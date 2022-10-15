В Приморском крае РФ нашли мертвым военкома Малыка. Полиция расследует убийство и самоубийство
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В разгар мобилизации РФ в Приморском крае обнаружили мертвым военкома Романа Малыка. Полиция думает, что это может быть самоубийство, родственники Малыка не верят в эту версию.
О смерти военкома пишут российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
Малык был военкомом Партизанского района Приморского края. Местная администрация сообщила, что он "трагически ушел из жизни" в результате остановки сердца. И отметила, что Малык принимал участие в чеченских кампаниях, а затем занимал разные должности в военкомате, в том числе руководящие.
Местные телеграм-каналы со ссылкой на источники среди правоохранителей сообщают, что полиция рассматривает версии убийства и самоубийства. По их данным, тело военкома было обнаружено на заборе или возле забора частного дома по улице Селедцова.
Родственники военкома не верят, что Малык мог сам покончить с собой. Говорят, что он был уравновешен и уверен в себе.
Пожалуйста, подождите...
Далекосхідна республіка (6 квітня 1920 - 15 листопада 1922) - де-юре незалежна і демократична держава з капіталістичним укладом в економіці, проголошена на території Забайкалля і російського Далекого Сходу. Фактично було буферною державою між совєцькою росією і Японією. У цій державі проживало приблизно 60 % вихідців із України, на той час.
виліз на паркан та зупинив серце....
)))
їздити на службу будуть або на бентлі, або... на катафалці
колышется ветром парашвоенком" )))
В гаю на хресті росте калина,
Москаля в садочку,
В тихому куточку,
Жде мотузка, жде...
(а барда у спині, бо губи́ харчувати не багав-єс)
Губи́ харчувати - то непроста справа, бо не впантруваши з тим міри і си втроїти недовго.