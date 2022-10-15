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Разрыв дипломатических отношений с Беларусью назрел, - глава комитета ВР по иностранным делам Мережко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

мережко

Украине следует разорвать дипломатические отношения с Беларусью, считает глава комитета по иностранным делам Верховной Рады и член фракции "Слуга народа" Александр Мережко.

Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"По моему мнению, вопрос о расторжении дипломатических отношений с Беларусью уже назрел. Все труднее иметь дипломатические отношения со страной, во главе которой стоит диктатор", – сказал Мережко.

Смотрите: Лукашенко за неделю передал Путину как минимум 67 танков и 28 "Уралов", - СМИ. ВИДЕО

Парламентарий также объяснил, почему, по его мнению, власти Украины до сих пор не разорвали дипотношений с Минском: "Официальная версия – необходимость защиты прав и интересов наших граждан. Хотя, возможно, это связано с тем, что хотя Беларусь и является государством, которое является государством, которое участвует в российской агрессии, является соучастником агрессии против Украины, но еще не полностью включилась в полномасштабную войну.
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Топ комментарии
+56
він перезрів, кловани мєєдленні,,,,
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15.10.2022 17:32
+44
Він назрів ще 24 лютого, коли від бульбашей по всій Україні ракети полетіли... Дебіли мля
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15.10.2022 17:33
+36
Это "назрело" почти 8 месяцев как. Йода прости).
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15.10.2022 17:32
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він перезрів, кловани мєєдленні,,,,
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15.10.2022 17:32 Ответить
визнати бульбашню орками! - абздець і точка.
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15.10.2022 17:44 Ответить
У нас 8 років ніяк не розривали відносили з агресором, сподіваюсь що з білоруським округом розірвуть відносини швидше ніж за 8 років
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15.10.2022 17:47 Ответить
сподіваюсь цю зелену прикацаплену з ніг до голови кодлу заставили порозумнішати...
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15.10.2022 17:56 Ответить
цитую---- телеграма з урала на мацкву-срочно висилайте три вагона водки-
народ протрезвел-спрашивают-куда царя-батюшку подевали..
так і слуци урода самое позднее зажигание
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15.10.2022 19:00 Ответить
і ця зелена падла під контролем притомних....
я б навіть це ненажерливе на шашликі відпустив місяців на 26+...
нічого б не змінилося.
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15.10.2022 19:44 Ответить
Это "назрело" почти 8 месяцев как. Йода прости).
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15.10.2022 17:32 Ответить
телемарафєт загальмовує свідомість до рівня рослини
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15.10.2022 17:33 Ответить
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15.10.2022 17:44 Ответить
Він назрів ще 24 лютого, коли від бульбашей по всій Україні ракети полетіли... Дебіли мля
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15.10.2022 17:33 Ответить
а що скаже моральний авторитет того комітету Табу Анал?
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15.10.2022 17:35 Ответить
Чому ще Порох не сидить?
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15.10.2022 17:38 Ответить
..........
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15.10.2022 20:01 Ответить
а Іран - ні? - мо наше безталанне щекате, пузате пів кіло все,
в них фінансової допомоги попросить?
з цього придурня станеться..
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15.10.2022 17:35 Ответить
Та ну, чого? Наступ з території білорашки, обстріли, запуски дронів не є підставою для розривання дипломатичних відносин. Може зараз Хламідія домовиться про постачання через прокладку з ОАЕ електроенергї з кацапської АЕС та й бітум для великого крадівництва-2 десь треба брати. Взагалі Бульбофюрер партньор Зелі і не здав його при розслідуванні вагнергнйту
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15.10.2022 17:36 Ответить
про бензин з солярою забули
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15.10.2022 17:38 Ответить
Вибачте, перейду на росіянську: "-гора, родила- мишь..."
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15.10.2022 17:37 Ответить
беня народила зелю
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15.10.2022 17:38 Ответить
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15.10.2022 17:48 Ответить
боже-боже..... це наче ходити і далі здороватися з сусідом, який тобі теж камінюку у вікно кинув
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15.10.2022 17:37 Ответить
і продовжує жбурляти.
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15.10.2022 17:39 Ответить
Шо *****? Він до сих пір був? Чінуши зовсім їбанулись? Завдяки Білорусі сталась буча, вони наші кровні вороги, які відносини
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15.10.2022 17:38 Ответить
що це дасть? Нічого ! навіщо якісь беззмістовні рухи?
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15.10.2022 17:38 Ответить
Очередной бесполезный идиот из бесполезной зеленой своры...
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15.10.2022 17:40 Ответить
‼️‼️‼️Цікаво А хто домовлявся випустити із котла 5000 кацапів ??? Хто іменно - якоби абхазец АРАХАМІЯ з якоби россіянином АБРАМОВИЧЕМ ?????
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15.10.2022 17:43 Ответить
Станом на ранок 1 жовтня в оточенні у місті Лиман Донецької області перебувають близько 5 тисяч російських військових.

Джерело: голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі каналу FreeДом, передає Правда ІФ з посиланням на УП
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15.10.2022 17:58 Ответить
Софійка на роботі )
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15.10.2022 18:07 Ответить
а так хвалились, партізанский край..партізанскій край.....от партизанят забившись по норах.
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15.10.2022 17:44 Ответить
Після остаточного вирішення питання кацапів нам доведеться остаточно вирішувати питання з владою бульбенфюрера. Він сяде на лаву у Гаазі або повисне на бярозе у Біловезькій пущі.
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15.10.2022 17:46 Ответить
Давно пора было разорвать отношения с минским режимом. И не нужно прикрываться защитой наших граждан, Наших граждан на Беларашке уже нету. А если есть то они в плену и дипломатия уже здесь не поможет. Тут уже освобождать нужно по принципу обмена и тд...
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15.10.2022 17:47 Ответить
"Наши" и на ********** ‼️Так , что ⁉️
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15.10.2022 17:53 Ответить
Инициатива в разрыве дипотношений сыграет на руку тем, кто вбрасывает, что Украина уклоняется от способов дипломатического урегулирования. Зачем играть им на руку? Это не бытовые отношения двух соседей, это дипломатия, тут нужна хитрость, а не эмоции.

Пока картофельная армия не вторглась в Украину, разрыв дипотношений не имеет никакого смысла.
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15.10.2022 17:49 Ответить
А ти, москалик, теж за "діпламатічєскає урєгуліраваніє"? Скажи ще "канфлікта" замість "війни". Та й, взагалі, москалику, тобі через океан видніше, чи напала на Україну Білорусь, чи ні. Тобі ж за океан ракети з Білорусі не прилітають!
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15.10.2022 18:52 Ответить
Як наявність посольства чи консульства заважає воювати? Це нагадує ідіотизм кацапів з їх "ви ж не оголосили війну!".

Заява Зеленського про недопустимість переговорів з ****** має достатнє підґрунтя, особливо після подій з 10 жовтня, цю заяву можна "продати" західному світу (я б ще доповнив її аналогією з перемовинами з Гітлером у 1940-х) і її зрозуміють.
Але вже біля місяця йде активна інформаційна війна, що путлер хоче переговорів, а Україна із США лише затягують війну. Насправді ця маячня з'явилась ще кілька місяців тому, коли Ердоган почав заявляти, що "деякі країни НАТО" своїми діями навмисно затягують війну, оптимісти в Україні це зрозуміли так, що затягування відбувається шляхом ненадання більш ефективного озброєння, але це були перші кроки ************** по розколу серед наших партнерів. І коли рашисти почали відступати на полі бою, Ердоган активізувався і йому на допомогу прийшли Папа Римський, Орбан, Дінку, Трамп.

Розрив дипвідносин з Білоруссю нам не дає взагалі нічого, але на фоні закликів кремлівських шльондр, що Україну треба схилити до переговорів, і після того як бульбофюрер заявив, що проведе перемовини з Ердоганом стосовно мирного врегулювання, це грає на руку цій кремлядській кампанії, розгорнутій кілька місяців тому і значно посиленій пару тижнів тому, що Україна не готова до мирного врегулювання. З території Білорусі до нас заходили рашистські війська, звідти ж по нам били ракетами, а ЗСУ воювали весь цей час, не зважаючи на жодні дипстосунки. Розірвемо - і що, це допоможе прийняти рішення вдарити по об'єктам в Білорусі? Так це можна зробити і зараз. Нащо тоді? "Дія заради дії, щоб хоч щось відбувалось"? Це пусте.

P.S. Видишь, могу и на украинском, потому дешёвенький укус про "москаля" - мимо кассы .!.
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15.10.2022 19:16 Ответить
Москалику, чий Крим?
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15.10.2022 20:25 Ответить
Крим - це Україна, ідіоте .!.
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15.10.2022 20:32 Ответить
З території Білорусі по Україні шмаляли ракетами, від них до Київської області заходили кацапи. Тарган з Україною до цього розірвав дипвідносини? Йому дипвідносини не завадили? То й Україні вони не заважають. Треба слати його за ****** і кораблем з його "мирними" ініціативами, це теж можна робити без розриву дипвідносин. Навіть можна по ним вгатити ракетами та артилерією, також без розриву дипвідносин (не гатять, щоб не давати формальний привід для відправки картопляної армії до України). Це ж дипломатія, тобто хто кого наїбе. Зрозумій це нарешті, дурнику
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15.10.2022 21:10 Ответить
Для України Білорусь ворожа країна - не білоруський народ який страждає від Лукашенка а сама влада Білорусі на чолі з Лукашенком
Тому давно треба було розірвати дипломатичні відносини .
З території Білорусі обстрілюють Україну тому підтримувати відносини немає ніякого значення.
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15.10.2022 17:50 Ответить
Это типа за то что Зеля сдал Лукашеску Путлерску Вагнерское быдло,оба деда напали на Киев за два дня...
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15.10.2022 17:52 Ответить
розрив діпломатичних відносин з коленькою розвяже ЗСУ руки вже перепіндячити цей гній - i забути.
і перестати тримати там стільки війська дуже потрібного на інших напрямках.
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15.10.2022 17:52 Ответить
записивайте имена всех этих "светлых" политиков и гоните
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15.10.2022 17:53 Ответить
Та ні.
Потрібно дочекатися, коли кацапи з бульбашами атакують, а зеленські, буданови та данілови, виступлять з заявами, що вони все це передбачили.
І лише після того, як буде зареєстрована чергова петиція, розірвати відносини!
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15.10.2022 17:55 Ответить
Прежде чем сделать что-то, сначала спроси себя:
- Что я с этого буду иметь? А потом:
- Что они с этого будут иметь?
(с)
Надеюсь, кто-то задает эти вопросы, а не тупо вкидывает пиплу жареные популистские темы.
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15.10.2022 17:57 Ответить
проти України воюють всі остальні....
нахум жалість і толерантність.
зараз питання стоїть так:
бути Україні чі не бути - вони нас чи ми їх.
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15.10.2022 18:04 Ответить
срані партизані щось белькають?
дуже передчасно ласти склеїти хочуть?
це буде них...
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15.10.2022 18:00 Ответить
Белорусский телеканал NEXTA правду каже..скоро в Украине буде семь бригад белорусов...,бульбафюрер в шоке...🤣
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15.10.2022 18:04 Ответить
ви видалили свій пост,
то відповідаю знову вам тут.
"проти України воюють всі остальні бiлие русскіе..
зараз питання стоїть так:
бути Україні чі не бути - вони нас чи ми їх."
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15.10.2022 18:07 Ответить
,BRO...я нічого не видаляв...
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15.10.2022 18:10 Ответить
ну тоді сайт живе сам з собою...
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15.10.2022 18:22 Ответить
мацкалі пошкодили нашу енергосистему..
Та Україна вистояла!!!
Тож розкажіть для кого до війни в вусатого таргана ми покупали електрику
замість того,щоб тратити ці гроші на оборону
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15.10.2022 18:07 Ответить
Тому й купували щоб не тратити на оборону! І асфальт для того ж клали.
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15.10.2022 18:44 Ответить
Ахмет Закаев каже что в Украине 5 бригад чеченов воюют за Украину...бригада Джохара Дудаева Супер...,был у них один раз...Super...💪🔱Cлава ЗСУ♥️🖤👍🔱💪🇱🇷🇺🇦🇬🇧
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15.10.2022 18:09 Ответить
диктатор это одно дело, а другое, что засидевшийся на должности председатель колхоза предоставляет свою территорию плешивому карлику для нападения на нас, совершенно другое
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15.10.2022 18:09 Ответить
можливо Україна сама має загострити відносини з бєларусієй?
якщо з бєларусії знову попруть на Київ, то яка в біса дипломатія?
нехай війна прийде в бєларусію - тоді НАТО вже не зможе відморожуватись
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15.10.2022 18:09 Ответить
ну все...кінець Мережку! Членограй,Єрмак і Арахноїд його порвуть! який розрив? з бюджету заплановано 90 млрд на розпил по великому крадівництву на дорогах,а де асфальт брати членограям? з 2 бульбо НПЗ! Мережко подумав??
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15.10.2022 18:10 Ответить
Не переймайся так сильно за Мережко, вже все продумано та перетерто, будматеріали будуть купувати в турків.
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15.10.2022 18:17 Ответить
а шо це даст? який стратегічний смисл ?
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15.10.2022 18:17 Ответить
Може ти, москалику, нарешті отримаєш анальний оргазм, про який так мріяв...
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15.10.2022 18:45 Ответить
фу у ГОМОСЭКОМ заcмерділо, російськім духом завоняло, ти спалілся руский гомосєк
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16.10.2022 13:10 Ответить
агас, вас це даст)) стратегічний сенс...))) німецьким лайном троха тхне...))
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17.10.2022 01:19 Ответить
при першій нагоді буба висуне свою агроіхімічну подоляцьку мавпу на перемовини з кацапнею...
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15.10.2022 18:20 Ответить
і да - не недооцінювайте білих кацапів - вони вояки,
як діло йде за їхнє життя, не гарантоване їм в Україні.
не сахалиньскі кацапи ні разу, хоч і п'янині самі ж такі...
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15.10.2022 18:30 Ответить
Які там вояки, не смішіть мене!
Одне діло ламать руки білоруським дівчатам, і пробивать кийками голови білоруським хлопчикам, які вирішили, що можуть повстати проти путєнського коханця і анального раба з картоплею в сраці лукахуйлошенка.
І зовсім інше - бичить на термінаторів з ЗСУ. Удачі, ясно, бажать не стану, але термін "смажена картопля" найкраще описує то, що чекає сцяний гавноамон ********* в Україні.
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15.10.2022 20:04 Ответить
мож і переймаюся - ... лейтенант старшой ...ловічь.
лейтенант старшой комвзвода - мабуть зараз майор - тих придурків на пенсію майорами кацапня випускає...
до ...ловічя тоді 80 ніяких претензій не було, а зараз понад край - завалю ...ловічя... і перекурю.
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15.10.2022 20:14 Ответить
Білорасея гірша за ресєю, того недоумка кізіма там давно вже не має бути...
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15.10.2022 18:43 Ответить
Настав час, кажете, зелені курви. А хіба він не настав 24 лютого коли з Белорусі полізли танки?
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15.10.2022 19:08 Ответить
"зе кловани" 24-02-2022 року .коли рашист напав з території Білоруії негайно повинні були бути розірвані дипломатичні відносини.Вже тоді фурункул дипвідносин лопнув.
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15.10.2022 19:16 Ответить
А с Ираном? Или пока не время?
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15.10.2022 19:31 Ответить
Похоже всем агрессивным воевакам, что здесь собрались, стало скучно сидеть возле белорусской границы и они жаждут настоящего дела. Да конечно, пора открыть второй фронт против бульбафюрера и третий против Приднестровья, еще раз послать Маска и выкинуть все старлинки на помойку, тогда победа точно будет за нами.
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15.10.2022 19:33 Ответить
Невже зельониє дозріли? Хоча, що тут гадати. Все рівно всім керує одна людина - начальник ЖЕКу.
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15.10.2022 19:40 Ответить
А хіба можна щось белькотіти про дипломатичність, вигідність дипвідносин з вбивцями чи їх посібниками?! Ну тоді годі щось закидати курві, пробачте, миротворцю Орбану?! Він же каже, і не тільки каже, а діє - давайте вести перемовини, миритися і т.д....Мовляв це буде вигідно всім. Після 24го лютого Білорусія має статус ворога! З ворогом яка може бути дипломатія? Вона САМА цей статус обрала! Слава Україні!
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15.10.2022 20:00 Ответить
З 24.02.2022 треба було розірвати всі дипвідносини з бульбафюрером.
Проблема в тому, що слуги наруто від бульбафюрера кайфують...
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15.10.2022 20:06 Ответить
Росія ввела свої війська в Мінськ. На вулицях Мінська з'явилися зелені чоловічки без ідентифікаційних знаків та в масках... Анексія в самому розпалі
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15.10.2022 20:16 Ответить
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15.10.2022 20:24 Ответить
Тільки назрів ? Так скількі тоді у нас зрадників ?
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15.10.2022 20:39 Ответить
давно пора!
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15.10.2022 20:44 Ответить
Та нема там давно вже Білорусії, там Колонія Московії
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15.10.2022 22:34 Ответить
 
 