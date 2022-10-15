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Новости За рубежом Газовая война
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Будапешт (49) Венгрия (1564) Газ (10089) Виктор Орбан (237)

Дешевый российский газ – это ложь. Правительство не только ставит страну на неправильную сторону истории, но и ставит ее на проигравшую сторону, - мэр Будапешта Корачонь

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

будапешт

Мэр Будапешта Гергей Корачонь, оппозиционный правительству Виктора Орбана, заявил, что дешевый российский газ это огромная афера, а правительство страны ведет Венгрию к проигрышу, находясь на неправильной стороне истории.

Об этом Корачонь написал в субботу на своей Facebook-странице, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Дешевый российский газ – это огромная афера. Но очень дорогой российский газ! То, что случалось так много раз в венгерской истории, происходит снова: правительство не только ставит страну на неправильную сторону истории, но и ставит ее на проигравшую сторону. То, что они не могут отличить агрессора от жертвы, не только – хотя этого было бы достаточно – морально неоправданным, но и экономически вредным. Потому что дешевый российский газ – это ложь", – отметил мэр венгерской столицы.

По его словам, если бы дешевый российский газ существовал, то венграм не пришлось бы платить невероятно высокие счета за коммунальные услуги.

"Из этого сейчас видно, что Путин дает газ Венгрии по очень высокой цене, а наши повышенные коммунальные платежи лишь обогащают Путина. Фактически, скидка на коммунальные услуги была урезана долгосрочным контрактом на закупку газа, заключенным летом прошлого года, не имеющим никакого отношения ни до войны, ни до санкций, ни в коем случае не затрагивающих торговлю газом.

Поэтому мы ничего не получаем за безответственную политику качелей, проводимых правительством. Мы должны выйти из тени Путина, мы должны перейти от ископаемой энергии к возобновляемой, мы должны выбрать энергонезависимость вместо энергозависимости", – убежден Корачонь.
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Топ комментарии
+42
Пан Корачонь явно вживає правильний паприкаш!
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15.10.2022 20:55
+25
Чувак діло говорить. Але дебільному орбану походу пох...
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15.10.2022 20:58
+18
Це вже цікаво. Схоже, що Карачонь добре вловлює настрої ЄС і користується моментом , щоб підірвати владу орбана.
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15.10.2022 21:06
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Пан Корачонь явно вживає правильний паприкаш!
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15.10.2022 20:55 Ответить
і не палить те що Маск
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15.10.2022 21:08 Ответить
Мадяри змогли б компенсувати зростання цін на газ продажем на експорт Б/У латаних презервативів таварішша Путіна із залишками його засохлої сперми
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16.10.2022 01:25 Ответить
Чувак діло говорить. Але дебільному орбану походу пох...
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15.10.2022 20:58 Ответить
Orban is a putin's oral friend
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15.10.2022 21:28 Ответить
Щось адекватне від угорців, хоча по моєму, там вся нація орбанута.
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15.10.2022 21:00 Ответить
Вона взагалі не європейська. Зальотні, як цигани.
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15.10.2022 21:51 Ответить
А взагалі яка собівартість кацапського газу?
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15.10.2022 21:00 Ответить
100
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15.10.2022 21:05 Ответить
Взагалі 15 доларів вартість добутку, але плюс 14 "налог на добычу полезных ископаемых"+ 27 транспортування по Росії+ минимум 20 доларів доставка до Європи+ таможенна пошлина біля 30%, ітого точка беззбитковості 100-105 доларів. Але вони його продають зараз в 15-20 разів дорожче.
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15.10.2022 21:11 Ответить
На Бованенківському родовищі 8,8-9,2 USD за 1000 кубів в залежності від пори року. З урахуванням вартості прокачки до Австрії ціна становить 27 USD при нульовій рентабельності.
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15.10.2022 21:17 Ответить
Зі всіма податками і 10% рентабельності 54.6 USD
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15.10.2022 21:19 Ответить
В порівняння з моїми розрахунками в тебе не враховані налоги і пошлини, а вони є
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16.10.2022 01:16 Ответить
Опа, а шо такое? Я шось пропустив?
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15.10.2022 21:03 Ответить
Це вже цікаво. Схоже, що Карачонь добре вловлює настрої ЄС і користується моментом , щоб підірвати владу орбана.
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15.10.2022 21:06 Ответить
Ну хоть этот не на всю голову *****!
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15.10.2022 21:07 Ответить
він опозиція, а це значить, що не *****.
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15.10.2022 22:30 Ответить
Це все великий пердь в калюжу, хороший мадьяр це як хороший кацап майже одне й те ж саме.
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15.10.2022 21:08 Ответить
Порівнювати когось із кацапофашистамм - це і є пердь у калюжу.
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15.10.2022 22:02 Ответить
Схоже днями сказав і голова товариства угорців у Києві.
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15.10.2022 21:09 Ответить
13 жовтня в Мукачеві у замку "Паланок" демонтували знак орла-турула, символічне значення якого для угорців «де турул там угорські землі».
На тому місці буде встановлено Тризуб.
https://www.mukachevo.net/ua/blogs/view-post/1683
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15.10.2022 21:10 Ответить
там сиярто на го*но исходил от этой новости....
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16.10.2022 00:26 Ответить
Схоже, що досвід двох Світових війн нічого не навчив угорців. Вони знову ставлять не на ту конячку.
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15.10.2022 21:11 Ответить
Танками Ссср в 1956 році стріляв з окружної по Будапешту , це була їх спецоперація … Більшість Угорців ненавидять руських , в 91 коли країну покинув останній солдат ссср в них був національний день визволення від комуністів . Зараз дебіл узурповав владу , мрію бачити орбана разом з путіном в Гаагі
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15.10.2022 21:12 Ответить
А ще був 1847 рік. Коли російска армія вбила, закатувала, згвалтувала сотні тисяч (!), угорців
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15.10.2022 21:29 Ответить
Він як політик розуміє хто переможе і поспішає зайняти вакантну політичну нішу.
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15.10.2022 21:19 Ответить
Венгрия, кажется, и с Гитлером успела посотрудничать?

Уважуха Корачоню! Надеюсь, венгры ополчатся против Орбана и отправят его в Ростов.
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15.10.2022 21:25 Ответить
👍
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15.10.2022 21:44 Ответить
біда угорців в тому що вони постійно вишукують сторону, яка виграє щоб до неї примазатися.
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15.10.2022 21:49 Ответить
о ....як заспівали...побачили шо )(уйло програє...До перемоги всі причетні хочуть бути
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15.10.2022 21:58 Ответить
Но почему тогда венгры снова выбрали Орбана?
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15.10.2022 21:58 Ответить
ДЕШЕВИЙ КАЦАПСЬКИЙ ГАЗ ВИХОДИТЬ БОКОМ РАЗОМ ІЗ ЗАТОЧКОЮ
Це зона ГУЛАГу дітки.
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15.10.2022 22:02 Ответить
Газом торгують комсомольці Венгрії, бригада Орбана. В них мінус 2 ярди по платежам. Отрим али відстрочку і далі продають венграм. Їм похер яка ціна на газ від Грязьпрому. А відміна фінінсування з ЕС так бригаду Орбана напружила, що Сіярто втратив дар мови. Мер чітко визначив прапорці і бажає їх виставити червоного кольору, як в полюванні на вовків.
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15.10.2022 22:03 Ответить
Розумний мад'яр,-ексклюзив!
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15.10.2022 22:03 Ответить
я один Жулю вспомнил?
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16.10.2022 00:25 Ответить
впервые вижу нормального венгра
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16.10.2022 00:27 Ответить
Москальський золотий корупційний дощ у Європі сходить на пси. Мокшанські свині незабаром жертимуть одне одного через деградацію економіки, тому черга кандидатів у хвойдо-шредери в ЄС стримко скорочується.
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16.10.2022 00:36 Ответить
Для мадяр це не вперше. Це для них типово: "перебувати на неправильному боці історії".
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16.10.2022 07:44 Ответить
Все добре, але чому "Гергей", коли "Дьордь"?
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16.10.2022 22:17 Ответить
 
 