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Российский вертолет пытался атаковать позиции ВСУ под Херсоном, но был уничтожен, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,гелікоптер

Украинские военнослужащие уничтожили российский вертолет, пытавшийся атаковать позиции ВСУ в Херсонской области, а украинская авиация ударила по системам противовоздушной обороны на временно оккупированной территории.

Об этом сообщает оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Текущая оперативная обстановка на юге Украины: по состоянию на 14:00 15.10.2022:

– Обстановка в операционной зоне на южнобугском направлении стабильно напряженная, но контролируемая. Силы обороны удерживают огневой контроль и инициативу в развитии событий.

– Противник ведет активную оборону и пытается удержать занятые рубежи.

Продолжает практику огневых поражений наших позиций и прилегающих к фронту территориальных громад с применением авиации, ракетно-артиллерийского вооружения и минометов.

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– Также продолжает наносить удары дронами-камикадзе по тыловым районам, пытаясь поразить объекты инфраструктуры.

– В целях уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии активно проводит воздушную разведку.

– В течение ночи над Николаевской областью силами противовоздушной обороны сбито 6 дронов, над Херсонщиной - 2, а над югом Днепропетровщины - 5.

Беспилотный шпион "Орлан-10", разведывавший обстановку вдоль линии фронта, демилитаризован.

– Рашисты всю ночь терроризировали Никопольщину. Били из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии по трем громадам– Никопольской, Марганецкой и Красногригоревской.

В самом Никополе ночными обстрелами из полусотни реактивных снарядов ранены два гражданских лица, повреждены более десятка многоэтажных и частных домов, транспортное предприятие, несколько объектов социальной инфраструктуры.

Утром враг в очередной раз ударил тяжелой артиллерией по жилым кварталам райцентра. Предварительно, ранены три человека. Разрушено еще несколько частных домов и админзданий.

В Марганецкой и Красногригорьевской громадах люди не пострадали. Повреждены частное предприятие и дома.

– Наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 110 огневых задач, авиацией отработано 2 удара, в том числе по системам противовоздушной обороны врага на временно оккупированных территориях. Вражеская же попытка нанести авиационные удары по нашим позициям в Херсонской области была пресечена. Вражеский вертолет уничтожен. Окончательные потери врага доразведываются.

– В Черном море умеренно штормит, что может создавать предпосылки для усиления минной опасности в прибрежной зоне.

11 боевых кораблей вражеского флота маневрируют у побережья Крыма, среди них 2 больших десантных корабля и 3 ракетоносители с двенадцатью "Калибрами".

Зерновые коридоры работают в соответствии с графиками и обеспеченными гарантиями на международном уровне.

Также смотрите: ВСУ уничтожили в Херсонской области вражескую технику высокоточным 155-мм снарядом Excalibur. ВИДЕО

– Актуальность угроз ракетных ударов и атак дронов системно подтверждают сигналы воздушных тревог по областям региона. Пренебрегать сигналами воздушной тревоги не стоит, даже несмотря на высокую результативность сил противовоздушной обороны.

– Следует верить в ВСУ и доверять Силам обороны. Они работают на Победу, удерживайтесь от комментариев и прогнозов, чтобы не навредить реальному положению дел.

И тогда логично и обязательно все будет Украина!" – говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+25
шо там? опять русню с пропеллером в клочья ? ))))
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15.10.2022 17:25
+21
Росказували хлопці , летіли два літаки казламордих,в них навіть не стріляли, підсвітили з двох боків,ті з переляку катапультувалися ,літаки попадали без жодного пострілу.
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15.10.2022 17:23
+20
Слава 3-кратно "уничтоженной укропской ПВО"!).
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15.10.2022 17:17
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Просто хотел спокойно нырнуть в грунт.
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15.10.2022 17:16 Ответить
Плановый нырок
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15.10.2022 17:22 Ответить
Слава 3-кратно "уничтоженной укропской ПВО"!).
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15.10.2022 17:17 Ответить
В окупантів агонія вони поступово втрачають Херсонщину тому ведуть необдумані дії
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15.10.2022 17:19 Ответить
и сложів бєсстрашно лопасті на зємлю упал....

нехай щастить
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15.10.2022 17:20 Ответить
Татодовбойоббув. Бо розумний ні в якому разі не пішов би, не полетів би в сторону ЗСУ. Розумний навіть дивився б в сторону НАШИХ хлопців зараз боявся.
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15.10.2022 17:21 Ответить
Ага, ще вони на днях там атакувати збиралися))) але не пощастило, сильно))).
Дебілам треба бігом на Ростров.
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15.10.2022 17:25 Ответить
Запоріжжя зараз не дарма страждає. Буде і тим "бігунам" повний *******. І я так розумію, дуже скоро.
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15.10.2022 17:37 Ответить
Росказували хлопці , летіли два літаки казламордих,в них навіть не стріляли, підсвітили з двох боків,ті з переляку катапультувалися ,літаки попадали без жодного пострілу.
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15.10.2022 17:23 Ответить
Гораздо приятней опускаться на землю живым и на парашюте, чем тушкой, плотно нашпигованной поражающими элементами зенитной ракеты.
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15.10.2022 22:28 Ответить
Чесно кажучи,мені однаково в якому вигляді приземлиться тушка кацяпи,з паращютом і у полон,чи начиненим залізяками,а от те що два кацяпські літакі начинені новітніми прибамбасами впали,і більш не будуть обстрілювати українських діточок , мене дуже радує.
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16.10.2022 01:44 Ответить
А перед смертю пілот просив передати Маску, що Хрущов - це ще квіточки.
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15.10.2022 17:25 Ответить
шо там? опять русню с пропеллером в клочья ? ))))
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15.10.2022 17:25 Ответить
Пацан к успеху шёл-не получилось,не фартануло.))
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15.10.2022 17:31 Ответить
Ну й нагуй воно тому гелікоптерові було потрібно, га?
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15.10.2022 17:34 Ответить
Воно замотивоване шмурдяком,то там логики шукати марно.
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100078356800971&attachment_id=1065340794172819&message_id=mid.%24cAAAB8Ta51tCJodXwwGDcJBT0Txc1
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15.10.2022 17:43 Ответить
Рашист ***** знайшов сам, у Хліборобів України, те з чим прислав його *****!!
Смерть рашистам ***** та гнидам, що наживаються на горі Українців!!!
‼️🇺🇦⚔️❤️👍✌️😡😠‼️🇺🇦⚔️❤️💀💀💀
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15.10.2022 17:44 Ответить
ракеты ХАРМ (США) ну очень хорошо уничтожают орковское ПФО
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15.10.2022 17:54 Ответить
два ! чем больше сдадим тем лучше
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15.10.2022 17:57 Ответить
КОНТРНАСТУП
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15.10.2022 18:31 Ответить
Отріцательно взлєтєл!!!
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15.10.2022 18:31 Ответить
 
 