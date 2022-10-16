Обязательно наступит день, когда Украина будет сбивать 100% вражеских ракет и дронов, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские военные делают все, чтобы сбивать больше вражеских ракет и дронов, чтобы обезвредить больше ударных позиций российской армии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в своем видеообращении Владимир Зеленский.
"Обязательно наступит тот день, когда наше государство сможет выполнять эту задачу на сто процентов", – отметил президент.
Зеленский добавил, что РФ в течение текущих и минувших суток продолжила атаковать Украину ракетами и иранскими дронами, часть из которых была сбита.
Напомним, министр обороны Алексей Резников 12 октября заявил, что в Украину приехала немецкая система ПВО IRIS-T.
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Дурний поп - дурна його молитва.
veminal morrow
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Реєстрація:09.09.2022 ))))
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
- Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
- Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
-Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
-Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
-Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
-Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
-Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
-Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
-Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
При тебе этот день не настанет.
Рожденный убегать от армии, армию не подымет!
Ты можешь только произносить громкие слова, причем написанные тебе кем-то.
пад...істота вже висадила мільярд дерев?
Не менше чекаю і той день, коли відповідальні за здачу ворогу величезних територій України і тисячі смертей українців - стануть перед судом.
Слава ЗСУ!
с сь - і так далі.