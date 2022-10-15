Общие боевые потери РФ с начала войны - около 64,7 тыс. человек, 268 самолетов, 242 вертолета, 2524 танка, 1582 артсистемы, 5179 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 15 октября потери личного состава противника составляют около 64 700 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 15.10 ориентировочно составляют:
личного состава - около 64700 (+400) человек ликвидировано,
танков - 2524 (+3) ед,
боевых бронированных машин - 5179 (+7) ед,
артиллерийских систем - 1582 (+16) ед,
РСЗО - 365 (+3) ед,
средств ПВО - 186 (+0) ед,
самолетов - 268 (+0) ед,
вертолетов - 242 (+2) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1210 (+11),
крылатых ракет – 316 (+0),
кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3951 (+7) ед,
специальной техники – 142 (+0).
"Данные уточняются", - отметили в Генштабе.
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Орки під Бахмутом та Авдіївкою пруть виключно піхтурою, без броні?
благодатний вогонь?
Суббота 15.10.2022г, в утреннем отчете ***** (Данные на 6:00 по местному времени):
- ....безвозвратные военно-оперативные потери личного состава ВС - 66126 человека.
- ...потери российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 14 октября - 20415 погибших. ...
- Потери Росгвардии с начала военных действий 5036 убитыми и пропавшими безвести.