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Новости За рубежом Мобилизация в РФ
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В Приморском крае РФ нашли мертвым военкома Малыка. Полиция расследует убийство и самоубийство

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

роман,малик

В разгар мобилизации РФ в Приморском крае обнаружили мертвым военкома Романа Малыка. Полиция думает, что это может быть самоубийство, родственники Малыка не верят в эту версию.

О смерти военкома пишут российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Малык был военкомом Партизанского района Приморского края. Местная администрация сообщила, что он "трагически ушел из жизни" в результате остановки сердца. И отметила, что Малык принимал участие в чеченских кампаниях, а затем занимал разные должности в военкомате, в том числе руководящие.

Местные телеграм-каналы со ссылкой на источники среди правоохранителей сообщают, что полиция рассматривает версии убийства и самоубийства. По их данным, тело военкома было обнаружено на заборе или возле забора частного дома по улице Селедцова.

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Родственники военкома не верят, что Малык мог сам покончить с собой. Говорят, что он был уравновешен и уверен в себе.
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Топ комментарии
+20
Яке прикре самогубство )))
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15.10.2022 13:29
+9
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15.10.2022 13:35
+9
У военкомов на Рашке сейчас горячая пора, на Бентли скоро на службу будут ездить. Поэтому с такого козырного места самовыпилиться весьма сомнительно, может помогли. Кстати до наших военкомов так наше кривосудие и не дойдёт, у нас тоже ведь хватает золотых кадров, при чём иногда и в прямом смысле, некоторые уже и помереть успели, вместо посадки с конфискацией
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15.10.2022 13:36
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Яке прикре самогубство )))
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15.10.2022 13:29 Ответить
Вот, вот. Два раза упал на забор головой, а потом подумал маловато будет и упал возле забора
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15.10.2022 13:33 Ответить
То він стінку об голову бив за «вдв!)» , бо бутилка (зайнята була)в дупі застряла
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15.10.2022 13:39 Ответить
Сотні разів помічаю українські прізвища серед учасників путінських військових авантюр. Прикро.
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15.10.2022 13:37 Ответить
+ , вони ненавидять Україну , тому що їм дано від батьків українське прізвище і серед орди з дитинства були принижені
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15.10.2022 13:42 Ответить
А крім цього вислуговуються і зі шкіри лізуть, щоб показати свою відданість господарям. Яничари.
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15.10.2022 14:06 Ответить
Малік, мілк (фінік. , івр. מלך‎, араб. ملك‎) - монархічний титул семітських народів. У застосуванні до стародавніх володарів українською зазвичай перекладають як «цар», до монархів нового часу - як «король» (на відміну від інших титулів мусульманських правителів, таких як емір або султан, які не перекладаються). Зокрема, королями називають маліків - правителів Саудівської Аравії, Бахрейну, Йорданії, Марокко, а самі ці країни, звані по-арабськи «мамлакатами» (араб. مملكة‎ - mamlakah) іменують королівствами. В арабській традиції маліками називають також доісламських і неісламських монархів, шахову фігуру короля.
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15.10.2022 15:40 Ответить
Колись українці в Зеленому Клину складали дві третини населення, а вже за переписом 1989 року - 8%. Де вони поділися? Стали узкімі. Два з половиною роки боролися проти совєтів, а тепер набирають гарматне мнясо для імперії та гинуть безглуздою смертю!
Далекосхідна республіка (6 квітня 1920 - 15 листопада 1922) - де-юре незалежна і демократична держава з капіталістичним укладом в економіці, проголошена на території Забайкалля і російського Далекого Сходу. Фактично було буферною державою між совєцькою росією і Японією. У цій державі проживало приблизно 60 % вихідців із України, на той час.
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15.10.2022 21:45 Ответить
і не кажіть, таке прикре !

виліз на паркан та зупинив серце....
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15.10.2022 13:41 Ответить
То якийсь русофобський паркан - тра його перевірити!
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15.10.2022 13:29 Ответить
однозначно прикре самогубство. і та" сокира в спині" (баянистий анекдот) там трапилася випадково, бо стояв біля місця рубання дров ...
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15.10.2022 13:31 Ответить
Если самовыпилился сам, что маловероятно, то молодец, значит действительно у этого кацапа была честь охфицера. Ну отправил бы он сейчас чмобиков на фронт, то потом не смог бы на улице смотреть в глаза матирей, хотя они бі ему за жигули только спасибо бі сказали. ВСЕТАКИ ЕСЛИ СЫН *******, ТО НА МАШИНЕ ХОТЬ ТАКСОВАТЬ МОЖНА. такое тоже бывает, что б вы понимали. маловероятно с ***********, повторюсь, но и такое может быть)))
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15.10.2022 13:31 Ответить
***** чести
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15.10.2022 13:36 Ответить
я просто предположил)
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15.10.2022 13:45 Ответить
....случайно
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15.10.2022 13:32 Ответить
Уравновешенный военком)))))
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15.10.2022 13:34 Ответить
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15.10.2022 13:35 Ответить
Гієноподібна "пєчальная лошадь"?
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15.10.2022 13:47 Ответить
Ес іст айн альтес симболь!
)))
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15.10.2022 13:55 Ответить
У военкомов на Рашке сейчас горячая пора, на Бентли скоро на службу будут ездить. Поэтому с такого козырного места самовыпилиться весьма сомнительно, может помогли. Кстати до наших военкомов так наше кривосудие и не дойдёт, у нас тоже ведь хватает золотых кадров, при чём иногда и в прямом смысле, некоторые уже и помереть успели, вместо посадки с конфискацией
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15.10.2022 13:36 Ответить
воєнкоми на рашці зараз люди опасних прохвесій:

їздити на службу будуть або на бентлі, або... на катафалці
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15.10.2022 13:43 Ответить
Здох максим і @@ й з ним
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15.10.2022 13:39 Ответить
Партізанскіє партєзани?
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15.10.2022 13:40 Ответить
высыть на паркані, колышется ветром
колышется ветром парашвоенком" )))
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15.10.2022 13:43 Ответить
ну і х....з ним,що б там не було
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15.10.2022 13:48 Ответить
дело приморских партизан живет!
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15.10.2022 13:50 Ответить
Він покінчив життя самогубством, а потім його догнали і вбили. Або навпаки. Вбили, а потім він пішов і від переповнення патріотичними настроями самозашкварився. Типові випадки на Кацапії.
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15.10.2022 13:52 Ответить
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15.10.2022 13:52 Ответить
Да наверное слишком много бабла просил, за отмазку от мобилизации, вот и рассчитались с ним.
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15.10.2022 13:56 Ответить
Знову буйно квітне конюшина,
В гаю на хресті росте калина,
Москаля в садочку,
В тихому куточку,
Жде мотузка, жде...
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15.10.2022 14:01 Ответить
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15.10.2022 14:02 Ответить
может теперь ещё и стрелкова-гиркина где повесят, на суку. есть шанс. "сообщается, что игорь стрелков направился на фронт в составе добровольческого подразделения" (С) тестя замочили почему бы и его нет? )))
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15.10.2022 14:04 Ответить
Організм, звиклий до бормотухи, не переніс елітний алкоголь )))
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15.10.2022 14:58 Ответить
Віді, губи́ харчував-єс та й ніц допантрував тої прички - на мухариці нагабив-сми сарака, ото бізівно й потроїв-си, шо-с крепір 'го микнув, та й авус 🍄🍄🍄

(а барда у спині, бо губи́ харчувати не багав-єс)
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15.10.2022 15:08 Ответить

Губи́ харчувати - то непроста справа, бо не впантруваши з тим міри і си втроїти недовго.
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16.10.2022 01:01 Ответить
Хопив грець, бо вже не знав, куди гроші складати.
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15.10.2022 16:41 Ответить
Наверное китайцев пытался мобилизовать а они его успокоили.
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15.10.2022 17:12 Ответить
По ходу в нього **@ло як у серійного ман'яка...
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15.10.2022 19:12 Ответить
 
 