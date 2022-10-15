РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18514 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
35 722 51
армия РФ (15459) Штефан (112)

ВСУ ликвидировали начальника службы войск и безопасности военной службы 29 армии РФ подполковника Тарасова. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

15 октября появилась информация о ликвидации Вооруженными силами Украины начальника службы войск и безопасности военной службы 29 общевойсковой армии Российской Федерации подполковника Владимира Тарасова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан.

Он отметил: "Начальник службы войск и безопасности военной службы 29 общевойсковой армии подполковник Владимир Тарасов успешно демобилизован".

Смотрите: Воины ВСУ нанесли тяжелые ранения командиру полка российской армии, подполковнику Зарипову. ФОТО

ВСУ ликвидировали начальника службы войск и безопасности военной службы 29 армии РФ подполковника Тарасова 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+58
земля бетоном
показать весь комментарий
15.10.2022 19:50
+32
Ще єдна гнидота здохла. Чим більше-тим краще.
показать весь комментарий
15.10.2022 19:56
+28
Хто прийде з мечем - від меча помре !
показать весь комментарий
15.10.2022 19:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
земля бетоном
показать весь комментарий
15.10.2022 19:50 Ответить
шмерцівця замочили....
гніду !
показать весь комментарий
15.10.2022 20:03 Ответить
він *********,,. а не тарасов
показать весь комментарий
15.10.2022 20:37 Ответить
Здох Нікодім та і х.й з ним
показать весь комментарий
15.10.2022 20:40 Ответить
А сверху прикрыт стекловатой, чтоб тепло было...
показать весь комментарий
15.10.2022 20:45 Ответить
Міцного здоров'я!
показать весь комментарий
15.10.2022 19:50 Ответить
І хорошого настрою )!
показать весь комментарий
15.10.2022 19:53 Ответить
показать весь комментарий
15.10.2022 19:51 Ответить
Хто прийде з мечем - від меча помре !
показать весь комментарий
15.10.2022 19:52 Ответить
Ще єдна гнидота здохла. Чим більше-тим краще.
показать весь комментарий
15.10.2022 19:56 Ответить
Чим більше вб'ємо тої сволоти окупантів,тим спокійніше буде у світі та на наших споконвічних кордонах Руси-України!
показать весь комментарий
15.10.2022 20:39 Ответить
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSiю можуть промити мозки руZZкій біомасі! всіх рашистів-путіністів на концерт кабздона, в гундяєвський рай!
показать весь комментарий
16.10.2022 00:04 Ответить
........у молодого орка с карьерой как то не получилось......
.......видно обещали погоны полкана после "операции".....
.....позарился, сейчас червей кормит........
показать весь комментарий
15.10.2022 19:56 Ответить
Чим більше ліквідують військових командного складу тим краще звісно орки когось поставлять на його місце але це може бути людина взагалі без досвіду
показать весь комментарий
15.10.2022 19:56 Ответить
Цікава посада! За радянських часів (наскільки я пам"ятаю) на цю особу покладалась так звана "комендантська служба у прифронтовій смузі з"єднання (виловлювання дезертирів, боротьба з ворожими ДРГ, співпраця з місцевими органами самоврядування)
показать весь комментарий
15.10.2022 19:59 Ответить
Войска по охране тила действующей армии.
показать весь комментарий
15.10.2022 22:25 Ответить
Може щось подібне на "смерш" кацапидли відроджують?
показать весь комментарий
16.10.2022 00:35 Ответить
Тобто? "СМЕРШ" - це "слідство" та "оперативна робота" А "охорона тилу" - це просто підрозділи що на місці займаються патрулюванням тилових районів прифронтової смуги
показать весь комментарий
16.10.2022 03:28 Ответить
Погоджуюсь.Смерш зараз на мордорі заміняє фсб. Тато розказував що в лютому 44 року на південну Волинь прийшли "освободітєлі" то в першу чергу та охрана тила звільняла жителів від худоби яку навіть ганси не змародерили. На тата , тоді дванадцятирічного хлопчака, капітан-тиловик направив пістолета, бо чинив опір, коли забирали порося.
показать весь комментарий
16.10.2022 14:44 Ответить
Те ж саме і в нас було - тільки трохи раніше - в лютому 44-го Грабували так, що ніяким німцям і не снилося!
показать весь комментарий
16.10.2022 15:08 Ответить
Якась миша-дурна і навіть ***** дибільнувате - тому і завалили .
показать весь комментарий
15.10.2022 20:01 Ответить
Теперь ему ничего не грозит и он в полной безопасности
показать весь комментарий
15.10.2022 20:06 Ответить
Хотів нашої землі, орківська гнида - згниєш в ній, ****.
показать весь комментарий
15.10.2022 20:07 Ответить
Теперь оно обєспєчіваєт аншлаг у Кабздуна...
показать весь комментарий
15.10.2022 20:10 Ответить
В Чите про него пишут: "Вынос военнослужащих проходил под музыку военного оркестра". Хочется добавить - А внос в ад под песни кабзона
показать весь комментарий
15.10.2022 20:10 Ответить
Нашьальника мана...
показать весь комментарий
15.10.2022 20:20 Ответить
показать весь комментарий
15.10.2022 20:23 Ответить
Отакий салага і вже підполковник? Був.
показать весь комментарий
15.10.2022 20:39 Ответить
Был, да сплыл...
показать весь комментарий
15.10.2022 20:50 Ответить
Генералам ікони цілував )
показать весь комментарий
15.10.2022 21:32 Ответить
Во-во!
Или училище закончил в 15 лет, или нсосал так, что улыбаться не мог
показать весь комментарий
15.10.2022 21:41 Ответить
Заточка у покойника явно не славянская. Мамка наверное с каким-то горным орлом с рынка грешила. В любом случае - крепкого здоровья , земля стекловатой.
показать весь комментарий
15.10.2022 20:40 Ответить
заточка стопроцентна чурбанська
----------------------------------------------------
кацапські чурбани
показать весь комментарий
15.10.2022 21:12 Ответить
ХА-ХА-ХА!!! В часи моєї молодості був такий "совковий" фільм "У зоні особливої уваги", де головним героєм був такий собі "лейтенант Тарасов" як головний диверсант з боку "південних", а його візаві був "майор Морошкін" з боку "північних", який виконував обов'язки, які частково співвідносні з тими, що виконував нещодавно "нєвінно убієнний воін" п/п-к тарасов. Отож же ж і юмор у ОТЦЯ нашого небесного! ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
показать весь комментарий
15.10.2022 20:50 Ответить
За чим рашист ***** прибув до Мирних Хліборобів в Україну, те вони йому і дали!!
‼️🇺🇦❤️⚔️🇬🇧🇪🇺🇨🇦🇩🇪🇺🇸🇱🇹🇨🇿🇦🇿👍🇫🇮🇯🇵🇹🇷🇮🇩💀✌️✊🇳🇴👏🇸🇪🇪🇪😂🤣💀✌️
показать весь комментарий
15.10.2022 20:59 Ответить
Все , подполковник , уперся в причал жизни , концерт Кабзона еще идет , пролезет.
показать весь комментарий
15.10.2022 21:07 Ответить
кацапська свиноматка замовляє бєлиє жігулі
показать весь комментарий
15.10.2022 21:11 Ответить
Очередной "истинно руский" - рожа азиатская.
показать весь комментарий
15.10.2022 21:52 Ответить
Я бы такими тарасовыми свиней бы вскармливал и ни хрена об этом не писал! Пусть его *********, от ***** свои похоронные жигуля вымогает...
показать весь комментарий
15.10.2022 22:01 Ответить
чернозем жирнее будет
показать весь комментарий
15.10.2022 22:56 Ответить
манкурт.
показать весь комментарий
15.10.2022 23:34 Ответить
"ПЯЗДА".... !!!!
показать весь комментарий
16.10.2022 04:51 Ответить
Ще один "брат-слАвянін")))
показать весь комментарий
16.10.2022 07:32 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2022 09:56 Ответить
Вузько плiночний якись. Кадзаби вже обазiятились.
показать весь комментарий
16.10.2022 23:57 Ответить
 
 