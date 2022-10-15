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Войска РФ обстреливают освобожденные села в Луганской области. Они их просто стирают с лица земли, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гайдай

Войска РФ уничтожают все крупные здания в освобожденных селах Луганщины, чтобы там не могли расположиться украинские военнослужащие.

Об этом сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"О новых уволенных населенных пунктах в Луганской области пока не будем говорить, дождемся информации от Генштаба. По поводу тех, которые уже названы, то возвращаться туда пока, к сожалению, нельзя, потому что там должны пройти "три волны" условные: освобождение, зачистка, а затем еще разминирование. Очень много заминирований и очень российские войска обстреливают эти населенные пункты. Они их просто сносят, стирают с лица земли.

Он отметил, что захватчики, еще недавно находившиеся в этих селах, четко понимают, сколько там осталось гражданского населения и где именно.

Читайте: Оккупанты начали "восстановление" больниц Луганщины. В перечне - ни одной разрушенной, - Гайдай

"Буквально вчера в одном из сел полностью разбили школу. Она не была пригодна для проживания, пребывания военных, но все равно они принципиально ее разбили. Они сейчас бьют по всем более-менее большим домам, административным или другим зданиям для того, чтобы сделать невозможным расположение там наших военных", - проинформировал руководитель ОВА.

Несмотря на массированные обстрелы, на масштабный прорыв враг уже не способен, уверен Гайдай.

"Можно сказать, что оккупанты начали уставать, основные боевые подразделения за 7 месяцев уже выбиты. Те мобилизованные, которые сейчас приходят, - это огромное количество народа, но ведь это не опытные военные. Единственное, что они могут делать, создавать постоянные контратаки, чтобы наши военные устали, а совершить прорыв по линии фронта – нет, они на это не способны, это не слаженные боевые подразделения", – сказал руководитель ОВА.

По данным Гайдая, на захваченных территориях захватчики заставляют людей выезжать с первой линии у фронта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 27 оккупантов покинули свои позиции вблизи Кременной. 22 военных арестовали, а 5 отправили обратно, - Гайдай

"И это не ради безопасности жителей, чтобы у местных не было никакой возможности чем-либо помогать Вооруженным силам Украины, подсказывать месторасположение складов, казарм или командных центров", - отметил глава ОВА.

А вот местные коллаборанты, по его данным, уехать в сторону России через Троицкое пытались уже неоднократно, но их не выпускают.

"Что нас очень радует. Их развернули, сказали: уезжайте, защищайте свою "эленерию", - отметил Гайдай.
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Топ комментарии
+4
А що тим кацапам - Амнесті Інтернешнел такі злочини з легкою душею виправдають...
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15.10.2022 20:21
+3
.........нужно брать всю эту мразь в плен и отправлять прямо сейчас восстанавливать голыми руками то , что разрушили......
.......именно сейчас , под обстрелами, пусть разбирают завалы и разминируют............
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15.10.2022 20:14
+1
І буть лупашити доти поки з нашого боку не буде "отвєткі".Тому і відчувають безнаказаність! Де зрештою наші "байрактари"?!!
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15.10.2022 20:47
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.........нужно брать всю эту мразь в плен и отправлять прямо сейчас восстанавливать голыми руками то , что разрушили......
.......именно сейчас , под обстрелами, пусть разбирают завалы и разминируют............
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15.10.2022 20:14 Ответить
на початку повномасштабного вторгнення Житомерчани виїхали зі своїх осель, свиней випустили бо не мали можливості забрати їх з собою, кнурів зазделегіть кастрували. коли повернулись- свині прийшли з поросятками, і поросятка такі- добрий вєчєрь хазяєва!
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15.10.2022 20:17 Ответить
Своїх кнурів кастрували, а зі сходу то припхались некастровані.
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15.10.2022 20:51 Ответить
А що тим кацапам - Амнесті Інтернешнел такі злочини з легкою душею виправдають...
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15.10.2022 20:21 Ответить
всіх вивезли, хто бажав?
чи теж знали, а нашо всім?
коли 7лярдів в зелених очах?
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15.10.2022 20:25 Ответить
Навіщо строчити підряд однотипні коментарії , тобі не вистачає кількості коментів до плану ? Про бубу і вивезення какашок вже всі чули, а чого саме 7 лярдів в очах ?
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15.10.2022 20:47 Ответить
І буть лупашити доти поки з нашого боку не буде "отвєткі".Тому і відчувають безнаказаність! Де зрештою наші "байрактари"?!!
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15.10.2022 20:47 Ответить
Байрактары, походу, давно все посбивали. Ну, это же логично если нет ни одного видео уже месяца три.
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15.10.2022 20:54 Ответить
Або не використовують
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15.10.2022 21:10 Ответить
це тому, що наші наступають дуже повільно
чому? - це питання не до мене
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15.10.2022 21:21 Ответить
Бо у орків в рази більше бк...
Знищувати логістику не завжди вдається.
Вони підвозять і можуть лупити цілий день...
Коли наші артою їх придавлять,то буває затишшя...Наші бійці все роблять від них залежне.
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15.10.2022 21:42 Ответить
Цього слід було чекати.
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16.10.2022 07:34 Ответить
a propos. тогда не было никах сетей ,интернета,мобил. айнзатцкомманды при отступлении немцев сжигали бросемые села - и жители - оказывались на освобождённой земле, но голые, на снегу и без жратвы.А тогда никаких волонтёров не было , сталину было на них насрать, да ещё и на колыму их слали - как живших в окупации. Разведка разнюхала КТО именно эти факельные команды , поимённо. И засылала наперёд с ночных кукурзников листовки на Deutsch - Вот такие- то - такие - то - ФИО, звание учетный номер .... и пр поджигатели не подлежат суду и будут немедленно ликвидированы при попадание в плен. И уничтожении и сжигани оставляемых насел. пунктов уменьшилось в разы.
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18.10.2022 22:25 Ответить
 
 