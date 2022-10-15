Российский вертолет пытался атаковать позиции ВСУ под Херсоном, но был уничтожен, - ОК "Південь"
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Украинские военнослужащие уничтожили российский вертолет, пытавшийся атаковать позиции ВСУ в Херсонской области, а украинская авиация ударила по системам противовоздушной обороны на временно оккупированной территории.
Об этом сообщает оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.
"Текущая оперативная обстановка на юге Украины: по состоянию на 14:00 15.10.2022:
– Обстановка в операционной зоне на южнобугском направлении стабильно напряженная, но контролируемая. Силы обороны удерживают огневой контроль и инициативу в развитии событий.
– Противник ведет активную оборону и пытается удержать занятые рубежи.
Продолжает практику огневых поражений наших позиций и прилегающих к фронту территориальных громад с применением авиации, ракетно-артиллерийского вооружения и минометов.
– Также продолжает наносить удары дронами-камикадзе по тыловым районам, пытаясь поразить объекты инфраструктуры.
– В целях уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии активно проводит воздушную разведку.
– В течение ночи над Николаевской областью силами противовоздушной обороны сбито 6 дронов, над Херсонщиной - 2, а над югом Днепропетровщины - 5.
Беспилотный шпион "Орлан-10", разведывавший обстановку вдоль линии фронта, демилитаризован.
– Рашисты всю ночь терроризировали Никопольщину. Били из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии по трем громадам– Никопольской, Марганецкой и Красногригоревской.
В самом Никополе ночными обстрелами из полусотни реактивных снарядов ранены два гражданских лица, повреждены более десятка многоэтажных и частных домов, транспортное предприятие, несколько объектов социальной инфраструктуры.
Утром враг в очередной раз ударил тяжелой артиллерией по жилым кварталам райцентра. Предварительно, ранены три человека. Разрушено еще несколько частных домов и админзданий.
В Марганецкой и Красногригорьевской громадах люди не пострадали. Повреждены частное предприятие и дома.
– Наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 110 огневых задач, авиацией отработано 2 удара, в том числе по системам противовоздушной обороны врага на временно оккупированных территориях. Вражеская же попытка нанести авиационные удары по нашим позициям в Херсонской области была пресечена. Вражеский вертолет уничтожен. Окончательные потери врага доразведываются.
– В Черном море умеренно штормит, что может создавать предпосылки для усиления минной опасности в прибрежной зоне.
11 боевых кораблей вражеского флота маневрируют у побережья Крыма, среди них 2 больших десантных корабля и 3 ракетоносители с двенадцатью "Калибрами".
Зерновые коридоры работают в соответствии с графиками и обеспеченными гарантиями на международном уровне.
– Актуальность угроз ракетных ударов и атак дронов системно подтверждают сигналы воздушных тревог по областям региона. Пренебрегать сигналами воздушной тревоги не стоит, даже несмотря на высокую результативность сил противовоздушной обороны.
– Следует верить в ВСУ и доверять Силам обороны. Они работают на Победу, удерживайтесь от комментариев и прогнозов, чтобы не навредить реальному положению дел.
И тогда логично и обязательно все будет Украина!" – говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
нехай щастить
Дебілам треба бігом на Ростров.
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Смерть рашистам ***** та гнидам, що наживаються на горі Українців!!!
‼️🇺🇦⚔️❤️👍✌️😡😠‼️🇺🇦⚔️❤️💀💀💀