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Пока Лукашенко будет помогать Путину, США будут усиливать санкции против Беларуси, - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

білорусь

Пока режим Лукашенко продолжает поддерживать Кремль в его агрессии против Украины, США будет наращивать санкционное давление не только на РФ, но и Беларусь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российскую службу "Голоса Америки".

"Пока режим Лукашенко продолжает поддерживать Кремль в его агрессии против Украины, мы будем продолжать применять новые экономические меры влияния не только против России, но и Беларуси, в частности, против институтов и элит", - заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Он отметил, что из-за политики Александра Лукашенко "Беларусь давным-давно в значительной степени уступила свой суверенитет России".

Смотрите: Лукашенко подтвердил введение в Беларуси режима "контртеррористической операции". ВИДЕО

Путин использует "то, что должно быть суверенной белорусской территорией как военный плацдарм".

То, что Украина подвергалась российским атакам с белорусской территории, "является свидетельством того факта, что режим Лукашенко не заботится об интересах своего народа, а Лукашенко и его приспешники в глубине души заботятся только о своих собственных интересах", подытожил представитель Госдепартамента.

Напомним, по данным разведки Украины, в Беларусь продолжают прибывать подразделения российских военных.

Минобороны Беларуси публикует фотографии и видео прибытия российских военных, население которых якобы встречает "хлебом-солью".

Также смотрите: Под Белгородом горела нефтебаза. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+6
Не вижу разницы . беларусь = россия .
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15.10.2022 20:48
+1
маріонетка ***** старпер продав свій народ з патрохами
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15.10.2022 21:09
+1
а хіба він хохол? Та дикція повністю білоруська!
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15.10.2022 21:30
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Не вижу разницы . беларусь = россия .
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15.10.2022 20:48 Ответить
а хіба він хохол? Та дикція повністю білоруська!
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15.10.2022 21:30 Ответить
Вон у соловья с *********** выступают бывшие депутаты и чиновники Украины с чисто украинской дикцией...... у вас хватит совест назвать их украинцами?(
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15.10.2022 21:42 Ответить
Бацька! А що ти робитимеш, коли в тебе на очах знущатимуться з бульби?
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15.10.2022 20:59 Ответить
Самозванець совковий продав білорусів москалям, от тепер нехай самі втішаються, які вони зкацаплені!!

Тепер будуть кацапів Щі запивати Берьозовим соком!!!
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15.10.2022 21:04 Ответить
Було би добре туди "бавовнятко" запустити, бо санкції це "довга музика", а так результат буде зразу.
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15.10.2022 21:05 Ответить
Опозиційне білоруське видання «Зеркало» про основні побрехеньки Луки в інтерв'ю американській телекомпанії NBC

Кому цікаво..., можете прочитати. Там уривки, на пару хвилин.

Але в мене питання: як вони самі (*****, і він, Лука...)можуть вірити в свої побрехеньки? Ну вони ж не повністю же дебіли?
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15.10.2022 21:07 Ответить
маріонетка ***** старпер продав свій народ з патрохами
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15.10.2022 21:09 Ответить
Буря в пустелі, буря в Біловежскій Пущі- "какая разница"...
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15.10.2022 22:08 Ответить
 
 