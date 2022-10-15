Казахстан меняет военную доктрину: там увеличат "боевой потенциал" и усилят систему теробороны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил военную доктрину страны. Он принял решение увеличить "боевой потенциал" армии и усилить систему территориальной обороны.

Об этом идет речь в указе президента Республики Казахстан от 12 октября 2022 года, сообщает Цензор.НЕТ.

Обновленная военная доктрина подразумевает увеличение боевого потенциала армии благодаря созданию необходимого комплекта войск, вооружений и техники на стратегических направлениях. В армии Казахстана созданы подразделения по организации противодействия информационно-психологическим и кибератакам.

В рамках интеграции системы территориальной обороны в общую систему военной безопасности создан орган управления теробороной в составе армии.

Для повышения мобильности войск проводятся мероприятия по развитию инфраструктуры Национальной гвардии Казахстана. В рамках мобилизационной подготовки реализуются мероприятия по потенциальному переводу экономики страны на военное время.

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