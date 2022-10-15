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Новости За рубежом
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Россия заблокировала заявление МВФ, в котором осуждается вторжение в Украину

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

мвф

Россия снова заблокировала консенсус о выпуске совместного коммюнике во время заседания Международного валютно-финансового комитета.

Об этом заявила министр экономики Испании Надя Кальвино, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, страны-члены Международного валютного фонда почти единогласно призывали Россию прекратить войну в Украине. Они назвали войну величайшим фактором, который подпитывает инфляцию и замедляет глобальную экономику.

Кальвино сказала, что призыв к прекращению войны был сильнее, чем на встречах МВФ и Всемирного банка в апреле, поскольку конфликт вызывает отсутствие продовольственной и энергетической безопасности, рост цен и риск для финансовой стабильности.

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"Это очень ясно на человеческом уровне, на практическом уровне, на объективном уровне - остановить войну. Остановить войну, - сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. - Это самый простой способ привести мировую экономику в лучшую форму. Остановить войну".

Настроения Георгиевой поддержала министр финансов США Джанет Йеллен, которая заявила на отдельной пресс-конференции, что, раздумывая об экономических ответных мерах, "очевидно, что самое важное, и все согласны с тем, что Россия должна прекратить войну с Украиной".

Несогласие России с такими призывами вынудило руководящий комитет МВФ выступить с заявлением председателя, сказала Кальвино, добавив, что оно отражает твердое согласие по многим экономическим вопросам.

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В заявлении содержится призыв к центральным банкам стремиться к стабильности цен, в то время как фискальная политика должна уделять приоритетное внимание защите уязвимых групп от повышения стоимости жизни.

"Мы обеспечим согласованность общей денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики с должным учетом дополнительной роли структурной политики в смягчении компромиссов", - говорится в заявлении, повторяющем совету МВФ Великобритании и другим странам не допускать, чтобы денежно-кредитная и фискальная политика работала против друг друга.

Что касается валют, в заявлении признается давление, создаваемое сильным долларом США.

"Признавая, что многие валюты значительно изменились в этом году из-за повышенной волатильности, мы подтверждаем наши обязательства по обменным курсам, сделанные в апреле 2021 года", - говорится в заявлении МВФК.
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Топ комментарии
+15
Вже давно расію треба гнати звідусіль, щоб кожен житель цієї відчув наслідки своєї імперності і вялічі
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15.10.2022 10:11
+12
А що кацапоїди роблять до сих пір у Міжнародному валютно-фінансовому комітеті? Їх ще погнали звідти сцяними труселями?
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15.10.2022 10:21
+11
Є в світі контори, в які кацапстан не запхав своє гризло та нічого не блокує? Що це бл@, взагалі таке?
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15.10.2022 10:16
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Конечно, очень гуманно убивать укранцев, они - фашисты в чистом виде и этим гордятся
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15.10.2022 10:06 Ответить
Вопрос не к русским УБИЙЦАМ -САДИСТАМ -НЕЛЮДЯМ , а к ИМПОТЕНТАМ -КОРРУПЦИОНЕРАМ , которые делают вид , что они для чего- существуют ‼️САМОРАСПУСТИТЕСЬ , как Лига Наций ,ОЧКОВТИРАТЕЛИ ,если

НЕ В СОСТОЯНИИ ВЫГНАТЬ ТЕРРОРИСТОВ‼️
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15.10.2022 11:03 Ответить
Зе шапіто це також стосується
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15.10.2022 11:26 Ответить
А хіба така позиція рашки була неочікуваною?
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15.10.2022 10:09 Ответить
А в мене питання: що це, ***, за цирк? Чому раша все ще у складі усіх цих організацій?
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15.10.2022 10:37 Ответить
Вже давно расію треба гнати звідусіль, щоб кожен житель цієї відчув наслідки своєї імперності і вялічі
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15.10.2022 10:11 Ответить
Так скоро Марченко директором вирулить там, будуть вам і порядки денні і волатильність і ржублі
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15.10.2022 10:11 Ответить
Азо взагалі рашка там робить?
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15.10.2022 10:12 Ответить
Є в світі контори, в які кацапстан не запхав своє гризло та нічого не блокує? Що це бл@, взагалі таке?
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15.10.2022 10:16 Ответить
А що кацапоїди роблять до сих пір у Міжнародному валютно-фінансовому комітеті? Їх ще погнали звідти сцяними труселями?
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15.10.2022 10:21 Ответить
внезапно, прям вот это поворот
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15.10.2022 10:21 Ответить
Путин сделал россию Каином, а это навсегда.
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15.10.2022 10:41 Ответить
шаріковьі форева?
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15.10.2022 10:46 Ответить
Россия изгнана из всех организаций!
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15.10.2022 10:47 Ответить
збирається на селі народ щоб проголосити дещо,а завжди нетверезий иван віявляється проти,і все...все село розводить руками...
погодтесь що це ідіотизм.
і ось цей ідіотизм,показує і МВФ і ЕС...
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15.10.2022 11:17 Ответить
Может россию проще заблокировать?
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15.10.2022 11:20 Ответить
Хай анус собі заблокують, пси
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15.10.2022 11:20 Ответить
Убивця та ґвалтівник ***** ніколи не визнає своєї вини, починаючи ще з часів Голодомору, агресії проти Фінляндії, та аж до часів війни проти України, терактів з МН-17, Оленівки, Кримському мосту, Солсбері, газогонах до ФРН!!
Кримінальна психологія усе це добре знає!!
Чому і як ця субстанція, з московіі, протизаконно попала до складу РАДБЕЗУ ООН і гадить там, ось питання до демократичного світу???
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15.10.2022 11:36 Ответить
От вони умнічки, усі ці "фонди", оон-и та інші "дєятєлі"! Зробили собі статути, щоб нічого не робити і ні за що не відповідати!
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15.10.2022 11:57 Ответить
Для того что бы бензоколонка ничего ни где не блокировала надо Штатам признать её государством террористом и тогда её автоматически исключат из уважаемых международных организаций. Но для этого нужны яйца.
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15.10.2022 12:44 Ответить
А какого черта россия до сих пор в МВФ???
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15.10.2022 12:51 Ответить
А что, обязательно выпускать коммюнике ВСЕХ стран-членов? Если у вас 189 голосов "за" из 190 - выпустите коммюнике 189 стран-членов МВФ.
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15.10.2022 13:03 Ответить
Преступник заблокировал вынесение решения суда о его наказании
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15.10.2022 13:12 Ответить
Дві новини під тегом "МВФ" по сусідству: ця та "Міністра фінансів України Марченка обрали головою Ради керуючих Світового Банку та МВФ на 2023 рік".
От нехай би Марченко звітував би, як він домагається виключення касапів зі структур МВФ. Або хоча би позбавити їх права голосу.
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15.10.2022 16:01 Ответить
 
 