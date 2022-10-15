Войска РФ обстреливают освобожденные села в Луганской области. Они их просто стирают с лица земли, - Гайдай

Войска РФ уничтожают все крупные здания в освобожденных селах Луганщины, чтобы там не могли расположиться украинские военнослужащие.

Об этом сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"О новых уволенных населенных пунктах в Луганской области пока не будем говорить, дождемся информации от Генштаба. По поводу тех, которые уже названы, то возвращаться туда пока, к сожалению, нельзя, потому что там должны пройти "три волны" условные: освобождение, зачистка, а затем еще разминирование. Очень много заминирований и очень российские войска обстреливают эти населенные пункты. Они их просто сносят, стирают с лица земли.

Он отметил, что захватчики, еще недавно находившиеся в этих селах, четко понимают, сколько там осталось гражданского населения и где именно.

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"Буквально вчера в одном из сел полностью разбили школу. Она не была пригодна для проживания, пребывания военных, но все равно они принципиально ее разбили. Они сейчас бьют по всем более-менее большим домам, административным или другим зданиям для того, чтобы сделать невозможным расположение там наших военных", - проинформировал руководитель ОВА.

Несмотря на массированные обстрелы, на масштабный прорыв враг уже не способен, уверен Гайдай.

"Можно сказать, что оккупанты начали уставать, основные боевые подразделения за 7 месяцев уже выбиты. Те мобилизованные, которые сейчас приходят, - это огромное количество народа, но ведь это не опытные военные. Единственное, что они могут делать, создавать постоянные контратаки, чтобы наши военные устали, а совершить прорыв по линии фронта – нет, они на это не способны, это не слаженные боевые подразделения", – сказал руководитель ОВА.

По данным Гайдая, на захваченных территориях захватчики заставляют людей выезжать с первой линии у фронта.

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"И это не ради безопасности жителей, чтобы у местных не было никакой возможности чем-либо помогать Вооруженным силам Украины, подсказывать месторасположение складов, казарм или командных центров", - отметил глава ОВА.

А вот местные коллаборанты, по его данным, уехать в сторону России через Троицкое пытались уже неоднократно, но их не выпускают.

"Что нас очень радует. Их развернули, сказали: уезжайте, защищайте свою "эленерию", - отметил Гайдай.