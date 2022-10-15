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Кулеба о повестках для работников американской Schlumberger в РФ: Надо уходить из России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

schlumberger

Глава МИДа Дмитрий Кулеба призвал западные компании покинуть Россию после того, как стало известно, что работники американской нефтесервисной компании Schlumberger начали получать в РФ повестки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как сообщает Reuters, сотрудники российских филиалов нефтесервисной корпорации Schlumberger начали получать повестки по месту работы, и компания при этом не позволяет работать удаленно во избежание мобилизации. По словам правозащитников, российское законодательство требует от компаний "помогать" с мобилизационными мероприятиями, доставлять повестки и проводить военный учет, даже если среди сотрудников есть только один военнообязанный.

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Кулеба заявил, что Schlumberger финансирует военные преступления и геноцид, оставаясь в России.

"Schlumberger финансирует военные преступления и геноцид, оставаясь в России. Сейчас она сотрудничает с органами власти по мобилизации работников. Я предупредил об этом все западные компании. Единственный способ спасти остатки своей репутации – покинуть Россию сейчас", - написал Кулеба в своем Twitter.
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Всы хто працюють на росыъ - спонсори тероризму.
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15.10.2022 18:39 Ответить
Звычыйны ж!
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15.10.2022 18:47 Ответить
Зарплатня в західних компаніях вище, то ж могилізовані можуть придбати парадну форму і святковий пластиковий пакет, а на здачу - набрати повні кармани насіння сонячнику. І все буде по феншую!
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15.10.2022 18:42 Ответить
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15.10.2022 18:53 Ответить
І свою репутацію п.Кулеба добре *підмочив* бо лохонувся даючи інтерв*ю Вовану і Лексусу(типу послу Макфолу).
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15.10.2022 19:14 Ответить
Повторюєте за фейками русні?
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15.10.2022 23:03 Ответить
Самі послухайте вьюху,а потім фейкайте,до речі там ще прокололись і Ермак з Пашинським.
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15.10.2022 23:46 Ответить
Тобто ви підкріплюєте свої аргументи тезами русні?
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16.10.2022 00:49 Ответить
Не йти, а втікати від прокажених
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15.10.2022 20:06 Ответить
 
 