Кулеба о повестках для работников американской Schlumberger в РФ: Надо уходить из России

Глава МИДа Дмитрий Кулеба призвал западные компании покинуть Россию после того, как стало известно, что работники американской нефтесервисной компании Schlumberger начали получать в РФ повестки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как сообщает Reuters, сотрудники российских филиалов нефтесервисной корпорации Schlumberger начали получать повестки по месту работы, и компания при этом не позволяет работать удаленно во избежание мобилизации. По словам правозащитников, российское законодательство требует от компаний "помогать" с мобилизационными мероприятиями, доставлять повестки и проводить военный учет, даже если среди сотрудников есть только один военнообязанный.

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Кулеба заявил, что Schlumberger финансирует военные преступления и геноцид, оставаясь в России.

"Schlumberger финансирует военные преступления и геноцид, оставаясь в России. Сейчас она сотрудничает с органами власти по мобилизации работников. Я предупредил об этом все западные компании. Единственный способ спасти остатки своей репутации – покинуть Россию сейчас", - написал Кулеба в своем Twitter.