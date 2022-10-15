Пока Лукашенко будет помогать Путину, США будут усиливать санкции против Беларуси, - Госдеп

Пока режим Лукашенко продолжает поддерживать Кремль в его агрессии против Украины, США будет наращивать санкционное давление не только на РФ, но и Беларусь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российскую службу "Голоса Америки".

"Пока режим Лукашенко продолжает поддерживать Кремль в его агрессии против Украины, мы будем продолжать применять новые экономические меры влияния не только против России, но и Беларуси, в частности, против институтов и элит", - заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Он отметил, что из-за политики Александра Лукашенко "Беларусь давным-давно в значительной степени уступила свой суверенитет России".

Смотрите: Лукашенко подтвердил введение в Беларуси режима "контртеррористической операции". ВИДЕО

Путин использует "то, что должно быть суверенной белорусской территорией как военный плацдарм".

То, что Украина подвергалась российским атакам с белорусской территории, "является свидетельством того факта, что режим Лукашенко не заботится об интересах своего народа, а Лукашенко и его приспешники в глубине души заботятся только о своих собственных интересах", подытожил представитель Госдепартамента.

Напомним, по данным разведки Украины, в Беларусь продолжают прибывать подразделения российских военных.

Минобороны Беларуси публикует фотографии и видео прибытия российских военных, население которых якобы встречает "хлебом-солью".

Также смотрите: Под Белгородом горела нефтебаза. ВИДЕО+ФОТОрепортаж