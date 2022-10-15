Оккупанты массово завозят в Мариуполь гражданских россиян, чтобы повысить количество населения, - Андрющенко

Российские оккупанты обнародовали "мастер-план восстановления" Мариуполя. "Документ" в целом является копией наработок украинской власти.

Об этом рассказал в телеграм-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Большая часть материалов в опусе - простое копирование по наработкам Мариупольского городского совета и Стратегии 2030 г. Мариуполя, утвержденной в прошлом году. При подготовке этой бумаги оккупанты использовали генеральный план Мариуполя и его черновик на будущие изменения. Ничего нового - просто копирование некоторых наработок мариупольских властей. Более того, целые разделы просто украдены. Например, визуальная схема цветов для использования в исторической части полностью украдена из наработок группы международных архитекторов, работавших над реновацией города".

По его словам, украдена даже идея объединения города в единую систему пляжно-пешеходной инфраструктуры, которую выложила на бумаге в прошлом году группа консультантов по туризму от авторов "Батумского чуда".

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Относительно реального положения в городе Андрющенко сообщил, что захватчики "отдали дельцам металлолома "Азовсталь" на распил: "На разминирование и демонтаж всех разрушений даже при безумном ресурсе уйдут годы. Восстанавливать там нечего – только строить заново. Но главное – зачем? Российская металлургия в глубоком кризисе перепроизводства – некому продавать металл. В этих условиях строить еще одно убыточно-проблематическое производство? Верите в это?

Что касается запланированного оккупантами "прироста" населения почти в четыре раза от текущего состояния Мариуполя за три года, то это, по словам Андрющенко, возможно только за счет ввоза граждан России.

"Собственно, частично уже это происходит. На 130 тысяч мариупольцев в городе уже 15 тысяч гражданских оккупантов, и их количество должно вырасти до 25 тысяч на конец года. Именно россиянам в первую очередь подготовлены все эти новые дома. При таких темпах из депрессивных регионов сурового климата можно завести десятки тысяч россиян в климатически привлекательный Мариуполь", – отмечает советник городского головы.

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