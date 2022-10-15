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Россия хочет переоборудовать белорусские самолеты Су-25 под ядерное оружие

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

су,білорусь

Россия передаст Беларуси комплексы "Искандер-М" двойной оснастки и произведет переоборудование части белорусских самолетов Су-25 под техническую возможность нести ядерное оружие.

Об этом заявил заместитель председателя российской делегации на заседании первого комитета ГА ООН Константин Воронцов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РосСМИ.

"На данном этапе речь идет исключительно о передаче Республике Беларусь комплексов "Искандер-М" двойной оснастки с ракетами в обычном снаряжении, а также предоставлении части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие. При этом передача Беларуси технологий по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия не предполагается", - заявил российский дипломат.

По его словам, причина такого решения – "продвижение ядерной инфраструктуры НАТО на восток".

"В частности, в той же Польше уже несколько лет заявляют о стремлении полноформатно подключиться к совместным ядерным миссиям. В последнее время активность Варшавы в этом направлении резко усилилась. Это, безусловно, учитывалось Россией и Беларусью при рассмотрении вопроса о контрмерах", - сказал Воронцов.

Смотрите также: Первые эшелоны войск РФ прибыли в Беларусь якобы в рамках развертывания совместной группировки. ВИДЕО

В то же время он добавил, что сейчас "не предполагается ни физически оснащать белорусские системы ядерными боезарядами, ни перемещать такие боезаряды по белорусской территории".
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Топ комментарии
+17
********* як ракова пухлина. Метастази поглинають слабкі сусідні країни...
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15.10.2022 14:58
+15
нужно бить на взлете......
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15.10.2022 14:58
+12
Потом можно будет поздравить беларуссов у которых "не Майдан, а другой путь", что они станут законной целью для НАТО
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15.10.2022 15:01
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Правила форума Совет форумчан
кому наступному московія переобладнає старі савєцькі бімбардіровщікі? талібам?
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15.10.2022 14:57 Ответить
Сколько можно терпеть террориста № 1⁉️Наблюдают , как в реалити шоу , над 8-ми месячным террором -геноцидом,ночными бомбежками домов и больниц , садизмом русских нацистов , ядерным шантажем Почему сейчас нельзя уничтожить всю нацистскую Банду-армию , до удара ядерным оружием не ядерным способом , как вы пообещали после удара психопата ***** ЯДЕРНЫМИ БОЕГОЛОВКАМИ⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️
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15.10.2022 15:20 Ответить
Потому что в мировой политике действует принцип пропорциональности и целесообразности, а не истеричного выполнения чьих-то хотелок. В условиях ведения войны на актуальном уровне интенсивности применяются соответственные военные решения. Рашка повышает ставки - меняется решение. Цель объявлена: восстановление целостности Украины и опускание раши до уровня, когда она станет неспособна к агрессии. При этом количество жертв среди мирного населения по возможности минимизируется.
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15.10.2022 16:28 Ответить
Но для Украины число жертв мирного населения т увеличивается! Нацистскую Германию и ее психопата Гитлера душили общими усилиями и не только военной техникой ‼️Чем ***** -Гитлер № 2 и 🇷🇺Z руссонацисты ,отличаются от коричневой чумы ⁉️
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15.10.2022 16:41 Ответить
Увеличивается, но не настолько интенсивно, как это было во время второй мировой, когда только по официальным подсчетам (а потом просто бросили считать) в ссср погибло более 26 миллионов человек.
Последний обстрел: 84 ракеты запущено по Украине, и сколько погибших? Меньше, чем ракет выпущено. В неблагоприятных условиях количество погибших было бы как минимум на порядок больше. Вот никому и не надо, чтобы ситуация разрослась до уровня неблагоприятной. Решают задачи по мере их возникновения.
Путлер и руссонацисты хуже гитлера в том смысле, что у гитлера была цель устроить немцам хорошую жизнь за счет порабощенных народов и завоевания их территорий (Lebensraum gewinnen), а у путлера цель - порабощение народов и завоевание их территорий как самоцель. С другой стороны, как уже сказано в начале коммента, сравните количество погибших во вторую мировую с актуальными.
Третий момент, путлера и его режим душат таким образом, чтобы у него не увеличивалось количество союзников, а это процесс медленный. Частичный успех достигнут, что показало последнее голосование в ООН. Почему это важно: именно потому, чтобы ограничиться военными действиями между вооруженными силами России и Украины, а не между всеми странами мира, разделенными на два лагеря: цивилизованные страны гуманистического проекта против диктатур и популистских демократий с архаичным менталитетом. В войне второго типа количество жертв даже среди украинцев будет гораздо больше.
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15.10.2022 16:51 Ответить
@Vika Lysenko

Вам же ж відповів неофіт цього форуму Andrey Platonov

>Потому что в мировой политике действует принцип пропорциональности и целесообразности, а не истеричного выполнения чьих-то хотелок.

Він вважає, що у вас істерика і краще б вам йти і нарожати ще, замість вже загиблих військових і цивільних українців. Зрештою, до 26 млн ще далеко, все харашо, прекрасная маркіза!
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15.10.2022 18:49 Ответить
Вони з корейським пухляшом нічого не можуть зробити, не те що з цими відморозками
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15.10.2022 16:33 Ответить
На последнем голосовании в ООН талибы послали рашиков нафиг и проголосовала ЗА Украину) Не нейтральные, а за) Так что не нужно сравнивать талибов с рашиками)))
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15.10.2022 16:22 Ответить
І буде вважатися , що це белоруси примміняють ядерну зброю ,
а не московія !

Хитрий кремлівський фюрер, щоб він здох 😡
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15.10.2022 18:48 Ответить
Nu dyk kartupelandija vsego to na dve sekundy ranee laptestana vzletit k večnym *******...
Čogosj tut boljno xitrogo...
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15.10.2022 23:56 Ответить
Технології переобладнання літаків не передають Ядерної зброї у БРСР немає Єдине, на що вони будуть здатні - начинить контейнер відходами з своєї АЕС і скинуть на поляків чи литовців (Бо далі їх не пропустять - зіб"ють при перетинанні кордону) А от "заложниками" бульбаші стануть! Бо частина ядерних ракет НАТО буде перенацілена на них А Росія - "не при делах" - " эта беларусы "свихнулись"!
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16.10.2022 05:23 Ответить
********* як ракова пухлина. Метастази поглинають слабкі сусідні країни...
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15.10.2022 14:58 Ответить
нужно бить на взлете......
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15.10.2022 14:58 Ответить
Ой! Не кажіть бульбашам, що переобладнані літаючі етажерки не стануть безсмертними! 😊
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15.10.2022 15:15 Ответить
Байден, тобі вогняні літери "убий путю" на небі потрібні?
роби щось, діду
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15.10.2022 14:58 Ответить
Я думал вы из Украины и президент - зелёное чмо
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15.10.2022 15:31 Ответить
а я бачу що ви мудак і мені пофіг звідки ви
до спаму, худобо
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15.10.2022 15:35 Ответить
уринотерапия вас сделала))

Нет, не так.

вы сделали это вместе(с)
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16.10.2022 00:07 Ответить
ахахаха во заливает 25ку под
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15.10.2022 14:59 Ответить
А я хочу дедушкин "москаль" под танк переделать а смысл?
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15.10.2022 14:59 Ответить
Потом можно будет поздравить беларуссов у которых "не Майдан, а другой путь", что они станут законной целью для НАТО
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15.10.2022 15:01 Ответить
То есть по сути, одно больное на голову передает ядерное оружие другому больному на голову. И мир на это собирается просто смотреть?
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15.10.2022 15:01 Ответить
нікто ************ не передасть ніяку ЯО, бо можуть і стрєльнуть взад!
якщо кацапи вирішать застосувати ЯО - то вони просто намалюють на своії су-25 ************* позначки
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15.10.2022 15:03 Ответить
Цікаво - а той "Грач" сам відлетіти на достатню відстань встигне після застосування ЯЗ? Чи то буде політ бульбокамікадзе в один кінець?
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15.10.2022 15:04 Ответить
Для кацапів це не питання. Вони й@бнуті. І пілот навіть не замислиться,що іпотеку свою закривати сенсу не буде.
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15.10.2022 15:42 Ответить
Авжеж, й@бнуті! Від могилізації розбігаються, наче таргани від пантофлі.
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15.10.2022 17:33 Ответить
ну тепер точно Вороніжу жо...
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15.10.2022 15:04 Ответить
Еще бы ан-2 притянули под это дело. А поливка картошки - лучшая маскировка для него.
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15.10.2022 15:07 Ответить
Тобто із старого літака зробити новий?
Але треба розуміти що жодна ядерна ракета яка збита не несе жодних наслідків
Для того щоб атакувати Україну ядерною зброєю треба масовані атаки а не одна дві
При масованому ядерному ударі звісно постраждають країни НАТО
путіна знищать миттєво
Причина не в ядеркі Росії а в путіні знищать путіна не має погроз і умов Росії.
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15.10.2022 15:09 Ответить
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15.10.2022 15:09 Ответить
Великий бур'ян, та в нього срати ходять.
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15.10.2022 17:35 Ответить
Maliusenkij okunek tolkaet von s ozera bolšogo doxlogo lešča
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15.10.2022 23:58 Ответить
Сенсація для домогосподарок.

З таким же успіхом можна гвинтокрили чи мотоцикци під ЯО переобладнувати.

Су-25 - фронтовий ШТУРМОВИК.
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15.10.2022 15:11 Ответить
Попутали, наверное про 24 речь шла. Если и шла. У кацапов и так хватает разного.
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15.10.2022 15:30 Ответить
Цей бівень смикаючись усе щильніше затягує зашморг у себе на шії. Але ж тупо вперте у своїй дурі! Треба добивати, а хоч довбнею у чоло.
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15.10.2022 15:16 Ответить
Хотеть и мочь - це трохи різні речі. Але лишній раз нагадати різним мааскам у США та Европі про ядерну зброя кацапи вважають не зайвим
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15.10.2022 15:18 Ответить
Ну да, в ядерные носители, ядра будут цеплять бульбашам, чугунные и каменные на СУшки.
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15.10.2022 15:29 Ответить
белорусам можно ящерку выходит а полякам нельзя
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15.10.2022 15:31 Ответить
Кацапи тепер будуть пи#діти на всіх кутках що і воза переобладнають під ЯЗ. Все з тієї ж опери-"уж мі вам щяс как пакажєм".
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15.10.2022 15:39 Ответить
Думаю, що в світі іде процесс підготовки для знищення ***** , докі кацапи пистять .
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15.10.2022 15:46 Ответить
Даже не сомневайтесь. Но х..ло, как тот подросток, который нарвался и огрёб люлей, будет до последнего демонстрировать для впечатлительной публики "крутость" в стиле "я вас всех урою, казлы, у меня такая бомба есть! Ваше счастье, что я добрый!"
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15.10.2022 16:32 Ответить
гарна думка....а шо тоді буде заважити Україні переобладнати??? скажете відсутність ядерної зброї?
ну в нас є Притула...))) якщо вже супутниик якось здобули, то трошки ядерної зброї вже якось прикупимо... чи шо? ))) тож кацапня не буди лихо... поки воно тихо і в нас городи не перекопали)))))
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15.10.2022 15:46 Ответить
Як сказав Потрников , що зараз вилізе якась проросійська газета в Італії і напише, що со стапелів в раде звійшла атомна сумбмарина . НУ ЩОБ ВСІ СТАЛИ ДРОЖАТИ 🤣🤣🤣
Ось не італийська газета, а МАСК замість неї 🤣🤣🤣
ПРОПОНУЮ ПОСЛУХАТИ І РЕДАКЦІЇ ЦЕНЗОРА

ПОРТНИКОВ: Жадібність Ілона Маска. Деградоване хворе російське суспільство.

Собачий лай Соловйова

https://youtu.be/s8MdHHLgooI

15.10.2022 03:08
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15.10.2022 15:51 Ответить
Соррі - СО СТАПЕЛІВ В РАШЕ ‼️‼️‼️
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15.10.2022 15:52 Ответить
@Sophia-Maria Duglass

>со стапелів в раде звійшла атомна сумбмарина

Але так було прикольніше!
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15.10.2022 19:01 Ответить
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15.10.2022 19:40 Ответить
Спочатку московія нехай до кінця ВІДСПІВАЄ свій, ЗАТОПЛЕНИЙ аналаГовнєт параход МАЦКВА!!!
Московітам вірити, - СЕБЕ НЕ ПОВАЖАТИ !!
Слава Захисникам України !!!
‼️🇺🇦❤️⚔️👏👍✌️✊😡😠🇦🇿🇮🇩🇺🇸🇪🇺🇹🇷🇩🇪🇳🇴🇸🇪🇨🇿🇪🇪🇱🇹🇬🇧🇫🇮🇨🇦🇯🇵 Та ще 40 країн світу!!,
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15.10.2022 15:58 Ответить
"На даному етапі йдеться виключно про передачу Україні НАТІВСЬКИХ комплексів ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ , а також надання частини НАТІВСЬКИХ літаків,КОТРІ МАЮТЬ технічні можливості нести ядерну зброю.

Причина такого рішення НАТО,або США- "просування ядерної РАШИСТСЬКОЇ інфраструктури на захід ,зокрема в республіку Білорусь". Варто негайно зреалізувати аналогічний крок по відношенню до дій рашиста
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15.10.2022 15:58 Ответить
Може Су-24?
А то 25-й в якості носія, це вже ідиотизм.
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15.10.2022 16:04 Ответить
"Зокрема, у тій же Польщі вже кілька років заявляють про прагнення повноформатно підключитися до спільних ядерних місій. Останнім часом активність Варшави у цьому напрямі різко посилилася. Це, безумовно, враховувалося "

Ага. Тобто це Варшава винна, що ви дикі непередбачувані вилупки. Зрозуміло..
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15.10.2022 16:16 Ответить
"Щас я вам покажу, откуда готовилось нападение" (с)
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15.10.2022 16:40 Ответить
Ги-ги-ги - шо, кацапчєги, скоро до гівна мамонта ядерні ракети ликом з розпущених лаптєй прив'язувати почнете?
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15.10.2022 17:11 Ответить
Конечно, как двинут ядерное лом, сразу их опередят
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15.10.2022 17:33 Ответить
Більше схоже на пропагандистське бла-бла: Су-25 порівняно невеличкий літачок з невеликим бойовим навантаженням, малими радіусом дії, швидкістю і висотою польоту. Це "штурмовик", і цим його класом все сказано.
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15.10.2022 19:34 Ответить
Ну пару тактичних боєзарядів він донести зможе - він бере на зовнішню підвіску бомби по 500 кг А ядерний снаряд для того ж "Піона" не такий важкий!
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16.10.2022 05:30 Ответить
Тут ще й питання, щоб не потрапити самому під вибух (а тут важливими є висота бомбометання та швидкість, на якій можна встигнути втекти).
Для цього ж "японські" бомби США скидали на парашутах, щоб Б-29 встигли відлетіти.
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16.10.2022 10:13 Ответить
А що заважає поставить підривач на "відстрочений" підрив? Американці не знали, ЯК спрацює бомба, тому їм треба було її стабілізувать при спуску (перед цим бомба підривалась в Аламогордо "стаціонарно" - на спеціальній вишці) Парашут був не для сповільнення польоту, а стабілізаційним
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16.10.2022 10:43 Ответить
Бомба в польоті стабілізується з допомогою форми корпусу і стабілізаторів. Американські вчні розрахували, що найбільший ефект буде досягнуто при підриві бомби в повітрі на певній відстані від поверхні землі, тому й випробували її в в Аламагордо на вишці (її з неї не скидали, а просто підірвали, підняв на певну висоту). Тож бомби над Нагасакі та Хіросимою мали вибухнути саме в повітрі (а не лежати та чекати відстроченого підриву, якщо при цьому ще й не зруйнуватися від удару о поверхню), а закон вільного падіння не скасуєш, а Б-29 мають стелю, вищек якої не підіймаються. Тож парашути там використовувалися САМЕ ДЛЯ УПОВІЛЬНЕННЯ ПАДІННЯ! Розкажу більше, бомбардувальники уходили з точки бомбометання зі зниженням для максимального розгону літака.
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17.10.2022 10:56 Ответить
Ти в "Манхеттенському проекті" участь приймав? Чи може в авіації служив і мав стосунок до авіаційного озброєння? Я наприклад - мав У авіації є кілька типів спеціальних *********** , у яких використовуються "стабілізаційні" парашути Наприклад БетАБи Вони скидаються з парашутом, який стабілізує їх в польоті Потім у них включається пороховий двигун-прискорювач Бомба пробиває вглиб бетонне покриття і потім підривається Те ж саме було і з атомними бомбами Стабілізаційний парашут давав можливість зменшить "розсіювання" після її скидання (Коротше кажучи - при скиданні за допомогою бомбового прицілу у визначеній точці її менше метляє у повітряних потоках під час падіння і вона точніше попадає в ціль)
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17.10.2022 11:12 Ответить
Под носитель ядерного оружия надо переоборудовать мотоцикл "Минск".
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15.10.2022 21:25 Ответить
Ліквідація Мозирського НПЗ вже зараз або відіб'є бажання у заскорузлого драніка бряцати зброєю, або його білоруси самі підсмажать на тому кірогазі.
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15.10.2022 21:30 Ответить
Чергова вистава у виконанні рашистського фюрера і бульбаша ! Яка різниця для НАТО звідки вони збираються запустити ? Всі цілі вже на в пристріляні і наведені ... далі полетить по центрам прийняття рішень ! Ніхто вже в будапештський меморандум бавитись НЕ буде.
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15.10.2022 21:32 Ответить
 
 