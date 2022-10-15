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Оккупанты массово завозят в Мариуполь гражданских россиян, чтобы повысить количество населения, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Российские оккупанты обнародовали "мастер-план восстановления" Мариуполя. "Документ" в целом является копией наработок украинской власти.

Об этом рассказал в телеграм-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Большая часть материалов в опусе - простое копирование по наработкам Мариупольского городского совета и Стратегии 2030 г. Мариуполя, утвержденной в прошлом году. При подготовке этой бумаги оккупанты использовали генеральный план Мариуполя и его черновик на будущие изменения. Ничего нового - просто копирование некоторых наработок мариупольских властей. Более того, целые разделы просто украдены. Например, визуальная схема цветов для использования в исторической части полностью украдена из наработок группы международных архитекторов, работавших над реновацией города".

По его словам, украдена даже идея объединения города в единую систему пляжно-пешеходной инфраструктуры, которую выложила на бумаге в прошлом году группа консультантов по туризму от авторов "Батумского чуда".

Смотрите также: В Мариуполе зафиксировали колонну российской техники, которая направлялась со стороны Новоазовска в Розовку. ВИДЕО

Относительно реального положения в городе Андрющенко сообщил, что захватчики "отдали дельцам металлолома "Азовсталь" на распил: "На разминирование и демонтаж всех разрушений даже при безумном ресурсе уйдут годы. Восстанавливать там нечего – только строить заново. Но главное – зачем? Российская металлургия в глубоком кризисе перепроизводства – некому продавать металл. В этих условиях строить еще одно убыточно-проблематическое производство? Верите в это?

Что касается запланированного оккупантами "прироста" населения почти в четыре раза от текущего состояния Мариуполя за три года, то это, по словам Андрющенко, возможно только за счет ввоза граждан России.

"Собственно, частично уже это происходит. На 130 тысяч мариупольцев в городе уже 15 тысяч гражданских оккупантов, и их количество должно вырасти до 25 тысяч на конец года. Именно россиянам в первую очередь подготовлены все эти новые дома. При таких темпах из депрессивных регионов сурового климата можно завести десятки тысяч россиян в климатически привлекательный Мариуполь", – отмечает советник городского головы.

Смотрите также: В оккупированном Мариуполе украинских подростков пытаются завербовать в "неопионерский путинюгенд", – Андрющенко. ФОТО
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Топ комментарии
+17
А гражданские кацапы, однако, самогубцы. покинуть родные *****, шоб увидеть HIMARS - дорого стоит
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15.10.2022 14:37
+9
Значить більше утилізуємо.
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15.10.2022 14:31
+6
Роль Зеленського обличчя,
якому ми відчинили двері.
Після цього в наш дім
ввалилась московська орда. (с)

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15.10.2022 15:00
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Значить більше утилізуємо.
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15.10.2022 14:31 Ответить
А гражданские кацапы, однако, самогубцы. покинуть родные *****, шоб увидеть HIMARS - дорого стоит
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15.10.2022 14:37 Ответить
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15.10.2022 14:38 Ответить
Ну, возитимуть, а вони їздитимуть туди-сюди, певно не можуть придумати - куди гроші дівати.
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15.10.2022 14:46 Ответить
Хочуть прикритись ними як щитом, але на фарш підуть всі: і мобілки, і кацапіки
Буде олів'є від ЗСУ
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15.10.2022 14:47 Ответить
Старый Азовсталь не нужен - город в котором кружки переворачиваешь, что бы сажу не смывать.
Новый может быть, но это совсем другая история...
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15.10.2022 14:51 Ответить
Хай дуже не обживаются. Як приехали, так и уедут. Вобще уже обнаглели
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15.10.2022 14:57 Ответить
Если выживут 😝😝😝😝😝😜🤪
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15.10.2022 15:28 Ответить
Роль Зеленського обличчя,
якому ми відчинили двері.
Після цього в наш дім
ввалилась московська орда. (с)

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15.10.2022 15:00 Ответить
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15.10.2022 15:07 Ответить
по всіх окупованих районах кацапи намагаються застосувати свою любиму тактику: витіснення корінного населення шляхом депортацій, голодоморів і т. д. а на їх місце завозять покірне монголоїдне бидло потім кацапія може заявити що це корінне населення і т. д.

параллельно йде ломка психіки того дійсно корінного населення що лишилось - наслідки Україна побачила наприклад Крим наповнений був воєнними пенсами с параші, Донбас, Луганськ - землі яких найбільше торкнувся голодомор, русифікація....далі це бидло починає заявляти що його притісняють, далі пропагандони організовують показові картинки ....далі те дійсно корінне населення покірно йде на убой під дією пропаганди ......схема тобто зрозуміла...

але якщо Зеленський і ко будуть притримуватись несхитно такої політики якої вони притримуються зараз то в даному випадку це кацапії не допоможе - ЗСУ буде заходити на українські території і ***** скільки там населення лишилось, проросійське чи прокитайське воно - не подобається валіть туди куди вам подобається))))))))
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15.10.2022 15:27 Ответить
На балістиці польоту снаряда "Ескалібур" це аж ніяк не позначиться
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15.10.2022 15:31 Ответить
Оце рівень стада...Людина із стабільним життям не підірветься на переселення у воюючу країну.
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15.10.2022 15:33 Ответить
Да там строителей много приехало, ЗП доллар в неделю. Кормежка и проживание бесплатное.
Может кто и останется, смотря откуда.
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15.10.2022 15:54 Ответить
Стандартна технологія орди, і при окупації України і при анексії Криму - завозять мордовську п'янь, а потім - "родина моя"... Таке твориться з 1654 року.
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15.10.2022 16:02 Ответить
Население Мариуполя(ОмурБалы=Жизни дите с одэри=Март=Марс) ВЫСЕЛИЛИ, а теперь Кремль заселяет в спешке арабохайями(эрмэн?) как в Карабахе( ливаскими хаями) или их отцами-покровителми??? Поэтому здания сносят побыстрому.....
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15.10.2022 16:56 Ответить
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15.10.2022 19:20 Ответить
а шо ? местная вата закончилась уже ?
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15.10.2022 20:17 Ответить
 
 