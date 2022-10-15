Из-за удара по Киевщине в Офисе президента призвали ограничить потребление электроэнергии с 17:00 до 23:00 (обновлено)

После коварного обстрела объекта энергетической инфраструктуры в Киевской области имеем серьезные последствия, но их можно минимизировать.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Все, что необходимо, - сегодня максимально рационально подойти к потреблению электроэнергии. Это позволит пройти эти трудности всем нам менее заметно. Но, если этому совету не последовать, будем иметь осложнения и придется снова доставать свечи и получать все сопутствующие с отсутствием электричества последствия. Поэтому мое обращение абсолютно простое: жители Киева и Киевщины, пожалуйста, сегодня максимально ограничте использование электроэнергии с 17:00 до 23:00. И все будет хорошо. Сегодня это наш фронт в тылу", - обращается он к жителям столицы и Киевской области.

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Позже Тимошенко обратился к жителям еще ряда областей с призывом экономить электроэнергию.

"Жители Житомирской, Черкасской, Черниговской областей, ваша помощь сегодня также нужна стране. Пожалуйста, рационально используйте электроэнергию с 17 до 23 часов. Из-за последствий обстрелов, которые произошли утром, ваш вклад в стабильность электросистем также важен. Все, что необходимо, – разумное потребление электроэнергии в часы пик", – отметил он.