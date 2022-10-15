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Из-за удара по Киевщине в Офисе президента призвали ограничить потребление электроэнергии с 17:00 до 23:00 (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

електроенергія

После коварного обстрела объекта энергетической инфраструктуры в Киевской области имеем серьезные последствия, но их можно минимизировать.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Все, что необходимо, - сегодня максимально рационально подойти к потреблению электроэнергии. Это позволит пройти эти трудности всем нам менее заметно. Но, если этому совету не последовать, будем иметь осложнения и придется снова доставать свечи и получать все сопутствующие с отсутствием электричества последствия. Поэтому мое обращение абсолютно простое: жители Киева и Киевщины, пожалуйста, сегодня максимально ограничте использование электроэнергии с 17:00 до 23:00. И все будет хорошо. Сегодня это наш фронт в тылу", - обращается он к жителям столицы и Киевской области.

Читайте также: Удар по Киевщине: объект энергетической инфраструктуры испытал тяжелые разрушения, возможны аварийные отключения электроэнергии

Позже Тимошенко обратился к жителям еще ряда областей с призывом экономить электроэнергию.

"Жители Житомирской, Черкасской, Черниговской областей, ваша помощь сегодня также нужна стране. Пожалуйста, рационально используйте электроэнергию с 17 до 23 часов. Из-за последствий обстрелов, которые произошли утром, ваш вклад в стабильность электросистем также важен. Все, что необходимо, – разумное потребление электроэнергии в часы пик", – отметил он.
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Топ комментарии
+18
зелені одягайте шерстяні светрики а ми візьмемо ********* дрючки і світло з вас будемо добувати.
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15.10.2022 11:28
+17
Ймовірно русня добиває ключові цілі, куди не долетіло 10-11-го.
Можливі ще поодинокі повтори.
Варто було поменше триндіти "які ми молодці і все у нас добре".
Але ж політики - вони такі політики.
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15.10.2022 11:17
+15
Вымкнить ОПу и помещение ,,едыного марафону" и сразу станет электрики всем хватать
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15.10.2022 11:20
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тонкий намек на отключение света с 17....
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15.10.2022 11:10 Ответить
Треба закликати робити, *****, свої ракети! Вони по нам ракетами, а ми їм у відповідь собі ж світло обмежуємо!
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15.10.2022 12:36 Ответить
откуда он знает что такое и для чего ракеты! Он что в армии был?)
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15.10.2022 12:43 Ответить
Вчера Зеленский пафосно сказал, что Россия на грани поражения. Сегодня утром в Киевскую область прилетает ракета рашистов в объект критической инфраструктуры и власть говорит о новых «веерных отключениях».
(c)Дмитрий Корнейчук.
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15.10.2022 15:45 Ответить
расия пока наибольший урон наносит диванному войску, отрубая им электрику. Военным эти налеты до одного места.
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15.10.2022 16:53 Ответить
ніхт чіпатен бубен! - він в цій війні не причому!
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15.10.2022 11:10 Ответить
Вірно. В офісі президента і обмежте. Відімкніть його взагалі від мережі нахрен. Осточортіли відосікі.
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15.10.2022 11:15 Ответить
Ти якийсь мордарський провокатор! Пора тебе відключити! Де адмін?
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15.10.2022 16:51 Ответить
Сміття зелене-не тявкай. Пішов звідси.
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15.10.2022 16:59 Ответить
"Марафону" не буде - електрика скінчилася !
Це тепер зелені-бабуїни з під контролю вийдуть і ще чого доброго почнуть щось підозрювати !??
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15.10.2022 11:16 Ответить
Ймовірно русня добиває ключові цілі, куди не долетіло 10-11-го.
Можливі ще поодинокі повтори.
Варто було поменше триндіти "які ми молодці і все у нас добре".
Але ж політики - вони такі політики.
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15.10.2022 11:17 Ответить
то ти про обдристовича з сивушним іплом? щось воно кудись зникло - мабуть зп затримують
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15.10.2022 11:27 Ответить
вчора найвеличнійший лідор ********** особисто хвалилися
доповідали ворогу, що все полагодили вже
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15.10.2022 12:07 Ответить
На однотурового натякаєш?
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15.10.2022 16:56 Ответить
Такі мільярди виділили для "головомийки" зелених-бабуїнів і все дарма !
Тоді видно стелитимуть асфальт на кордоні з Бульбостаном .
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15.10.2022 11:20 Ответить
Дома потрібно сидіти , а не по центру шаритися .
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15.10.2022 11:22 Ответить
не плачь деффачка - скоро новый ник будешь придумывать...
хотя ты трусо - я не могу вспомнить твой ник последний...\напомни...\
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15.10.2022 12:28 Ответить
сралі мазалі на рязані
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15.10.2022 12:29 Ответить
а що, подоляківські боти хіба не з дому працюють?
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15.10.2022 12:08 Ответить
Вымкнить ОПу и помещение ,,едыного марафону" и сразу станет электрики всем хватать
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15.10.2022 11:20 Ответить
Дерьмак на полставки ещё и электриком устроился.
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15.10.2022 11:27 Ответить
зелені одягайте шерстяні светрики а ми візьмемо ********* дрючки і світло з вас будемо добувати.
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15.10.2022 11:28 Ответить
Чому по ОП кацапи не стріляють?
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15.10.2022 11:47 Ответить
І по Кончі Заспі .
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15.10.2022 12:00 Ответить
И прикончить собственных агентов которые сливают информацию, полученную из первых рук?? Кацапы, канешно, дебилы, уроды и свинособаки, но не дураки
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15.10.2022 14:22 Ответить
Я думаю,що зам ОП повинен думати,як заощадити електроенергі. в ОП. А що робити в деяких областях,про це повинні говорити відповідні структури і фахівці. Вже остогидло слухати базікання і піар зеленої шобли.
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15.10.2022 20:08 Ответить
 
 