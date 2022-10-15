Зеленский о ситуации на фронте: На востоке и юге делаем все, чтобы оккупанты чувствовали – у них нет перспектив

В последние дни продолжаются активные боевые действия по разным направлениям. Самая тяжелая ситуация сохраняется на Бахмутском направлении.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.

Есть новый пакет оборонной помощи от Соединенных Штатов Америки объемом 725 миллионов долларов. Это очень нужные вещи. Боеприпасы для "Хаймарсов" и артиллерии, противотанковое оружие, противорадарные ракеты. Я благодарю Президента Байдена, обе партии Конгресса и весь народ США за этот сильный пакет.

Мы делаем все, чтобы снизить возможности оккупантов, способность российской армии нести террор украинской землей. Последовательно уничтожаем логистику террористов, их составы и штабы. ...

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Только реальные победы Украины, только реальная защита свободным миром самого себя от российского террора и шантажа – защита санкциями, защита помощью Украины – только полное вытеснение оккупантов с украинской земли и демонтаж агрессивных возможностей государства-террориста – все это путь к миру.

Мир станет возможным тогда, когда для России станет невозможен ее террор.

Эти и минувшие сутки разные регионы нашего государства подверглись российским атакам. В частности, ракетами и иранскими дронами. Часть ракет и дронов сбита. Но, к сожалению, не все. К сожалению, есть разрушения и жертвы.

Донбасс, Запорожье, Николаевщина, Харьковщина, Сумщина, Киевщина, Днепропетровщина и некоторые другие области нашей страны...

Мы делаем все, чтобы сбивать больше вражеских ракет и дронов, чтобы обезвредить больше ударных позиций российской армии. И обязательно наступит тот день, когда наше государство сможет выполнять эту задачу на сто процентов.

Хочу сегодня снова поблагодарить всех наших людей, которые оперативно ликвидируют последствия российских террористических ударов: наших энергетиков, работников ГСЧС, коммунальных служб и местных властей, строителей, работников Национальной полиции, чиновников, координирующих процесс восстановления.

Хотя в некоторых наших городах и районах энергетики вынуждены по графику ограничивать поставки электричества для сохранения стабильности системы, мы делаем и сделаем все, чтобы восстановить технические возможности для поставок.

Также в освобожденных районах Харьковщины, Херсонщины, Донецкой области (в Лимане, Святогорске) работаем над возвращением порядка, социальных и медицинских услуг, энергоснабжения, связи и почты, водоснабжения и газа, где это возможно.

Например, начали возвращать газоснабжение в Изюм – первые 500 семей города уже снова имеют в домах газ. Только за вчера подключено к газоснабжению более 3 тысяч домов в Изюмском, Купянском, Чугуевском и Харьковском районах Харьковской области. Продолжаются работы и в других направлениях.

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Спасибо каждому и каждой, кто возвращает украинцам нормальную жизнь!

Продолжаются активные действия на разных участках фронта. Очень тяжелая ситуация сохраняется в Донецкой и Луганской областях. Самое тяжелое – Бахмутское направление, как и в предыдущие дни. Держим позиции.

В общем, на востоке и на юге делаем все, чтобы оккупанты чувствовали: у них нет перспектив. Кого бы они ни перестали воевать против нас, это для них завершится только поражением", - рассказал Зеленский.