Подразделение мобилизованных россиян прибыло в Запорожскую область частично в гражданской одежде, - Генштаб

Генеральный штаб обнародовал информацию о ситуации с мобилизованными россиянами в армии оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Остается проблемным вопрос материального обеспечения военнослужащих оккупационных войск, призванных по мобилизации.

Так, отмечено прибытие в город Пологи Запорожской области подразделения Российской Федерации, личный состав которого частично одет в гражданскую одежду".

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