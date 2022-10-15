Ходжес о ходе войны зимой: ВСУ продолжат давить и преуспевать, но это будет медленнее
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Военный эксперт, бывший командующий Сухопутными войсками США на Европейском континенте, генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что для российских оккупантов условия зимой будут сложнее, чем для атакующих украинских сил.
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо", передает Цензор.НЕТ.
"Я уверен, что украинский Генштаб продолжит давить на российские войска и не даст им возможности подняться на ноги, перегруппироваться или чему-то научиться. Это очень важно. Зимой на поле боя будет посложнее. Украинские войска имеют свой народ за плечами, а россияне недостаточно оснащены, не готовы и необучены, будут вынуждены противостоять сильным атакам украинской армии", - отметил Ходжес.
По мнению военного эксперта, украинские войска будут продолжать давить и преуспевать, но это будет немного медленнее и тяжелее.
"Погода может повлечь затруднения для дронов. Но все будут при одних погодных условиях, однако украинская армия будет более подготовленной и более эффективной в преддверии зимы", - отметил Ходжес.
Пожалуйста, подождите...
Пс а маджахетов в горах гонять тоже надо уметь, это тоже война, тоже страшно, там тоже убивают и там тоже нужны навыки и знания. Нет опасней войска, чем то, которое обороняется у себя дома и небоится смерти.
"Зимой ВСУ продолжит давить и преуспевать, но это будет медленнее"..
Где логика? Скорее всего зимой ВСУ продолжит давить и преуспевать, и это будет происходить очень быстро!
а ти вже пішов до війська?
Бахмут-Соледар - хто на кого тисне? Співвідношення втрат, теж не вирішенне питання? Якість зброї - ефективність зброї країн Нато, це щось - але його мало. Навіть класичної...
Нова партія ракет HIMARS, HARM, снаряди Екскалібур, RAAM, 155 мм буде передана найближчим часом Україні від США Джерело: https://censor.net/ua/n3373873
23 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм; Ось це мало чи багато? Якщо ще врахувати на кількість стволів що поділиться? Саме число теж більше знакове, чим якісне... але снарядний голод віжчувається майже на всіх ділянках фронту. І чуда тут не може бути без кількості!!! Класичний артилерії, навіть дуже якісній, потрібна мінімальна кількість вистрилів, щоб накрити ціль в еліпсі розлітання снарядів - правда? Інтесивність боїв вказує, що їх недостатньо, факт.
Радянська арта ще більше "їсть" снарядів для виканання бойової задачі. Це проста математика війни, яку ніхто відмінити не може.
А тут ще "на носі" проблема - "Погода може спричинити ускладнення для дронів. Але всі будуть за одних погодних умов, проте українська армія буде більш підготовленою і більш ефективною напередодні зими", - зауважив Ходжес. Це ще більш збільшеє навантаження на артилерію.
Може щось не відомо, але проблема голоду *********** гостра.
Друге, враховуючи якість вже укрвлади, логістика і таке інше страждає. В червні були візити американських експертів на фронт. І були якісні зміни. Зараз цього немає? Це видно по ЗМІ... Це видно, що і зараз - допомага в "масть", але із запізненям. Тоді, літом все ж майже працювало?
Тут фокус в тому, що така активність підштовхувала і укрвладу. Зараз в Україні стоїть комплексна проблема із систематизацією і замовленнями по дронах... тут вже питання не в грошах, а в мізках і досвіду та впливу від США?