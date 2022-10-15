Общие боевые потери РФ с начала войны - около 64,7 тыс. человек, 268 самолетов, 242 вертолета, 2524 танка, 1582 артсистемы, 5179 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 15 октября потери личного состава противника составляют около 64 700 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 15.10 ориентировочно составляют:

личного состава - около 64700 (+400) человек ликвидировано,

танков - 2524 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 5179 (+7) ед,

артиллерийских систем - 1582 (+16) ед,

РСЗО - 365 (+3) ед,

средств ПВО - 186 (+0) ед,

самолетов - 268 (+0) ед,

вертолетов - 242 (+2) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1210 (+11),

крылатых ракет – 316 (+0),

кораблей /катеров - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3951 (+7) ед,

специальной техники – 142 (+0).

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"Данные уточняются", - отметили в Генштабе.