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Казахстан меняет военную доктрину: там увеличат "боевой потенциал" и усилят систему теробороны

казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил военную доктрину страны. Он принял решение увеличить "боевой потенциал" армии и усилить систему территориальной обороны.

Об этом идет речь в указе президента Республики Казахстан от 12 октября 2022 года, сообщает Цензор.НЕТ.

Обновленная военная доктрина подразумевает увеличение боевого потенциала армии благодаря созданию необходимого комплекта войск, вооружений и техники на стратегических направлениях. В армии Казахстана созданы подразделения по организации противодействия информационно-психологическим и кибератакам.

В рамках интеграции системы территориальной обороны в общую систему военной безопасности создан орган управления теробороной в составе армии.

Для повышения мобильности войск проводятся мероприятия по развитию инфраструктуры Национальной гвардии Казахстана. В рамках мобилизационной подготовки реализуются мероприятия по потенциальному переводу экономики страны на военное время.

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армия (8495) Казахстан (781) Токаев Касим-Жомарт (62)


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Топ комментарии
+13
Привіт кацапам! 😊
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15.10.2022 15:12
+13
казахи вивчають літеросполучення ТРО

раша, вітаю

ще трохи кіасаян пови*обується та путя порозказує про ядерку - казахи стануть депортувати рашан
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15.10.2022 15:22
+2
Киососян
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15.10.2022 16:26
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Привіт кацапам! 😊
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15.10.2022 15:12 Ответить
казахи вивчають літеросполучення ТРО

раша, вітаю

ще трохи кіасаян пови*обується та путя порозказує про ядерку - казахи стануть депортувати рашан
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15.10.2022 15:22 Ответить
Киососян
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15.10.2022 16:26 Ответить
також варіант)
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15.10.2022 16:28 Ответить
Еще один "звоночек" для московии).
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15.10.2022 15:58 Ответить
і не тільки казахстан.

зараз увесь світ в пошуках відповіді на запитання ЯК ЗМУСИТИ МИРНУ ЛЮДИНУ ПІТИ НА ВІЙНУ І ПОМИРАТИ ЗА ТЕ, ЩО ВОНА РАНІШЕ НЕ ВВАЖАЛА ЦІННІСТЮ.
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15.10.2022 16:06 Ответить
У нас армию только на парадах видно
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15.10.2022 16:19 Ответить
Сомневаюсь однако, қазақи тоже......
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15.10.2022 16:55 Ответить
ну так никто не сомневался, что казахи нормальные люди, и москаль им не брат. они еще присунут ***** сзади без смазки.
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15.10.2022 20:14 Ответить
 
 