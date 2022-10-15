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Новости За рубежом
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Германия (6047) железная дорога (1377) Северный поток (1426) инфраструктура (234)

После взрывов на "Северных потоках" и вероятной диверсии на железной дороге Германия усиливает защиту объектов критической инфраструктуры

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

потік,північний

После диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" власти Германии усилят меры безопасности на объектах критической инфраструктуры страны.

Об этом сообщила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер в интервью газете Süddeutsche Zeitung, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Агрессивная война России против Украины также знаменует собой поворотный момент во внутренней безопасности. Мы готовимся к этому. Защита нашей критической инфраструктуры имеет высший приоритет", - заявила Фезер. По ее словам, органы безопасности ФРГ принимают "дополнительные меры защиты там, где это необходимо". В частности, защита морской инфраструктуры уже была "усилена путем значительного увеличения присутствия федеральной полиции на море", рассказала глава МВД Германии. Операторы критической инфраструктуры должны "всесторонне вооружиться против таких опасностей, как стихийные бедствия, терроризм, диверсии, а также человеческая ошибка", призвала Нэнси Фезер.

Она пообещала к концу текущего года представить правительству ФРГ ключевые элементы закона, регулирующего защиту критически важной инфраструктуры. Правительство, в том числе введет дополнительные требования к отчетности об инцидентах и таким образом "усилит безопасность в Германии и Европе".

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В Германии на фоне российского вторжения в Украину опасаются возможных диверсий на ключевых объектах инфраструктуры, отмечает агентство AFP. Самым резонансными случаями последних недель стали взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", расследованием которых занимаются власти Дании, Германии и Швеции.

Президент США Джо Байден назвал повреждение российских газопроводов сознательным актом диверсии, о котором РФ распространяет дезинформацию.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что США, Украина и Польша являются главными бенефициарами диверсий на "Северных потоках".

Ранее на этой неделе железнодорожный концерн Deutsche Bahn сообщил, что в результате диверсии была повреждена железнодорожная инфраструктура, что привело к прекращению движения поездов на севере Германии. Проблемы были связаны с нарушениями в работе коммуникационной системы GSM-R (Global System for Mobile Communications. - Rail) - эта система используется для связи между центрами управления, контролирующими движение поездов. Полиция расследует этот инцидент.

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Топ комментарии
+7
Ви, бл*ть біженців кацапських побільше прицмайте. Особливо тих, що під лугандонців косять. Юрми узкоязичних німецьку землю топчуть. У третини - український паспорт ше паперовий. На бланках, вкрадених на окупованих територіях. Дам німцям пораду:питати поголовно, чий крим і просити вимовити слово "паляниця".
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15.10.2022 13:42
+4
ТАК ВИ ЇХ БІЛЬШЕ ЗАПУСКАЙТЕ ДО СЕБЕ....!!!!! ТО ХАРОШІ КАЦАПИ, ЧОГО ВИ !!!! АНІ ВНЄ ПАЛІТІКІ
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15.10.2022 13:57
+4
...а також Укрзалізниця і нісенітниця!!!
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15.10.2022 14:02
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Правила форума Совет форумчан
Ви, бл*ть біженців кацапських побільше прицмайте. Особливо тих, що під лугандонців косять. Юрми узкоязичних німецьку землю топчуть. У третини - український паспорт ше паперовий. На бланках, вкрадених на окупованих територіях. Дам німцям пораду:питати поголовно, чий крим і просити вимовити слово "паляниця".
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15.10.2022 13:42 Ответить
...а також Укрзалізниця і нісенітниця!!!
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15.10.2022 14:02 Ответить
БЮРГЕРИ "ЗАЧУХАЛИСЬ" пізнувато
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15.10.2022 13:42 Ответить
О! Німці, як і ми, починають ворушитись тіко після того, як гебратенер хан клюне у арш!
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15.10.2022 13:42 Ответить
эти потоки и всю остальную инфрастукрурную руснявую трубопроводную дрочь нужно уничтожить к собачим херам. И дружбу нашу перекрыть нахер и по итогу и ************ ***********, и все что только вообще может быть. пусть свою нефть жрут жопой, а газ члеами и влагалищами
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15.10.2022 13:54 Ответить
ТАК ВИ ЇХ БІЛЬШЕ ЗАПУСКАЙТЕ ДО СЕБЕ....!!!!! ТО ХАРОШІ КАЦАПИ, ЧОГО ВИ !!!! АНІ ВНЄ ПАЛІТІКІ
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15.10.2022 13:57 Ответить
На мою диванну думку, у Німеччині найбільше штирлиців окопалися ніж у всьому ЄС...
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15.10.2022 14:03 Ответить
Сидить у Германіі одна рашистка ,веде блог свій, знімає відео митингів у підтримку України, та коментує,-"влаімір владіміровіч ,відіте что тут творітца , скіньте і на Германію парочку атомних бобочєк1" Люди подали на неї до поліціі ,заяву у полиціі приняли,кажуть що на цю тварину вже купа заяв за те що вона ображає та цькує українців зкрізь, купа відео, але вона доси навіть админостративній відповідальності не понесла!
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15.10.2022 14:11 Ответить
Она точно просила скинуть бомбу на Германию ?
Просто если это так, то даже заявление не нужно, присядет на долго.
А вот если она просто тролила украинцев, не оскорбляя их, то даже штрафа не получит.
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15.10.2022 14:49 Ответить
Точно просила,є відеодоказ,який було показано і саме поліціі,є навіть призвища українців ,котрі написали заяву на неї.Українців "тролить " довго не вийде,вони вміють відповідати.Але ось вам доказ.
https://www.rbc.ua/ukr/styler/rosiyanka-ka-zhive-nimechchini-zaklikala-1665560129.html
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15.10.2022 15:45 Ответить
Я удивлен действиям немецкой полиции.
И повторю - её должны были вздрючить даже без заявлений кого либо.
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15.10.2022 18:10 Ответить
в Германии уже десятки лет живет очень много россиян . Многие из них фанатично поддерживают политику кремля. Некоторые связаны с российскими спецслужбами и занимаются в ЕС подрывной деятельностью.
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15.10.2022 17:02 Ответить
Понапускекали до себе тарганів, а тепер за діхлофос волають. Дивні якісь дойчі.
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15.10.2022 17:34 Ответить
Турецкий поток путлер взорвет не Гексогеном...,его жрут только Венгрия и Сербия с Грецией,нагрузка в год всего 16 ярдов кубиков, даже Болгария его не берет,хотя ветка идет по Болгарии...
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15.10.2022 17:35 Ответить
 
 