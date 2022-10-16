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"Этот день настал, мы покупаем Гиркина", - блогеры собрали $50 тыс. за пленение российского военного преступника

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Активист-волонтер Сергей Стерненко, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, теннисист Сергей Стаховский и военный Валерий Маркус пообещали $50 тыс. тому, кто возьмет в плен террориста-пропагандиста Игоря Гиркина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом блогеры написали в соцсетях.

В телеграмм-канале Гиркина было опубликовано его фото в военной форме.

Этот день настал, мы покупаем Гиркина, - блогеры собрали $50 тыс. за пленение российского военного преступника 01

Также смотрите: Террорист Гиркин ехал на войну в Украину, но его задержали в оккупированном Крыму, - российские каналы. ФОТО

На информацию о том, что Гиркин ушел воевать в составе добровольческого батальона, отреагировал волонтер Сергей Стерненко. Активист пообещал $10 тыс. из своих сбережений тому, кто возьмет Гиркина в плен.

Лидер группы "Антитела" Сергей Тополя решил удвоить цену за Гиркина и присоединился к предложению Стерненко.

"Добавлю еще $10 тыс. собственных сбережений, кто возьмет Гиркина в плен живым. Он еще по "боингу" должен дать показания", - написал Тополя.

После этого к флешмобу присоединился главный сержант 47-го штурмового полка Валерий Маркус. Цена выросла до $30 тыс.

После 22:00 к флешмобу решили присоединиться глава Луганской ОВА Сергей Гайдай и теннисист Сергей Стаховский. Сумма выросла до $50 тыс.
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Топ комментарии
+31
Страшно уявити, яка сума буде через пару днів, і тут може статися саме цікаве, кацапня така жадна, що сама його і здасть.
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16.10.2022 00:26
+23
Накиньте ще трохи- його свої ж оркособаки й здадуть.
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16.10.2022 00:26
+23
если связать, засунуть в танчик, и приехать на позиции ЗСУ, то получится уже 100 тысяч $.
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16.10.2022 01:01
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Та можна й спробувать
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16.10.2022 00:23 Ответить
Московські бомбосховища, підвали, укриття приведуть "у відповідність до прямого призначення об'єктів цивільної оборони"
Очевидці у московських районах повідомляють, що такі оголошення з'являються у під'їздах будинків.
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16.10.2022 00:25 Ответить
Да какой там фронт? Картавый ублюдок уже в тайге схоронился на границе с Китаем. В землянке.
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16.10.2022 00:25 Ответить
Потом обратно обменяют, так что сделайте с него калеку .
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16.10.2022 00:26 Ответить
Его еще не поймали. И калеку делать из него не надо. Если его поймают за деньги то он обмену не подлежит. Он будет частной собственностью. Заплатившие за его отлов могут его повесить прямо перед шашлычницей на благотворительной вечеринке участников.
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16.10.2022 00:47 Ответить
шашльічніцца - что ілі кто ето?
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16.10.2022 07:42 Ответить
Иногда коза действительно является козой, с выменем и рогами.
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16.10.2022 09:40 Ответить
то есть, если я за тебя назначу 100 баксов, тьі стаешь моей собственностью?
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16.10.2022 12:20 Ответить
Навряд чи. Там Нідерланди за ним дуже плачуть.
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16.10.2022 08:01 Ответить
Накиньте ще трохи- його свої ж оркособаки й здадуть.
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16.10.2022 00:26 Ответить
если связать, засунуть в танчик, и приехать на позиции ЗСУ, то получится уже 100 тысяч $.
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16.10.2022 01:01 Ответить
Страшно уявити, яка сума буде через пару днів, і тут може статися саме цікаве, кацапня така жадна, що сама його і здасть.
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16.10.2022 00:26 Ответить
Если следовать этой логике, то тогда лучше награду обьявить в унитазах
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16.10.2022 11:01 Ответить
Его выменяют на азовцев, если возьмут в плен.
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16.10.2022 00:31 Ответить
На нього є офіційний ордер на арешт від Гаазького суду. Думаю його як раз відправлять сидіти бо потрібен прецедент
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16.10.2022 01:42 Ответить
Ага,Цемаха уже отправили
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16.10.2022 10:21 Ответить
Ой потішили
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16.10.2022 00:32 Ответить
Лучше всю семью, он должен ссаться геноцид так геноцид
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16.10.2022 00:34 Ответить
Нах он нужен?
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16.10.2022 00:34 Ответить
по МН-17 багото чого розскаже
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16.10.2022 01:22 Ответить
Что то мне кажется всякие кадыровы, пригожины сами скинут координаты для хаймерса, если гиркин появится недалеко от фронта в Украине.
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16.10.2022 00:35 Ответить
На одного Гиркина дорогущий снаряд от Химеры тратить? Много чести. Пули снайпера для него хватит.
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16.10.2022 00:54 Ответить
Ну значит придется им покрывать расходы.
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16.10.2022 00:58 Ответить
Добрый вы, слишком легкой смерти желаете этому уроду.
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16.10.2022 09:10 Ответить
Вот от Химеры смерть быстрая и безболезненная - чувак вряд-ли успеет понять, что его тело разлетается на молекулы. А снайпер - другое дело; в конце-концов, если будет "час та натхнення", он может не сразу выстрелить чуваку в голову (потратит еще пару-тройку пуль, но то таке).
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16.10.2022 10:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=bRfS4C_oxiI
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16.10.2022 00:36 Ответить
Алконавт самоликидировался, хахаха
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16.10.2022 02:37 Ответить
Можливо пан Зеленський енд квартал доплюсують якісь кошти. Вони забавляли соратників Гіркіна у Донецьку вже після захвату міста бойовиками і тепер треба відповідати. Принаймі грошима.
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16.10.2022 00:42 Ответить
они пока копят на Цемаха.
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16.10.2022 01:02 Ответить
Цемаха уже давно пропили....
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16.10.2022 01:52 Ответить
Лучше купить его голову.
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16.10.2022 00:44 Ответить
Его отправляют на фронт для того.чтоб избавиться от свидетеля для Гааги. Никто не оставит его в живых.По тихому убрать не получится-слишком известная фигура.А так-война все спишет..
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16.10.2022 00:46 Ответить
тому треба не упустити момент і взяти його тепленьким
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16.10.2022 08:33 Ответить
За Гіркиним стоять певні посадовці з ГРУ московії й його легче вбити , ніж брати у полон .
Бо Єрмак з Татаровим зроблять усе , щоб його першим обміняли
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16.10.2022 00:47 Ответить
тому така ціна
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16.10.2022 08:35 Ответить
ирмак его руснявым продаст, как продал Цемаха....
так что целесообразней его просто пристрелить...., как собаку.....
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16.10.2022 00:47 Ответить
Не надо. Он как раз про Ермака и расскажет.
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16.10.2022 00:49 Ответить
$99 my bit.
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16.10.2022 00:50 Ответить
а на ***** скидиватися будемо, чи ну його в шойгу?
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16.10.2022 01:42 Ответить
думаю, что это деньги на ветер..... его свои грохнут.....
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16.10.2022 01:55 Ответить
- Якщо обміняємо, то визволимо з полону багато наших Захисників, мінус те що потім навколо нього згортуєтся ще більше орків які знов пійдуть на нас.

- Ліквідуємо, менше орків згортуються, так і залишиться тік-ток "х#роєм".
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16.10.2022 00:50 Ответить
А сколько стоит путин?
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16.10.2022 00:52 Ответить
Пока идёт по цене танка. Когда счётчик дойдет до самолёта, посыпятся предложения от кацапок с коммерческой жилкой.
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16.10.2022 01:02 Ответить
Может даже от его губастой телки
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16.10.2022 10:23 Ответить
50тыс за штопаный г@ндон...многовато..он того не стоит
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16.10.2022 01:04 Ответить
Чекайте дзвінків від орків!
Будуть питати куди принести і хто ще треба...)))
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16.10.2022 01:05 Ответить
орки это хорошее комерческое предложение ..****** кляп в рот мешок на голову пенок под зад и передать ВСУ
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16.10.2022 01:12 Ответить
Сделайте фонд доступным для взносов всех желающих. С удовольствием внесу.
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16.10.2022 01:20 Ответить
багато зібрали

ціна цьому ублюдку - кусок мила та кілька метрів міцної мотузки

.
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16.10.2022 01:20 Ответить
краще ті гроші відати ЗСУ,буде чим воювати ,вони самі того козла спіймають
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16.10.2022 02:22 Ответить
очень здравая идея
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16.10.2022 03:42 Ответить
На колінах прошу: купіть ще спермоусова!
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16.10.2022 01:24 Ответить
На це гівно можна по 10$ скидатися, доларів 50 то його ціна
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16.10.2022 01:43 Ответить
Та нє, це гівно зараз безцінне, саме для того, щоб показово його або судити, або вбити. Особисто я б його вбила, двічі, щоб інші подібні істоти боялись навіть дихати.
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16.10.2022 02:01 Ответить
тільки гроші даремно пропадуть бо дурний зеленський його віддасть путіну як віддав цемаха а той теж був свідком по збиттю боїнга.
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16.10.2022 01:36 Ответить
Я так понял, каждый из тех, кто сделал предоплату, получит равную часть гиркина. Делить будете по весу или по объему?
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16.10.2022 01:48 Ответить
Кому чё,кому ниче,а кому хер через плечо
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16.10.2022 10:25 Ответить
Дарма цьому покидьку роблять зайву рекламу.
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16.10.2022 01:49 Ответить
А шо, так можна??? Так давайте на **************!
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16.10.2022 01:51 Ответить
Он до понедельника подождёт пока сумма подниматься и сам сдастся)
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16.10.2022 01:59 Ответить
Воно ще буде пишатися,що викуп за нього дають, тварину треба довго вбивати, і показово.
Але Зе знову когось у полон відправить,а потім поміняє на гіркіна.Це ще хто після вагнерівців що зелені врятували,хтось сумнівався ? А потім був мертвейчук,потім дали збігти ворюгам що крали гуманітарку вагонами, і цього придумають як врятувати від покарання, бо при владі зрадники.
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16.10.2022 02:20 Ответить
Таких "відявлених", як казав герой вестерну, "треба тільки вішать". От так "без пролиття крові". І краще багаторазово. Придушили, відлили водичкою і по новій. Доки серце не розірветься...
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16.10.2022 02:33 Ответить
це піар гіркіну.
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16.10.2022 03:18 Ответить
І нахер це нам здалося? Купили б за ці гроші медикаментів хлопцям на фронті. А того підора свої ж задавлять.
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16.10.2022 03:24 Ответить
Ілон Маск продовжить фінансувати Starlink в Україні

Ілон Маск передумав. Він вирішив продовжити фінансувати роботу Starlink в Україні.

Про це він написав у Twitter.

"Чорт з ним ... попри те, що Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів платників податків, ми просто продовжимо фінансувати уряд України безплатно", - написав він.

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16.10.2022 06:19 Ответить
а не проще киллера нанять за 5000 баксов . а на остальное бобло заказать кыву . чепушилина . аксенова . балицкого . сальдо . скабееву . соловьева и т.д.
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16.10.2022 06:59 Ответить
Скільки за його голову чи вуха можна отримати якщо його завалиш https://youtu.be/72qizDbFn5o

Або шашлик вийде часом....
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16.10.2022 07:02 Ответить
Постановка завдання вкрай неправильна - винагорода має бути за труп чи голову гіркіна.
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16.10.2022 07:57 Ответить
А хто такий той Диркін зараз ?
Беззубий алкаш ?
І це на нього витрачати 50 тисяч доларів ?
Ви там уху переїли ?
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16.10.2022 08:10 Ответить
то для кунсткамери - нехай буде.
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16.10.2022 09:17 Ответить
по Гіркіну буде вирок в цьому році. Справа збиття МН17. Тому нікуди його за межі справжньої россії не випустять.
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16.10.2022 11:17 Ответить
Гарний бізнес. Гіркіна візьмуть в полон, виплатять комусь гроші, а потім у черговий обмін військовополоненими він поїде додому. Знову попроситься на фронт і т.д.
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16.10.2022 08:17 Ответить
Вот елки палки, да нафиг этот реконструктор нужен? Какими то специфическими секретными сведениями не владеет, на россии нахрен никому не сдался... Чисто поржать? За пятьдесят тыщь долларов? Да лучше пятьдесят квадрокоптеров хороших купить. Пользы больше.
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16.10.2022 08:18 Ответить
Звичайний піар.Але лошарам заходить.
Могли й мільйонну винагороду оголосити.
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16.10.2022 11:32 Ответить
де може бути гіркін . думаєте на фронті ? чому ніхто не подумав що це гівно в запої?вони ж там всі запойні , і якщо пропадає на пару днів то ніхто і не хвилюєтся.
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16.10.2022 08:56 Ответить
Стерненко должен с оружием защищать Украину, а не сидя на диване ,,ловить,, Гиркина.
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16.10.2022 09:23 Ответить
Для початку переведіть 50 $ тій сосучці , щоб здала його геопозицію
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16.10.2022 09:27 Ответить
Та воно відсидиться десь у штабі та буде відосики записувати, як дьірівці. Хєрой.
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16.10.2022 09:29 Ответить
За 8 років він значно подешевшав.
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16.10.2022 09:33 Ответить
Интересно, Ахметов с Порошенко присоединятся
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16.10.2022 10:23 Ответить
Порошенко воліє "піаритися" на допомозі ЗСУ, і вкладає грошу у волонтерську допомогу,
кому ще не дішло даю ссилку https://www.youtube.com/watch?v=a6M17U7-7og&ab_channel=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE


А ще ось пару світлин,про те, куди Порошенко воліє вкладати гроші.

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16.10.2022 13:42 Ответить
Еще 5000 и буряты сами его приведут.
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16.10.2022 11:05 Ответить
Никто не отправит на войну Гиркина, который является подследсвенным по делу МН17. Будет чмобиков учить ненавидеть Украину где-то в Монино и на выходные ездить к жене на фаршированную рыбу.
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16.10.2022 11:15 Ответить
Добре заробляють блогери-активісти-волонтери....
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16.10.2022 11:29 Ответить
тут на фото іх двоє, який з них?
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16.10.2022 12:19 Ответить
Не надо вестись на фсбешное ИПСО. Этот ублюдок на передовой может появиться только под камеры прапагандистов.
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16.10.2022 12:36 Ответить
Пам"ятаю, кілька років тому відомий бандит нардеп і шавка Авакова Є.Дейдей вже оголошував "полювання на Гіркіна" У прямому ефірі, відкритим текстом.
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16.10.2022 13:24 Ответить
Чтобы Зеленский и Ермак обменяли потом на мобиков и опять пропиарились?
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16.10.2022 23:38 Ответить
 
 