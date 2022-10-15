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Подразделение мобилизованных россиян прибыло в Запорожскую область частично в гражданской одежде, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный штаб обнародовал информацию о ситуации с мобилизованными россиянами в армии оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Остается проблемным вопрос материального обеспечения военнослужащих оккупационных войск, призванных по мобилизации.
Так, отмечено прибытие в город Пологи Запорожской области подразделения Российской Федерации, личный состав которого частично одет в гражданскую одежду".
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На качество амуниции пожаловались родственники тех, кого призвали. Они утверждают, что военных, которых в ближайшее время отправят в Херсонскую область, обеспечили бронежилетами с дырками и повреждениями. Такая ситуация, например, в 810 отдельной гвардейской бригаде.
Родственники мобилизованных пожаловались также, что повреждения на бронежилетах пытались исправить изолентой. Кроме этого, военным выдали шлемы выпуска 1948 года.
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Частково і розміститься: ноги - там, руки - о-о-он там!
https://youtu.be/2Cue9TS4on0
Если бы действительно так было : равный ответ, они бы быстро пришли в себя. К этому нужно стремиться : к паритетному ущербу
‼️‼️‼️ К ПАРИТЕТНОМУ УЩЕРБУ - ТЭЦ ЗА ТЭЦ
Головне,як воно функціонує.
А ще мужики кажуть : іржа на корпусі не впливає на швидкість руху!
Нам зараз допомагають всі,чим можуть і за це велика подяка.Ви теж перераховуйте донати на армію.
дайте денег на обратную дорогу
- Хаймарсы справляются.🤣🤣🤣
Идёт 234-й день молниеносной 3-дневной войны в Украине.
Успехи РОА (российской оккупационной армии) по состоянию на 15.10.2022:
Потерьнеты -более 64.700 (+400)