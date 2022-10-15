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Украинцы менее чем за двое суток собрали на "Ловцов Шахедов" 150 млн грн. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинцы менее чем за двое суток собрали 150 миллионов гривен на "Ловцов Шахедов" - системы противодействия дронам, которые помогут уничтожать вражеские БПЛА.

Об этом рассказал вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"150 миллионов гривен менее чем за двое суток на мощную антидронную систему собрали monobank, Лачен и UNITED24. Люди, вы просто невероятны!

Целью было собрать 100 миллионов, но благодаря вашей космической поддержке на банки моно упало в половину больше. Спасибо за каждый донат.

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1000 эксклюзивных браслетов из последней довоенной партии Азовстали с надписью "Верю в ВСУ", 100 из которых лично подписал Валерий Залужный разыграем уже в скором времени. Результаты опубликует Олег Гороховский в своем тг-канале (https://t.me/OGoMono) "ОГо" завтра в 17:00.

Еще раз спасибо всем, кто донатил. Благодаря вам иранские Шахеды скоро будут падать чаще, а объекты критической инфраструктуры страны будут более защищены!" - рассказал Федоров.
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Топ комментарии
+18
Нічого не розумію ! А для чого тоді міністерство оборони ? Для мебелі?
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15.10.2022 21:16
+11
Розірвати дипвідношеня с іраном ***** вигнати с України усіх студентів також на *** .Вони убивають нас своїми мопедами а ми мовчимо скільки можна
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15.10.2022 21:23
+10
Ні, зовсім ні!)
Хоча сумма велика для сприйняття, включаємо математику: якщо з 30 млн. Українців 2 млн. прийме участь в «донатстві» то на людину вийде по 75 грн. Я, до прикладу відправив в рази більше!
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15.10.2022 21:28
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Правила форума Совет форумчан
Нічого не розумію ! А для чого тоді міністерство оборони ? Для мебелі?
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15.10.2022 21:16 Ответить
резников спистел сказал что все необходимое уже на складах
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15.10.2022 23:25 Ответить
Ти нічого не розумієш! Не можна просто взяти і купити потрібне. Так не робиться!!
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15.10.2022 21:19 Ответить
Вам не здається, що якось дуже швидко збираються такі великі гроші, враховуючи не дуже хороший фінансовий стан українців?
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15.10.2022 21:22 Ответить
Ні, зовсім ні!)
Хоча сумма велика для сприйняття, включаємо математику: якщо з 30 млн. Українців 2 млн. прийме участь в «донатстві» то на людину вийде по 75 грн. Я, до прикладу відправив в рази більше!
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15.10.2022 21:28 Ответить
Я 500 кинув.
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16.10.2022 02:58 Ответить
не дивує - я зайшов у моно і зразу світиться кнопка допомоги і так кожному мобільному банкінгу, у міліонів користувачів, я особисто кинув 50 грн і так 3 млн осіб, подумай
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15.10.2022 21:30 Ответить
Не очередная ли это афёра мы все сможем увидеть только после покупок на эти деньги и передачи техники на фронт
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15.10.2022 21:33 Ответить
Мені здається, цим повинна займатися якась одна організація, і витрачати гроші на запити ЗСУ. Я наприклад, не дуже розумію розпіарену аренду супутника ICEEYE, коли супутникову розвідку нам в повному обсязі надає США чи НАТО.
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15.10.2022 21:37 Ответить
Наша сила и уникальность как раз и состоит в волонтёрском движении, где активный народ за деньги донатеров мгновенно ( без многочисленной бюрократии и вагонов бумажек) среагировали на реальные потребности фронта. И самое главное - это движение нельзя тормознуть многочисленной россагентурой в рядах наших псевдоуправленцев. Они же и траты на оборону херили все последние годы и самые интересные темы загоняли под лавку. Об этом не надо забывать. А по спутнику компетентно могут сказать только пользователи его информации, и да, мы не должны 100% зависить от кого либо, уже наелись меморандумов, обещаний, озабоченностей. Оборона и безопасность слишком серьёзные вопросы, что-бы их доверять кому-либо полностью
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15.10.2022 21:46 Ответить
а в чем афера?
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15.10.2022 23:28 Ответить
если это за два дня то сумма реально большая или может были взносы и от крупных спонсоров - в моно-банке НЕТ столько клиентов что-бы по пять гривен собрать - сто миллионов
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15.10.2022 23:29 Ответить
На монобанку можна з привату та інших банків закидувати. Не чуди.
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16.10.2022 00:16 Ответить
можна - только не надо рассказывать сказки что два дня миллионы украинцев сидели ночами и переводили по 5 гривне на этот фонд - о котором мало кто знает вообще
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16.10.2022 01:26 Ответить
Не у всіх все прям погано. Я притулі 5к і на ловців 7к відправив. Колеги мої теж багато відправили кожен. А їх багато в нас в компанії.
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16.10.2022 00:14 Ответить
водила засмотрелся на Пороха и врезался в противотанкового ежа.... ))
https://twitter.com/i/status/1581296295087550464
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15.10.2022 21:23 Ответить
Розірвати дипвідношеня с іраном ***** вигнати с України усіх студентів також на *** .Вони убивають нас своїми мопедами а ми мовчимо скільки можна
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15.10.2022 21:23 Ответить
Ні, з іраном ні в якому разі, а ось з Німеччиною, яка прихистила біженців, чи плюнути в обличчя Маску, який дарував нам старлінки і джерела безперебійного живлення в самий раз.
Деякі моменти нашої зовнішньої політики мене жахають.
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15.10.2022 21:29 Ответить
Здорово, но почему Монобанк Дубилета и мелькает фамилия чиновника Федорова, не имеющему к предмету никакого отношения. На что конкретно пойдут деньги и те ли это "антитдроны", которыеи нужны ВСУ?
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15.10.2022 21:24 Ответить
Маск - наш ! Попіарився і вирішив фінансувати Старлінк надалі. ЗСУ роблять найкращу рекламу !
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15.10.2022 21:25 Ответить
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15.10.2022 21:36 Ответить
Нажаль, нам своє робити. По-узкі: "нє благодаря, а вапрєкі".
Як переможемо, каструємо це животноє по-справжньому.
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15.10.2022 22:03 Ответить
Може зеленський, "внебрачний" син коломойського, -іншого пояснення вже не знаходжу., треба мамуРиму на детекторі перевірити...
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15.10.2022 22:18 Ответить
А наші "знатні економісти" казали, що треба все забрати у чиновників і приватизувати. Тоді навіть нечесно приватизоване буде працювати на державу і народ і ми заживемо як на Заході.

Треба всих цих пропагандистів такої приватизації викласти список. Народ має знати своїх таких "героїв".
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18.10.2022 07:09 Ответить
Що в тих "ловцях" в середині сидить що він коштує таких шалених грошей? Електроніка. Але ж вона не золота, чи діамантова.
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15.10.2022 22:07 Ответить
Так по твоєму немає різниці між електронним годинником та космічним кораблем?
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15.10.2022 23:07 Ответить
Це ж гривень. Поділіть на 40 і в доларах не так вже й багато. А військова електроніка виробляється інакше бо використовується в екстремальних умовах. І їх же анонсували декілька а не один.
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16.10.2022 00:20 Ответить
з редакторами біда....
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15.10.2022 22:13 Ответить
 
 