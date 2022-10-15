Разрыв дипломатических отношений с Беларусью назрел, - глава комитета ВР по иностранным делам Мережко
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Украине следует разорвать дипломатические отношения с Беларусью, считает глава комитета по иностранным делам Верховной Рады и член фракции "Слуга народа" Александр Мережко.
Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"По моему мнению, вопрос о расторжении дипломатических отношений с Беларусью уже назрел. Все труднее иметь дипломатические отношения со страной, во главе которой стоит диктатор", – сказал Мережко.
Парламентарий также объяснил, почему, по его мнению, власти Украины до сих пор не разорвали дипотношений с Минском: "Официальная версия – необходимость защиты прав и интересов наших граждан. Хотя, возможно, это связано с тем, что хотя Беларусь и является государством, которое является государством, которое участвует в российской агрессии, является соучастником агрессии против Украины, но еще не полностью включилась в полномасштабную войну.
Пожалуйста, подождите...
народ протрезвел-спрашивают-куда царя-батюшку подевали..
так і слуци урода самое позднее зажигание
я б навіть це ненажерливе на шашликі відпустив місяців на 26+...
нічого б не змінилося.
в них фінансової допомоги попросить?
з цього придурня станеться..
Джерело: голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі каналу FreeДом, передає Правда ІФ з посиланням на УП
Пока картофельная армия не вторглась в Украину, разрыв дипотношений не имеет никакого смысла.
Заява Зеленського про недопустимість переговорів з ****** має достатнє підґрунтя, особливо після подій з 10 жовтня, цю заяву можна "продати" західному світу (я б ще доповнив її аналогією з перемовинами з Гітлером у 1940-х) і її зрозуміють.
Але вже біля місяця йде активна інформаційна війна, що путлер хоче переговорів, а Україна із США лише затягують війну. Насправді ця маячня з'явилась ще кілька місяців тому, коли Ердоган почав заявляти, що "деякі країни НАТО" своїми діями навмисно затягують війну, оптимісти в Україні це зрозуміли так, що затягування відбувається шляхом ненадання більш ефективного озброєння, але це були перші кроки ************** по розколу серед наших партнерів. І коли рашисти почали відступати на полі бою, Ердоган активізувався і йому на допомогу прийшли Папа Римський, Орбан, Дінку, Трамп.
Розрив дипвідносин з Білоруссю нам не дає взагалі нічого, але на фоні закликів кремлівських шльондр, що Україну треба схилити до переговорів, і після того як бульбофюрер заявив, що проведе перемовини з Ердоганом стосовно мирного врегулювання, це грає на руку цій кремлядській кампанії, розгорнутій кілька місяців тому і значно посиленій пару тижнів тому, що Україна не готова до мирного врегулювання. З території Білорусі до нас заходили рашистські війська, звідти ж по нам били ракетами, а ЗСУ воювали весь цей час, не зважаючи на жодні дипстосунки. Розірвемо - і що, це допоможе прийняти рішення вдарити по об'єктам в Білорусі? Так це можна зробити і зараз. Нащо тоді? "Дія заради дії, щоб хоч щось відбувалось"? Це пусте.
P.S. Видишь, могу и на украинском, потому дешёвенький укус про "москаля" - мимо кассы .!.
Тому давно треба було розірвати дипломатичні відносини .
З території Білорусі обстрілюють Україну тому підтримувати відносини немає ніякого значення.
і перестати тримати там стільки війська дуже потрібного на інших напрямках.
Потрібно дочекатися, коли кацапи з бульбашами атакують, а зеленські, буданови та данілови, виступлять з заявами, що вони все це передбачили.
І лише після того, як буде зареєстрована чергова петиція, розірвати відносини!
- Что я с этого буду иметь? А потом:
- Что они с этого будут иметь?
(с)
Надеюсь, кто-то задает эти вопросы, а не тупо вкидывает пиплу жареные популистские темы.
нахум жалість і толерантність.
зараз питання стоїть так:
бути Україні чі не бути - вони нас чи ми їх.
дуже передчасно ласти склеїти хочуть?
це буде них...
то відповідаю знову вам тут.
"проти України воюють всі остальні бiлие русскіе..
зараз питання стоїть так:
бути Україні чі не бути - вони нас чи ми їх."
Та Україна вистояла!!!
Тож розкажіть для кого до війни в вусатого таргана ми покупали електрику
замість того,щоб тратити ці гроші на оборону
якщо з бєларусії знову попруть на Київ, то яка в біса дипломатія?
нехай війна прийде в бєларусію - тоді НАТО вже не зможе відморожуватись
як діло йде за їхнє життя, не гарантоване їм в Україні.
не сахалиньскі кацапи ні разу, хоч і п'янині самі ж такі...
Одне діло ламать руки білоруським дівчатам, і пробивать кийками голови білоруським хлопчикам, які вирішили, що можуть повстати проти путєнського коханця і анального раба з картоплею в сраці лукахуйлошенка.
І зовсім інше - бичить на термінаторів з ЗСУ. Удачі, ясно, бажать не стану, але термін "смажена картопля" найкраще описує то, що чекає сцяний гавноамон ********* в Україні.
лейтенант старшой комвзвода - мабуть зараз майор - тих придурків на пенсію майорами кацапня випускає...
до ...ловічя тоді 80 ніяких претензій не було, а зараз понад край - завалю ...ловічя... і перекурю.
Проблема в тому, що слуги наруто від бульбафюрера кайфують...