать весь комментарий
15.10.2022 11:03 Ответить
Так на фронті кацапів знищують шо україномовні шо російськомовні одинаково. Тільки різниця в тім, що кацап не розуміє української, а російськомовний українець так.
показать весь комментарий
15.10.2022 09:24 Ответить
Якщо ви так наполягаєте , питання- навіщо українцям розвивати і вкладатись у чужу мову ?
показать весь комментарий
15.10.2022 09:33 Ответить
А я що, питання ставив про розвиток української чи російської? Ксюха, ви навмисно постійно провокуєте. До чого ваше запитання? Так історично склалось, що багато українців спілкуються російською, але то не їхній гріх, багато з них Україну ******* не менше ніх україномовні. Згоден, і дуже хочу, щоб в Україні на вулицях, кафе, кінотеатрах, метро та і взагалі в громадському транспорті лунала в 99% українська, думаю що в майбутньогму так і буде, але для цього потрібен час та правильні кроки держави. Думаю війна прискорить цей процес, але давити за горло це шлях в нікуди.
показать весь комментарий
15.10.2022 09:43 Ответить
Нічого так не склалось. Просто українцям бракує розуміння сенсів їхнього буття.
Наше винищення історично склалось і всі погодились ?
Ідіоти чи що ?
показать весь комментарий
15.10.2022 09:44 Ответить
Ксенія, якби нас винищили то ми б не ******* кацапів зараз, а давно б були з ними АдіннароТом. Але, слава Богу та Слава Героям ми сьогодні бачемо те що бачемо. СЛАВА УКРАЇНІ!
показать весь комментарий
15.10.2022 09:51 Ответить
Фактично Донбас винищили. Чи не так. Якби не захід України, який тягнув всіх до України і Європи - то ВСЕ.
показать весь комментарий
15.10.2022 09:53 Ответить
Ксенія, звісно шо всю, майже всю інфраструктуру знищили, це правда. Але шо таке Донбас? Це територія з величезними запасами вугілля та ще багато чого. А так як йоська сралін заморив голодом майже весь південний схід України, а потім для роботи на шахтах завозив ешалонами кацапів з сибіру, уралу та поволжжя всю бидлоту кацапську, пер туди всіх і злидоту і кримінал всіх кого спіймали, була одна вимога це фізичне здоров'я працювати на шахті. От вони й розплодились на цих територіях на кістках заморених голодом корінних українців. Тепер, якщо хочете, еволюція...
показать весь комментарий
15.10.2022 16:19 Ответить
певно багато наших зрозуміли, що навіть російськомовний українець на раші буде другосортним хохлом.
показать весь комментарий
15.10.2022 09:59 Ответить
Кацапомовних українців не існує.
показать весь комментарий
15.10.2022 11:12 Ответить
Нє, він буде українцем, а не другосортним хохлом. Це так кацапи вважають. Взагалі кацап це ж не національність. Кацап це состояніє, воно (кацап) сидить в лайні, а буде стверджувати що тхне не від нього
показать весь комментарий
15.10.2022 16:10 Ответить
Москворотих українців не існує.
показать весь комментарий
15.10.2022 11:11 Ответить
Ну звісно, україномовних кацапів небуває...
показать весь комментарий
15.10.2022 16:07 Ответить
Як і болгаромовних поляків, небачу нічого смішного ось тут на пальцях пояснюють.
показать весь комментарий
15.10.2022 16:17 Ответить
Житель Саратова ☣
@again4saratov
·
15 год
Мать рассказывает, что "хохлы и белорусы всегда хорошо жили и жрали лучше нас, потому что мы их, тварей неблагодарных, кормили". Я спросил, а кто мешал нам хорошо жить и вкусно жрать после развала СССР, но она начала материться.
показать весь комментарий
15.10.2022 09:13 Ответить
Так воно і було, при союзі помотався по рашці, ще тоді зрозумів наскільки ми різні.
показать весь комментарий
15.10.2022 09:36 Ответить
Я вам расскажу историю из начала 90-х. Они там все орали "хохлы и бульбаши - валите домой!". Черно%опые тоже должны были валить, конечно же, но сейчас не про них. На карьерах там работает огромное количество БелАзов, ну и обслуживали их белорусы в основном, а также много украинцев было.
Всех повыгоняли, набрали и обучили рюских. Через год стали слёзно умолять тех, кого выгнали вернуться, так как сразу после получения зарплаты - весь карьер несколько дней беспробудно бухой и никто не работал.
показать весь комментарий
15.10.2022 09:46 Ответить
Згадались мені розповіді про двоюрідного прадіда, комуніста, який поїхав працювати у російські ***** головою колгоспу. Піднімати сциліну, так би мовити.
Позаводив свиней, інше господарство, як українці вміють. А кацапи лише блимали очима- а зачьєм єта всьо ? А што со свіньйой дєлать ? Зачєм єйо год карміть, убірать ? Дикуни думали, що зі свині їстівне лише мясо, а коли приготували ковбаси, кров'янку, шинку, сальтисон, дали їм спробувати, то були дуже здивовані.
показать весь комментарий
15.10.2022 09:51 Ответить
Як хто? Американцы!
показать весь комментарий
15.10.2022 11:10 Ответить
Згадав як в 90-х кацапи бігали по москвабаду з транспорантами та кричали: Єльцин змусь хохлов годувати сосію.
показать весь комментарий
15.10.2022 11:18 Ответить
І чудово те, що ці причини нікуди не зникнуть.
показать весь комментарий
15.10.2022 09:33 Ответить
Ця новина ще раз доводить, що історія повторюється, але йде по спіралі, а не по колу. В 1915-16 роках завдяки страшенній корупції в російській армії померло від холоду та голоду більше людей, чим в битвах. Втрати були колосальні. Саме це і стало одним з сильніших важелів, коли армія відмовилась воювати і повернула назад. Будемо сподіватися, цього разу буде так само, особливо враховуючи, що зараз час тотальної інформаціїї. Правда, у лаптеногих забирають телефони, але я сподіваюсь, ми їм допоможемо отримати гарні новини.)))
показать весь комментарий
15.10.2022 09:33 Ответить
А если бы британцы дали хоть один танк или самолет.....
показать весь комментарий
15.10.2022 09:37 Ответить
Хоть бы тебе дали 50 грамм мозгов ,хотя бы куриных
показать весь комментарий
15.10.2022 10:37 Ответить
ты не моя бывшая?
показать весь комментарий
15.10.2022 11:11 Ответить
и она таки была права
показать весь комментарий
15.10.2022 16:40 Ответить
Именно поэтому и не нужно никаких навальных и прочих борцов с коррупцией в рф.
Навальный со своей "прекрасной россией без коррупции" уж точно бы уничтожил Украину и дошёл до Лиссабона.

Нахрен нужно, чтобы все деньги реально шли на армию, пускай разворовывают и пробухивают дальше, нужно больше коррупции в рф!

А вот украинскую коррупцию следовало бы искоренить, причём по законам военного времени их можно было бы всех сейчас к станке ставить и коррупция бы исчезла сама через неделю после нескольких показательных экзекуций. Как было в Сингапуре. А они продолжают творить дичь в прямом эфире, чуть ли не ежедневно новости про проворовавшихся или работающих на рф судей-депутатов-попов-ермаков...
показать весь комментарий
15.10.2022 09:54 Ответить
це наслідок відсутності в армій ерефії українців. Лугандонці не враховуємо. В СА українців на командних посадах було дуже багато. євреї були в службі тилу, прокуратурі, а дурні кацапи бігали по полю з АК
показать весь комментарий
15.10.2022 10:54 Ответить
 
 