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Ходжес о ходе войны зимой: ВСУ продолжат давить и преуспевать, но это будет медленнее

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ходжес

Военный эксперт, бывший командующий Сухопутными войсками США на Европейском континенте, генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что для российских оккупантов условия зимой будут сложнее, чем для атакующих украинских сил.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо", передает Цензор.НЕТ.

"Я уверен, что украинский Генштаб продолжит давить на российские войска и не даст им возможности подняться на ноги, перегруппироваться или чему-то научиться. Это очень важно. Зимой на поле боя будет посложнее. Украинские войска имеют свой народ за плечами, а россияне недостаточно оснащены, не готовы и необучены, будут вынуждены противостоять сильным атакам украинской армии", - отметил Ходжес.

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По мнению военного эксперта, украинские войска будут продолжать давить и преуспевать, но это будет немного медленнее и тяжелее.

"Погода может повлечь затруднения для дронов. Но все будут при одних погодных условиях, однако украинская армия будет более подготовленной и более эффективной в преддверии зимы", - отметил Ходжес.
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Топ комментарии
+12
Он уважаемый человек который с самых низов добился многого, в данный момент он работает аналитиком и то что он дает свою оценку( которая часто соответствует действительности) это весьма логично. Он всегда поддерживал Украину и сделал очень много для нашей страны. Когда нечего сказать, лучше промолчать, чем зачем-то обсерать человека, особенно если при этом он достоин благодарности.

Пс а маджахетов в горах гонять тоже надо уметь, это тоже война, тоже страшно, там тоже убивают и там тоже нужны навыки и знания. Нет опасней войска, чем то, которое обороняется у себя дома и небоится смерти.
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15.10.2022 21:07
+8
Буковель вже працюватиме і відпочивший президент матиме більше сил для праці на благо країни .
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15.10.2022 20:51
+3
щоб дати зброю, треба підготувати воїнів для її експлуатації
а ти вже пішов до війська?
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15.10.2022 21:04
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Он уважаемый человек который с самых низов добился многого, в данный момент он работает аналитиком и то что он дает свою оценку( которая часто соответствует действительности) это весьма логично. Он всегда поддерживал Украину и сделал очень много для нашей страны. Когда нечего сказать, лучше промолчать, чем зачем-то обсерать человека, особенно если при этом он достоин благодарности.

Пс а маджахетов в горах гонять тоже надо уметь, это тоже война, тоже страшно, там тоже убивают и там тоже нужны навыки и знания. Нет опасней войска, чем то, которое обороняется у себя дома и небоится смерти.
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15.10.2022 21:07 Ответить
"Для российских оккупантов условия зимой будут сложнее"..
"Зимой ВСУ продолжит давить и преуспевать, но это будет медленнее"..
Где логика? Скорее всего зимой ВСУ продолжит давить и преуспевать, и это будет происходить очень быстро!
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15.10.2022 22:15 Ответить
Зима в истории войн мира, многих сильно самоуверенных военачальников погубила. А если себя поставить на место простого солдата, то проще понять почему все будет медленней происходить. Быстрее это дома в тепле , не рискую жизнью и здоровьем.
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15.10.2022 22:27 Ответить
Ну это ж не твои озеленённые жданов, швец и остальные оп-плебеи. понятно, что ты из зелёно-зрадныковских и по твоему, вооружение поставляют идиоты
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15.10.2022 21:35 Ответить
Твои слова - Богу в уши.
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15.10.2022 20:45 Ответить
Буковель вже працюватиме і відпочивший президент матиме більше сил для праці на благо країни .
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15.10.2022 20:51 Ответить
А ви зброю далекобійну побільше давайте-то ЗСУ пожене кацапню ще швидше!
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15.10.2022 20:59 Ответить
щоб дати зброю, треба підготувати воїнів для її експлуатації
а ти вже пішов до війська?
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15.10.2022 21:04 Ответить
Надоели эти сказочники со своими сказками. Один уже рассказывал, что мы в середине августа погоним нечисть аж до Керчи. Да что-то не срослось в прогнозах.
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15.10.2022 21:04 Ответить
Ну, зі стратегією війни було зрозуміло, ще 28.02.22 і ясно після експереиментів в Литві...що з тактикою?
Бахмут-Соледар - хто на кого тисне? Співвідношення втрат, теж не вирішенне питання? Якість зброї - ефективність зброї країн Нато, це щось - але його мало. Навіть класичної...

Нова партія ракет HIMARS, HARM, снаряди Екскалібур, RAAM, 155 мм буде передана найближчим часом Україні від США Джерело: https://censor.net/ua/n3373873

23 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм; Ось це мало чи багато? Якщо ще врахувати на кількість стволів що поділиться? Саме число теж більше знакове, чим якісне... але снарядний голод віжчувається майже на всіх ділянках фронту. І чуда тут не може бути без кількості!!! Класичний артилерії, навіть дуже якісній, потрібна мінімальна кількість вистрилів, щоб накрити ціль в еліпсі розлітання снарядів - правда? Інтесивність боїв вказує, що їх недостатньо, факт.
Радянська арта ще більше "їсть" снарядів для виканання бойової задачі. Це проста математика війни, яку ніхто відмінити не може.

А тут ще "на носі" проблема - "Погода може спричинити ускладнення для дронів. Але всі будуть за одних погодних умов, проте українська армія буде більш підготовленою і більш ефективною напередодні зими", - зауважив Ходжес. Це ще більш збільшеє навантаження на артилерію.
Може щось не відомо, але проблема голоду *********** гостра.

Друге, враховуючи якість вже укрвлади, логістика і таке інше страждає. В червні були візити американських експертів на фронт. І були якісні зміни. Зараз цього немає? Це видно по ЗМІ... Це видно, що і зараз - допомага в "масть", але із запізненям. Тоді, літом все ж майже працювало?

Тут фокус в тому, що така активність підштовхувала і укрвладу. Зараз в Україні стоїть комплексна проблема із систематизацією і замовленнями по дронах... тут вже питання не в грошах, а в мізках і досвіду та впливу від США?
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15.10.2022 22:01 Ответить
Ми не можемо оцінювати кількість снарядів, номенклатуру поставок тільки з повідомлень у ЗМІ. Нам явно, і це правильно, не повідомляють про «все». Є напрямки де складно і вони здебільшого в обороні. По півдню можу зазначити, що зі слів, ситуація з БК в тому числі до himars суттєво змінилась на краще восени
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15.10.2022 22:39 Ответить
Що Ходжесу відомо про зиму в лугандоні та домбабве? Та нічого. Ця волога з сильним вітром продуваючим до кісток зима, прикончить москаля. Москаль звик до сухого Алтайского морозу.
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15.10.2022 23:36 Ответить
Зимой днепр замерзнет и начнут бегать туда-сюда
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16.10.2022 00:15 Ответить
 
 