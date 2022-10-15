Россия хочет переоборудовать белорусские самолеты Су-25 под ядерное оружие
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия передаст Беларуси комплексы "Искандер-М" двойной оснастки и произведет переоборудование части белорусских самолетов Су-25 под техническую возможность нести ядерное оружие.
Об этом заявил заместитель председателя российской делегации на заседании первого комитета ГА ООН Константин Воронцов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РосСМИ.
"На данном этапе речь идет исключительно о передаче Республике Беларусь комплексов "Искандер-М" двойной оснастки с ракетами в обычном снаряжении, а также предоставлении части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие. При этом передача Беларуси технологий по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия не предполагается", - заявил российский дипломат.
По его словам, причина такого решения – "продвижение ядерной инфраструктуры НАТО на восток".
"В частности, в той же Польше уже несколько лет заявляют о стремлении полноформатно подключиться к совместным ядерным миссиям. В последнее время активность Варшавы в этом направлении резко усилилась. Это, безусловно, учитывалось Россией и Беларусью при рассмотрении вопроса о контрмерах", - сказал Воронцов.
В то же время он добавил, что сейчас "не предполагается ни физически оснащать белорусские системы ядерными боезарядами, ни перемещать такие боезаряды по белорусской территории".
Пожалуйста, подождите...
Последний обстрел: 84 ракеты запущено по Украине, и сколько погибших? Меньше, чем ракет выпущено. В неблагоприятных условиях количество погибших было бы как минимум на порядок больше. Вот никому и не надо, чтобы ситуация разрослась до уровня неблагоприятной. Решают задачи по мере их возникновения.
Путлер и руссонацисты хуже гитлера в том смысле, что у гитлера была цель устроить немцам хорошую жизнь за счет порабощенных народов и завоевания их территорий (Lebensraum gewinnen), а у путлера цель - порабощение народов и завоевание их территорий как самоцель. С другой стороны, как уже сказано в начале коммента, сравните количество погибших во вторую мировую с актуальными.
Третий момент, путлера и его режим душат таким образом, чтобы у него не увеличивалось количество союзников, а это процесс медленный. Частичный успех достигнут, что показало последнее голосование в ООН. Почему это важно: именно потому, чтобы ограничиться военными действиями между вооруженными силами России и Украины, а не между всеми странами мира, разделенными на два лагеря: цивилизованные страны гуманистического проекта против диктатур и популистских демократий с архаичным менталитетом. В войне второго типа количество жертв даже среди украинцев будет гораздо больше.
Вам же ж відповів неофіт цього форуму Andrey Platonov
>Потому что в мировой политике действует принцип пропорциональности и целесообразности, а не истеричного выполнения чьих-то хотелок.
Він вважає, що у вас істерика і краще б вам йти і нарожати ще, замість вже загиблих військових і цивільних українців. Зрештою, до 26 млн ще далеко, все харашо, прекрасная маркіза!
а не московія !
Хитрий кремлівський фюрер, щоб він здох 😡
Čogosj tut boljno xitrogo...
роби щось, діду
до спаму, худобо
Нет, не так.
вы сделали это вместе(с)
якщо кацапи вирішать застосувати ЯО - то вони просто намалюють на своії су-25 ************* позначки
Але треба розуміти що жодна ядерна ракета яка збита не несе жодних наслідків
Для того щоб атакувати Україну ядерною зброєю треба масовані атаки а не одна дві
При масованому ядерному ударі звісно постраждають країни НАТО
путіна знищать миттєво
Причина не в ядеркі Росії а в путіні знищать путіна не має погроз і умов Росії.
З таким же успіхом можна гвинтокрили чи мотоцикци під ЯО переобладнувати.
Су-25 - фронтовий ШТУРМОВИК.
ну в нас є Притула...))) якщо вже супутниик якось здобули, то трошки ядерної зброї вже якось прикупимо... чи шо? ))) тож кацапня не буди лихо... поки воно тихо і в нас городи не перекопали)))))
Ось не італийська газета, а МАСК замість неї 🤣🤣🤣
ПРОПОНУЮ ПОСЛУХАТИ І РЕДАКЦІЇ ЦЕНЗОРА
ПОРТНИКОВ: Жадібність Ілона Маска. Деградоване хворе російське суспільство.
Собачий лай Соловйова
https://youtu.be/s8MdHHLgooI
15.10.2022 03:08
>со стапелів в раде звійшла атомна сумбмарина
Але так було прикольніше!
Московітам вірити, - СЕБЕ НЕ ПОВАЖАТИ !!
Слава Захисникам України !!!
‼️🇺🇦❤️⚔️👏👍✌️✊😡😠🇦🇿🇮🇩🇺🇸🇪🇺🇹🇷🇩🇪🇳🇴🇸🇪🇨🇿🇪🇪🇱🇹🇬🇧🇫🇮🇨🇦🇯🇵 Та ще 40 країн світу!!,
Причина такого рішення НАТО,або США- "просування ядерної РАШИСТСЬКОЇ інфраструктури на захід ,зокрема в республіку Білорусь". Варто негайно зреалізувати аналогічний крок по відношенню до дій рашиста
А то 25-й в якості носія, це вже ідиотизм.
Ага. Тобто це Варшава винна, що ви дикі непередбачувані вилупки. Зрозуміло..
Для цього ж "японські" бомби США скидали на парашутах, щоб Б-29 встигли відлетіти.