Путин ожидает, что Херсон будут держать зубами, а россияне мародерят в ожидании побега, - ОП
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский диктатор Владимир Путин надеется, что оккупанты будут держать Херсон, чтобы он смог "сохранить лицо", но захватчики заняты вывозом награбленного.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
"Путин ожидает, что российские военные будут вгрызаться в Херсон зубами, чтобы вождь мог "сохранить лицо". Но они заняты: делят и вывозят награбленное в ожидании побега. Так бывает: когда мародерство становится частью системы, для дисциплины и боевого духа не остается места" , – написал он.
Напомним, издание Financial Times писало, что украинские военные могут на следующей неделе освободить Херсон.
Топ комментарии
+24 саша паламарчук
показать весь комментарий15.10.2022 20:36
+14 26c97767
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+10 Роман Марушка 5978a8d4
показать весь комментарий15.10.2022 20:26
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Тому мародерять.
Мелітополь -стратегічна ціль
К НАТО больших претензий точно быть не может. Это я пишу больше для других, которые агрессивно критикуют НАТО, хотя только благодаря НАТО Украина отбилась и перешла в контратаку!
Впрочем вопрос скорее риторический.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-krym/31080274.html
Яке відношення він має до військових дій?!...
Ви, влада гребана, не змогли навіть одягти нашу армію в зимову форму!!!...
Дякуємо Канаді, Іспанії та Литві з Естонією!...
...Навіть патрона виготовити не змогли!
Я як п'ятою себе в груди геройські стукати - вони перші!...