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На южном и восточном направлениях украинские защитники уничтожили вертолет РФ и 6 "Shahed-136"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вертоліт

В ночь на 15 октября противовоздушной обороной уничтожено семь воздушных целей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Две – на юге страны уничтожены зенитными ракетными подразделениями Воздушного командования "Південь" Воздушных сил: дрон-камикадзе "Shahed-136" и ударный вертолет (тип уточняется)", - говорится в сообщении.

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На восточном направлении силами и средствами Воздушного командования "Схід" Воздушных сил уничтожены еще пять иранских дронов-камикадзе "Shahed-136".
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скоро всі ракети свої витратимо на гівно іранське
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15.10.2022 10:06 Ответить
Щось останнім часом ті гвинтокрили летять як Матросов на амбразуру.
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15.10.2022 10:06 Ответить
невже ЗАЗ не може виготовити 1000-2000 крилатих запорожців , щоб можна було їх запускати на мордор??
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15.10.2022 10:15 Ответить
Где мопеды Карпаты )
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15.10.2022 10:40 Ответить
мопедов «Верховина»,выпускавшийся на Львовском мотозаводе.
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15.10.2022 10:55 Ответить
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15.10.2022 11:03 Ответить
У моїх також капутнули.
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15.10.2022 10:49 Ответить
Іранські дрони-камікадзе мають дуже невелику швидкість (180 км/год) та висоту польоту (до 2 км).
А чому б для їхнього знищення не застосовувати легкомоторну авіацію (від легендарних Ан-2 до невеликих комерційних гелікоптерів), адже цього добра в Україні чимало? Підвісили контейнер з крупнокаліберним кулеметом чи 20-мм гарматою, або пару касет НУРС і вперед.

Адже винищувачам з ними працювати дуже важко через велику різницю в швидкостях (на такій малій швидкості Міг-29 чи Су-27 просто перестає триматися в повітрі).
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15.10.2022 19:48 Ответить
 
 