Ходжес о ходе войны зимой: ВСУ продолжат давить и преуспевать, но это будет медленнее

Военный эксперт, бывший командующий Сухопутными войсками США на Европейском континенте, генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что для российских оккупантов условия зимой будут сложнее, чем для атакующих украинских сил.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо", передает Цензор.НЕТ.

"Я уверен, что украинский Генштаб продолжит давить на российские войска и не даст им возможности подняться на ноги, перегруппироваться или чему-то научиться. Это очень важно. Зимой на поле боя будет посложнее. Украинские войска имеют свой народ за плечами, а россияне недостаточно оснащены, не готовы и необучены, будут вынуждены противостоять сильным атакам украинской армии", - отметил Ходжес.

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По мнению военного эксперта, украинские войска будут продолжать давить и преуспевать, но это будет немного медленнее и тяжелее.

"Погода может повлечь затруднения для дронов. Но все будут при одних погодных условиях, однако украинская армия будет более подготовленной и более эффективной в преддверии зимы", - отметил Ходжес.