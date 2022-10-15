Украинцы менее чем за двое суток собрали на "Ловцов Шахедов" 150 млн грн. ВИДЕО
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Украинцы менее чем за двое суток собрали 150 миллионов гривен на "Ловцов Шахедов" - системы противодействия дронам, которые помогут уничтожать вражеские БПЛА.
Об этом рассказал вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"150 миллионов гривен менее чем за двое суток на мощную антидронную систему собрали monobank, Лачен и UNITED24. Люди, вы просто невероятны!
Целью было собрать 100 миллионов, но благодаря вашей космической поддержке на банки моно упало в половину больше. Спасибо за каждый донат.
1000 эксклюзивных браслетов из последней довоенной партии Азовстали с надписью "Верю в ВСУ", 100 из которых лично подписал Валерий Залужный разыграем уже в скором времени. Результаты опубликует Олег Гороховский в своем тг-канале (https://t.me/OGoMono) "ОГо" завтра в 17:00.
Еще раз спасибо всем, кто донатил. Благодаря вам иранские Шахеды скоро будут падать чаще, а объекты критической инфраструктуры страны будут более защищены!" - рассказал Федоров.
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спистелсказал что все необходимое уже на складах
Хоча сумма велика для сприйняття, включаємо математику: якщо з 30 млн. Українців 2 млн. прийме участь в «донатстві» то на людину вийде по 75 грн. Я, до прикладу відправив в рази більше!
https://twitter.com/i/status/1581296295087550464
Деякі моменти нашої зовнішньої політики мене жахають.
Як переможемо, каструємо це животноє по-справжньому.
Треба всих цих пропагандистів такої приватизації викласти список. Народ має знати своїх таких "героїв".