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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15459) война (47249) Генштаб ВС (4357) уничтожение (3962) техника (1547) потери (3874)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 64,7 тыс. человек, 268 самолетов, 242 вертолета, 2524 танка, 1582 артсистемы, 5179 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 15 октября потери личного состава противника составляют около 64 700 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 15.10 ориентировочно составляют:

личного состава - около 64700 (+400) человек ликвидировано,

танков - 2524 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 5179 (+7) ед,

артиллерийских систем - 1582 (+16) ед,

РСЗО - 365 (+3) ед,

средств ПВО - 186 (+0) ед,

самолетов - 268 (+0) ед,

вертолетов - 242 (+2) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1210 (+11),

крылатых ракет – 316 (+0),

кораблей /катеров - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3951 (+7) ед,

специальной техники – 142 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 64,7 тыс. человек, 268 самолетов, 242 вертолета, 2524 танка, 1582 артсистемы, 5179 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - отметили в Генштабе.
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Топ комментарии
+15
400 козломордих і 16 арти за добу, гарно
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15.10.2022 09:56
+13
чотириста чорних мішків і десять броні - що це означає?
Орки під Бахмутом та Авдіївкою пруть виключно піхтурою, без броні?
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15.10.2022 09:57
+9
Радари і 155 мм гаубиці.
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15.10.2022 10:15
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400 козломордих і 16 арти за добу, гарно
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15.10.2022 09:56 Ответить
чотириста чорних мішків і десять броні - що це означає?
Орки під Бахмутом та Авдіївкою пруть виключно піхтурою, без броні?
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15.10.2022 09:57 Ответить
мобіки
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15.10.2022 09:58 Ответить
тобто, мобіків гонять, як штрафбати на кулемети...
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15.10.2022 09:59 Ответить
Так, бо техніки йок, водіїв спецтехніки йок....Вони думали, що на БМП будь-яка макака поїде...ага
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15.10.2022 10:09 Ответить
А про поняття "бойове злагодження" вони тільки чули
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15.10.2022 10:13 Ответить
Нещодавно на Цензорі була новина репортаж 5 каналу про ситуацію під Бахмутом, то там один з командирів підрозділу так і каже, що на данний момент цапи пруть майже однією піхотою.
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15.10.2022 11:28 Ответить
що нам таке підвезли що московитська арта посипалася?
благодатний вогонь?
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15.10.2022 10:06 Ответить
Радари і 155 мм гаубиці.
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15.10.2022 10:15 Ответить
Скоро будут потери только ванек дураков, ввиду отсутствия техники.
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15.10.2022 10:07 Ответить
ну танки и ббм реально у орков заканчиваются... или наши бойцы нашли другие цели... типа арты...
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15.10.2022 10:59 Ответить
Генерал СВР

Суббота 15.10.2022г, в утреннем отчете ***** (Данные на 6:00 по местному времени):
- ....безвозвратные военно-оперативные потери личного состава ВС - 66126 человека.

- ...потери российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 14 октября - 20415 погибших. ...
- Потери Росгвардии с начала военных действий 5036 убитыми и пропавшими безвести.
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15.10.2022 11:10 Ответить
короче, тенденція до збільшення кількості двохсотих орків в повідомленнях нашого Генштабу та касапського Генерал СВР від 01/10, та Генерал СВР від 21/09 має місце бути однакова. Легкопояснювана різниця лише в абсолютних цифрах.
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15.10.2022 11:26 Ответить
а теперь умножить эти 91к на 3 и сплюсовать? - примерно 350к потерь дохлыми и самоварами... вот откуда и взялась чм0билизация на 300к по первойволне, но т.к. они сразу пойдут на мясо то запланированы ещё 2 волны моГилизации
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15.10.2022 11:36 Ответить
Головне - вже декілька місяців стабільні цифри знищення арти та РСЗО, яка так дошкуляла ЗСУ з травня-червня. Це суттевий здвиг. Молодці !!!
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15.10.2022 11:14 Ответить
И потеря ватолётов, по одному-два, но зато каждый день. Насколько месяцев после, условно говоря, Чернобаевки и "жеста добрый воли" этих потерь не было - долбили издалека и улетали целенькими.
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15.10.2022 12:23 Ответить
 
 