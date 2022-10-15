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Подразделение мобилизованных россиян прибыло в Запорожскую область частично в гражданской одежде, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,мобілізація

Генеральный штаб обнародовал информацию о ситуации с мобилизованными россиянами в армии оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Остается проблемным вопрос материального обеспечения военнослужащих оккупационных войск, призванных по мобилизации.

Так, отмечено прибытие в город Пологи Запорожской области подразделения Российской Федерации, личный состав которого частично одет в гражданскую одежду".

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Топ комментарии
+22
Найкраща робота у світі. Мінус один рашистський "Тигр" на південному фронті🔥
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15.10.2022 21:00
+17
Підрозділ мобілізованих росіян прибув у Запорізьку область частково

Частково і розміститься: ноги - там, руки - о-о-он там!
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15.10.2022 20:47
+16
Так задумано - хотят закосить под местных, но кацапская челюсть их всё равно выдаст.
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15.10.2022 20:47
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новоявлені касабскі штірліци...
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15.10.2022 20:46 Ответить
Який красень козарлюга
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16.10.2022 11:00 Ответить
Так задумано - хотят закосить под местных, но кацапская челюсть их всё равно выдаст.
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15.10.2022 20:47 Ответить
Та ні, легче дезертирувати буде, не треба цивільний одяг підшукувати.
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15.10.2022 21:13 Ответить
чернопиджачники
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15.10.2022 21:26 Ответить
синьоізолентщики

На качество амуниции пожаловались родственники тех, кого призвали. Они утверждают, что военных, которых в ближайшее время отправят в Херсонскую область, обеспечили бронежилетами с дырками и повреждениями. Такая ситуация, например, в 810 отдельной гвардейской бригаде.
Родственники мобилизованных пожаловались также, что повреждения на бронежилетах пытались исправить изолентой. Кроме этого, военным выдали шлемы выпуска 1948 года.

https://pdmnews.ru/28612/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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15.10.2022 23:49 Ответить
Підрозділ мобілізованих росіян прибув у Запорізьку область частково

Частково і розміститься: ноги - там, руки - о-о-он там!
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15.10.2022 20:47 Ответить
Та це ж те саме що й народне ОПОЛЧЕННЯ часів 1941р. Усе виглядає нормально
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16.10.2022 01:28 Ответить
Орли)))
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15.10.2022 20:47 Ответить
Ведмеді))
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15.10.2022 20:59 Ответить
Бомжі...де вони їх назбирали?
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15.10.2022 21:58 Ответить
Армия закончилась
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15.10.2022 20:51 Ответить
Треба б накрити.
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15.10.2022 20:53 Ответить
Різношерстні .
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15.10.2022 20:53 Ответить
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15.10.2022 20:53 Ответить
цілком прілічні люди, у капелюхах
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15.10.2022 23:50 Ответить
Нічого форму переводить
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15.10.2022 20:54 Ответить
Сброд . русские ...
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15.10.2022 20:54 Ответить
Не сплутайте: це -- друга армія світу!
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15.10.2022 20:54 Ответить
Того світу .
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15.10.2022 20:58 Ответить
Экономия для рашен бюджета, все равно грохнут. Были случаи, когда русозверей заставляли снимать обмундирование с мертвых орков на поле боя.
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15.10.2022 20:55 Ответить
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15.10.2022 20:57 Ответить
за бошку этого козла 1 биткоин платят....
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15.10.2022 21:19 Ответить
Судячи з їх морд - форму вони "частково пропили" (як пропивали й у І так і в ІІ СВітову війну - поки їхали до фронту)
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15.10.2022 20:58 Ответить
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15.10.2022 21:00 Ответить
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15.10.2022 21:17 Ответить
Ну так х**о хоче, щоб у чмобіків на окупованих територіях була хоч частинка домашньої обстановки і в чорному пакеті неважливо в якому одязі лежить трупик.
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15.10.2022 21:01 Ответить
Ружло против Хаймарса , на Одесу, "ДАЙОШ"
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15.10.2022 21:02 Ответить
Тра одразу в пакетах
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15.10.2022 21:04 Ответить
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15.10.2022 21:08 Ответить
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15.10.2022 21:12 Ответить
Эти пойдут в партизаны.
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15.10.2022 21:13 Ответить
Эти пойдут на фарш.
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15.10.2022 21:24 Ответить
Да, ети пойдут...адназначна , вони просто по селам рушать, тварюки
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15.10.2022 21:30 Ответить
One way ticket .
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15.10.2022 21:16 Ответить
‼️‼️‼️ «Падлы кремлевские, смотрите: ТЭЦ за ТЭЦ» - журналист. Роман Цымбалюк

https://youtu.be/2Cue9TS4on0
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15.10.2022 21:19 Ответить
Vlasta L1 час назад

Если бы действительно так было : равный ответ, они бы быстро пришли в себя. К этому нужно стремиться : к паритетному ущербу

‼️‼️‼️ К ПАРИТЕТНОМУ УЩЕРБУ - ТЭЦ ЗА ТЭЦ
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15.10.2022 21:27 Ответить
краще 10 за одну нашу. Диверсанти можуть поїзда під укіс пускати, підривати опори ЛЕП, різні нафто-газопроводи, мости, жмурити керівників, і ще багато чого
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15.10.2022 23:00 Ответить
фтарая армия мира......

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15.10.2022 21:20 Ответить
Та що вже казати за орків, якщо шольц фотографується на фоні іржавого гепарда .Аж не віриться, що нація відома своєю педантичністю таке допустила. Явно дешевий кацапський газ не йде на користь обороноздатності Європи.
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15.10.2022 21:34 Ответить
в са служил? там траву красят ещё. а танки пи*арасить не зачем
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15.10.2022 21:42 Ответить
У са були десятки тисяч танків, вся країна фактично працювала на танки та ракети тому ніхто їх і не доглядав бо заводи нових нароблять.
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15.10.2022 22:22 Ответить
вже бачу ту роботню на полі бою.... 😀
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16.10.2022 01:33 Ответить
4 рази.
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16.10.2022 01:31 Ответить
Олежка,не переймайся так...
Головне,як воно функціонує.
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15.10.2022 21:55 Ответить
В тім і річ, що дивлячись на такий зовнішній стан, виникають запитання в яких умовах зберігалася дана техніка і як вони вплинули на її функціональність. Іржа на корпусі- результат тривалого та неналежного зберігання в умовах високої вологості , яка дуже негативно впливає в першу чергу на електроніку .
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15.10.2022 22:12 Ответить
Можливо,воно законсервоаане таким чином для зберігання,що всередину волога не попадає.А зовні не має значення..
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15.10.2022 22:43 Ответить
Погугли правила зберігання техніки , перед консервацією та під час зберігання потрібно обов"язково контролювати та оновлювати лакофарбове покриття. Наявність таких великих вогнищ корозії на корпусі свідчить, що гепарди зберігалися явно з порушенням умов. І тому нам залишається лише сподіватися, що це не вплинуло на їх функціональність та надійність.
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15.10.2022 23:10 Ответить
Моя машина стоїть під відкритим небом і це ніяк не впливає на її електроніку!
А ще мужики кажуть : іржа на корпусі не впливає на швидкість руху!
Нам зараз допомагають всі,чим можуть і за це велика подяка.Ви теж перераховуйте донати на армію.
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16.10.2022 08:29 Ответить
Что это за чудо мобиль у кацапов?
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16.10.2022 01:22 Ответить
та хз.... антиквариат времен Чапаева.....
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16.10.2022 01:29 Ответить
носки хоть есть?
дайте денег на обратную дорогу
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15.10.2022 21:29 Ответить
на фото 96 квартал
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15.10.2022 21:33 Ответить
а чего 96, можно ешё 69 валетный) модифицированный произвели?)
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15.10.2022 22:12 Ответить
Нравится, не нравится
- Хаймарсы справляются.🤣🤣🤣

Идёт 234-й день молниеносной 3-дневной войны в Украине.

Успехи РОА (российской оккупационной армии) по состоянию на 15.10.2022:

Потерьнеты -более 64.700 (+400)
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15.10.2022 21:33 Ответить
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15.10.2022 21:43 Ответить
глиняні солдати ампіратора Пу
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15.10.2022 23:54 Ответить
отлично прибыли. мойтесь, одевайтесь в чистенькое и через пару дней шаааагом-марш к кабздону
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15.10.2022 21:44 Ответить
а пакетированньіе гробики они с собой привезли или опять за украинский счет их пакетировать?
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15.10.2022 21:44 Ответить
хай скажуть паляниця
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15.10.2022 21:48 Ответить
і полуниця на додаток.
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16.10.2022 01:38 Ответить
в касапських пабліках почався шум, що в одній з в/частин по підготовці мобіків для війни в Білгородськй області - стрілкотня. Причому - широка і суцільна. Масова. Є версія: наступає ВНР, напевне, з відплатою за бомбардування Воронежу.
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15.10.2022 21:48 Ответить
Спецатряд "Мертва голова" - рвуть любого, форш-машина, їх свої бояться - спиною не стають
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15.10.2022 21:51 Ответить
Надо сразу было черные пакеты одеть, что бы потом не переодеваться
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15.10.2022 22:21 Ответить
когда чмобы одеты по гражданке, то легче формировать подразделения: кто в синих куртках - те в первую роту, а кто в фуфайках - во вторую.
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15.10.2022 22:26 Ответить
Пакети їм хоть видали?
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15.10.2022 22:56 Ответить
Підрозділ мобілізованих росіян прибув у Запорізьку область частково
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16.10.2022 00:33 Ответить
Це точно чмобіки.
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16.10.2022 07:40 Ответить
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16.10.2022 09:50 Ответить
Але найбільше мобілізованим РФ не вистачає розуму...
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16.10.2022 12:18 Ответить
 
 