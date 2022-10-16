"Этот день настал, мы покупаем Гиркина", - блогеры собрали $50 тыс. за пленение российского военного преступника
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Активист-волонтер Сергей Стерненко, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, теннисист Сергей Стаховский и военный Валерий Маркус пообещали $50 тыс. тому, кто возьмет в плен террориста-пропагандиста Игоря Гиркина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом блогеры написали в соцсетях.
В телеграмм-канале Гиркина было опубликовано его фото в военной форме.
На информацию о том, что Гиркин ушел воевать в составе добровольческого батальона, отреагировал волонтер Сергей Стерненко. Активист пообещал $10 тыс. из своих сбережений тому, кто возьмет Гиркина в плен.
Лидер группы "Антитела" Сергей Тополя решил удвоить цену за Гиркина и присоединился к предложению Стерненко.
"Добавлю еще $10 тыс. собственных сбережений, кто возьмет Гиркина в плен живым. Он еще по "боингу" должен дать показания", - написал Тополя.
После этого к флешмобу присоединился главный сержант 47-го штурмового полка Валерий Маркус. Цена выросла до $30 тыс.
После 22:00 к флешмобу решили присоединиться глава Луганской ОВА Сергей Гайдай и теннисист Сергей Стаховский. Сумма выросла до $50 тыс.
Пожалуйста, подождите...
Очевидці у московських районах повідомляють, що такі оголошення з'являються у під'їздах будинків.
Бо Єрмак з Татаровим зроблять усе , щоб його першим обміняли
так что целесообразней его просто пристрелить...., как собаку.....
- Ліквідуємо, менше орків згортуються, так і залишиться тік-ток "х#роєм".
Будуть питати куди принести і хто ще треба...)))
ціна цьому ублюдку - кусок мила та кілька метрів міцної мотузки
.
Але Зе знову когось у полон відправить,а потім поміняє на гіркіна.Це ще хто після вагнерівців що зелені врятували,хтось сумнівався ? А потім був мертвейчук,потім дали збігти ворюгам що крали гуманітарку вагонами, і цього придумають як врятувати від покарання, бо при владі зрадники.
Ілон Маск передумав. Він вирішив продовжити фінансувати роботу Starlink в Україні.
Про це він написав у Twitter.
"Чорт з ним ... попри те, що Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів платників податків, ми просто продовжимо фінансувати уряд України безплатно", - написав він.
Або шашлик вийде часом....
Беззубий алкаш ?
І це на нього витрачати 50 тисяч доларів ?
Ви там уху переїли ?
Могли й мільйонну винагороду оголосити.
кому ще не дішло даю ссилку https://www.youtube.com/watch?v=a6M17U7-7og&ab_channel=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
А ще ось пару світлин,про те, куди Порошенко воліє вкладати гроші.