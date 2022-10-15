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За неделю морпехи ликвидировали более 75 оккупантов и сожгли по 28 танков и БМП

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,техніка

В течение недели с 8 по 14 октября украинские морские пехотинцы нанесли значительные потери армии государства-террориста. Ликвидировано, в частности, 75 путинских воинов, "демилитаризовано" 28 танков и 28 БТРов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Facebook Военно-морских сил ВС Украины.

Потери врагу нанесли путем нанесения огневого поражения.

"По уточненным данным, в период с 08.10.2022 по 14.10.2022 наши воины уничтожили:

 - личного состава – более 75 оккупантов, танков – 28, БТР (БМД, БМП, ББМ) – 28, САУ – 11, прицепной артиллерии – 15, РСЗО – 6, минометов – 2, автомобильной техники – 25, ЗРК – 2, а также хранилищ с боеприпасами – 6", - говорится в сообщении.

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15.10.2022 17:11 Ответить
Намолотили
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15.10.2022 17:14 Ответить
2 по 7 на день, не поганий результат.
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15.10.2022 17:15 Ответить
Морпіхам РЕСПЕКТ і щира подяка 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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15.10.2022 17:19 Ответить
Хлопці працюють на совість 24/7.
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15.10.2022 17:20 Ответить
Хлопчики ріднесеньки як зараз там тяжко, не кожне смі скаже ,але якими зусилями здобувається такі новини, навіть уявити страшно,тримайтеся рідні, ми молимося , бережи вас Господь та дасть вам сили та здоровля боронити нашу Україну.
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15.10.2022 17:28 Ответить
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15.10.2022 17:32 Ответить
 
 