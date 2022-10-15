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За неделю морпехи ликвидировали более 75 оккупантов и сожгли по 28 танков и БМП
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В течение недели с 8 по 14 октября украинские морские пехотинцы нанесли значительные потери армии государства-террориста. Ликвидировано, в частности, 75 путинских воинов, "демилитаризовано" 28 танков и 28 БТРов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Facebook Военно-морских сил ВС Украины.
Потери врагу нанесли путем нанесения огневого поражения.
"По уточненным данным, в период с 08.10.2022 по 14.10.2022 наши воины уничтожили:
- личного состава – более 75 оккупантов, танков – 28, БТР (БМД, БМП, ББМ) – 28, САУ – 11, прицепной артиллерии – 15, РСЗО – 6, минометов – 2, автомобильной техники – 25, ЗРК – 2, а также хранилищ с боеприпасами – 6", - говорится в сообщении.
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