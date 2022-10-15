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Нидерланды в ноябре примут на реабилитацию первую группу украинских военных, - министр обороны Оллонгрен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

оллонгрен

В рамках программы реабилитации для украинских военнослужащих первая группа должна отправиться в Нидерланды уже в начале ноября.

Об этом министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен рассказала в интервью Армия.Inform, передает Цензор.НЕТ.

"Пока мы ожидаем, что первая группа украинских военнослужащих отправится в Нидерланды в начале следующего месяца. В следующем году мы намерены оказать помощь раненым украинским военным", - сказала она.

Оллонгрен отметила также, что Нидерландам, да и всей Западной Европе "повезло" не знать такой войны, которая сейчас происходит в Украине: "Каждая война дает уроки, которые стоит изучить, независимо от того, насколько серьезным является вооруженный конфликт сам по себе. Нам повезло в Нидерландах и, собственно, в Западной Европе, что мы не подверглись войне такого типа, которую мы видим в Украине сегодня.

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Поэтому мы пристально следим за развитием событий, тактикой и использованием материальных средств и стараемся включить то, что мы видим в обучающие собственные тренировки. Таким образом, боевой опыт ВСУ может способствовать нашим адаптационным и военным возможностям".
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Хто-хто, а нідерландці знаються на реабілітаціях.
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15.10.2022 14:50 Ответить
круть.

а ще блекджек та шльондри.
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15.10.2022 16:07 Ответить
 
 