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На южном и восточном направлениях украинские защитники уничтожили вертолет РФ и 6 "Shahed-136"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В ночь на 15 октября противовоздушной обороной уничтожено семь воздушных целей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Командовании Воздушных сил ВСУ.
"Две – на юге страны уничтожены зенитными ракетными подразделениями Воздушного командования "Південь" Воздушных сил: дрон-камикадзе "Shahed-136" и ударный вертолет (тип уточняется)", - говорится в сообщении.
На восточном направлении силами и средствами Воздушного командования "Схід" Воздушных сил уничтожены еще пять иранских дронов-камикадзе "Shahed-136".
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А чому б для їхнього знищення не застосовувати легкомоторну авіацію (від легендарних Ан-2 до невеликих комерційних гелікоптерів), адже цього добра в Україні чимало? Підвісили контейнер з крупнокаліберним кулеметом чи 20-мм гарматою, або пару касет НУРС і вперед.
Адже винищувачам з ними працювати дуже важко через велику різницю в швидкостях (на такій малій швидкості Міг-29 чи Су-27 просто перестає триматися в повітрі).