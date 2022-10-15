Оккупанты массово завозят в Мариуполь гражданских россиян, чтобы повысить количество населения, - Андрющенко
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Российские оккупанты обнародовали "мастер-план восстановления" Мариуполя. "Документ" в целом является копией наработок украинской власти.
Об этом рассказал в телеграм-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Большая часть материалов в опусе - простое копирование по наработкам Мариупольского городского совета и Стратегии 2030 г. Мариуполя, утвержденной в прошлом году. При подготовке этой бумаги оккупанты использовали генеральный план Мариуполя и его черновик на будущие изменения. Ничего нового - просто копирование некоторых наработок мариупольских властей. Более того, целые разделы просто украдены. Например, визуальная схема цветов для использования в исторической части полностью украдена из наработок группы международных архитекторов, работавших над реновацией города".
По его словам, украдена даже идея объединения города в единую систему пляжно-пешеходной инфраструктуры, которую выложила на бумаге в прошлом году группа консультантов по туризму от авторов "Батумского чуда".
Относительно реального положения в городе Андрющенко сообщил, что захватчики "отдали дельцам металлолома "Азовсталь" на распил: "На разминирование и демонтаж всех разрушений даже при безумном ресурсе уйдут годы. Восстанавливать там нечего – только строить заново. Но главное – зачем? Российская металлургия в глубоком кризисе перепроизводства – некому продавать металл. В этих условиях строить еще одно убыточно-проблематическое производство? Верите в это?
Что касается запланированного оккупантами "прироста" населения почти в четыре раза от текущего состояния Мариуполя за три года, то это, по словам Андрющенко, возможно только за счет ввоза граждан России.
"Собственно, частично уже это происходит. На 130 тысяч мариупольцев в городе уже 15 тысяч гражданских оккупантов, и их количество должно вырасти до 25 тысяч на конец года. Именно россиянам в первую очередь подготовлены все эти новые дома. При таких темпах из депрессивных регионов сурового климата можно завести десятки тысяч россиян в климатически привлекательный Мариуполь", – отмечает советник городского головы.
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Буде олів'є від ЗСУ
Новый может быть, но это совсем другая история...
якому ми відчинили двері.
Після цього в наш дім
ввалилась московська орда. (с)
параллельно йде ломка психіки того дійсно корінного населення що лишилось - наслідки Україна побачила наприклад Крим наповнений був воєнними пенсами с параші, Донбас, Луганськ - землі яких найбільше торкнувся голодомор, русифікація....далі це бидло починає заявляти що його притісняють, далі пропагандони організовують показові картинки ....далі те дійсно корінне населення покірно йде на убой під дією пропаганди ......схема тобто зрозуміла...
але якщо Зеленський і ко будуть притримуватись несхитно такої політики якої вони притримуються зараз то в даному випадку це кацапії не допоможе - ЗСУ буде заходити на українські території і ***** скільки там населення лишилось, проросійське чи прокитайське воно - не подобається валіть туди куди вам подобається))))))))
Может кто и останется, смотря откуда.