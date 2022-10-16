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Зеленский (16627) дроны (2201)

Обязательно наступит день, когда Украина будет сбивать 100% вражеских ракет и дронов, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Украинские военные делают все, чтобы сбивать больше вражеских ракет и дронов, чтобы обезвредить больше ударных позиций российской армии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в своем видеообращении Владимир Зеленский.

"Обязательно наступит тот день, когда наше государство сможет выполнять эту задачу на сто процентов", – отметил президент.

Зеленский добавил, что РФ в течение текущих и минувших суток продолжила атаковать Украину ракетами и иранскими дронами, часть из которых была сбита.

Напомним, министр обороны Алексей Резников 12 октября заявил, что в Украину приехала немецкая система ПВО IRIS-T.

Читайте: Зеленский о ситуации на фронте: На востоке и юге делаем все, чтобы оккупанты чувствовали – у них нет перспектив
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Топ комментарии
+35
Поясните кто-то этому мамкиному вояке, шо 100% целей не в состоянии сбить ни одна система ПВО/ПРО в Мире.
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16.10.2022 00:53
+29
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16.10.2022 01:05
+22
Популізм треба в кримінальний кодекс внести, з реальним строком.
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16.10.2022 01:05
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Поясните кто-то этому мамкиному вояке, шо 100% целей не в состоянии сбить ни одна система ПВО/ПРО в Мире.
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16.10.2022 00:53 Ответить
надо это объяснить 73%
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16.10.2022 00:56 Ответить
Збити 73% цілей - теж хороший результат
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16.10.2022 01:18 Ответить
Збити 73% цілей це дуже гарно, а вот мати 73% корисних зебілоїдів це дуже погано та небезпечно для країни...
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16.10.2022 12:43 Ответить
Американці тестовалі лазерну пушку. Так вона не пропустило жодного залпу з кількох танков. 100% винік. Так що за лазерною зброєю майбутнє
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16.10.2022 01:57 Ответить
К лазерной пушке нужна отдельная электростанция. Вот как Маск сделает батарейки заменяющие ГЭС, вот тогда да. ))
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16.10.2022 03:14 Ответить
Сегодня идея вероятного распада российской федерации на отдельные страны не кажется настолько экстравагантной, как это могло показаться до большой войны в Украине. После того как Россия понесла существенные потери из-за своей агрессии, ее экономика страдает из-за беспрецедентных санкций, а население теперь еще и напугано мобилизацией, а значит недовольно властями, мнения относительно возможного распада РФ на отдельные субъекты звучат все чаще.
Союз нерушимый, дошедший до ручки поцоны!
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16.10.2022 01:59 Ответить
Это неизбежный результат краха недоимперии. Эти ублюдки будут резать и рвать на куски друг друга просто за еду. Остается одна задача: не пустить этих "братьев" в Украину, когда они рванут за спасением своих никчемных жизненок на территорию Украины.
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16.10.2022 12:24 Ответить
Це можливо, якщо летітеме один ан-2 через всю країну, то його точно знищать з ймовірністю 100%))
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16.10.2022 11:08 Ответить
Це ж треба бути таким дебільним.
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16.10.2022 14:16 Ответить
про капеллана ЗСУ М.Добкина.....
https://twitter.com/i/status/1581328857239793665
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16.10.2022 00:57 Ответить
Добкін і Охлобистін - отці Московської Православної церкви... Капець!
Дурний поп - дурна його молитва.
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16.10.2022 02:32 Ответить
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16.10.2022 00:58 Ответить
пусть трепло кучеренко расскажет как оно мертветчука вылизывало с утра до ночи на его каналах типа "борец с комуналкой"
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16.10.2022 05:35 Ответить
3 ч В белгородской воинской части в результате стрельбы минимум 11 погибших, 15 раненых.
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16.10.2022 00:58 Ответить
баян
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16.10.2022 01:34 Ответить
у меня нету..... это в магазин муз. инструментов.......
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16.10.2022 01:51 Ответить
есть - ты их по несколько штук в день строгаешь
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16.10.2022 05:36 Ответить
и кому, как ты думаешь я поверю..., человеку с 200 тысячами подписчиков, или какому-то
veminal morrow
Мене читають: 0
Я читаю: 0

Реєстрація:09.09.2022 ))))
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16.10.2022 14:08 Ответить
а ты вообще понимаешь что означает слово "баян"? что эта новость устарела ее раньше уже выложили и обсосали
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16.10.2022 21:48 Ответить
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
- Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
- Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
-Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
-Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
-Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
-Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
-Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
-Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
-Де дороги є, а дурнів - немає.

Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.

Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
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16.10.2022 00:59 Ответить
Передвиборчий пи###ж.
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16.10.2022 01:05 Ответить
Хіба після виборів щось змінилося?
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16.10.2022 02:48 Ответить
Популізм треба в кримінальний кодекс внести, з реальним строком.
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16.10.2022 01:05 Ответить
Я б набагато більш популістичну програму міг написати. Але не програма привела його до влади, а люди, які не вміють думати про щось складніше ніж первинні потреби і можливість дармого отримання засобів для їх забезпечення.
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16.10.2022 11:13 Ответить
А настане день коли ми будемо рівняти з землею військові об'єкти, нафтобази, аеродроми, заводи, казарми на території рф?
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16.10.2022 01:02 Ответить
"закрийте *******" - не всім казлам лада....
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16.10.2022 01:03 Ответить
А коли настане день без відосіків?
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16.10.2022 01:03 Ответить
перевибори
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16.10.2022 01:04 Ответить
То є його сутність; воно без піару не може жити.
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16.10.2022 11:55 Ответить
та майте совість, воно працює 389днів на рік 27год. на добу із 36 та шисть...
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16.10.2022 14:43 Ответить
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16.10.2022 01:05 Ответить
Зеля, сначала скажи, почему за 3 твоих года в этом направлении не сделано НИЧЕГО?
При тебе этот день не настанет.
Рожденный убегать от армии, армию не подымет!
Ты можешь только произносить громкие слова, причем написанные тебе кем-то.
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16.10.2022 01:34 Ответить
Нехай краще швидко настане день, коли не буде кому стріляти по Україні!
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16.10.2022 02:50 Ответить
Для цього треба просто C-ram. Прикривати ним все саме важливе включно із далекобійним ППО яке дуже легко заспамлюється.
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16.10.2022 06:57 Ответить
Дуже вірю цьому віслюку: закласти в бюджет 90 млрд на дороги, це значить, що збивати кацапські ракети будуть асфальтом.
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16.10.2022 08:13 Ответить
а про зебенямарафон із 1.4млрд., краще й не згадувати? Коли ці зебіли розблокують українське телебачення через супутникові тарілки?
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16.10.2022 14:47 Ответить
ця пад...істота вже висадила мільярд дерев?
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16.10.2022 09:09 Ответить
Ше ні, не встигло, бо поки що виплачує вчителям по $4000 на місяць...
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16.10.2022 12:01 Ответить
"Обов'язково настане день, коли Україна збиватиме 100% ворожих ракет і дронів", -сказав "чемпіон світу по боротьбі з КОВІДОМ".

Не менше чекаю і той день, коли відповідальні за здачу ворогу величезних територій України і тисячі смертей українців - стануть перед судом.
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16.10.2022 09:20 Ответить
Где наши ударные дроны, государственные и дальнобойные?
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16.10.2022 09:50 Ответить
Десь під асфальтом.... але Єдиний Мудафон про це не скаже.
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16.10.2022 10:09 Ответить
Ну, толпу нужно утешать, но не настолько же!
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16.10.2022 10:15 Ответить
100% никогда не наступит, но спасибо пану Президенту за оптимизм. Сбивание 80-90% целей во время внезапных ракетных обстрелов это сложная математическая и программно-техническая задача даже при наличии соответствующих средств поражения на каждый тип цели. Ведущие страны мира работают над этим. Если б заключить контракт с крепкой ИТ-фирмой, работающей на запад, под разработку соответствующего ПО, можно попытаться. Должны быть так же средства интеграции (контроллеры, интерфейсы) и средства поражения под каждую цель. Но у нас приведут прикормленную фирму и получится какой-нибудь уродец типа Пелены для криптографии (это открытая информация).
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16.10.2022 10:45 Ответить
"Уж, лучше бьі про ананасьі"
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16.10.2022 10:52 Ответить
Вєлічайший гєнєралісімус заспокоїв; тепер буду спати спокійно... Мабуть, шматками асфальту буде збивати особисто?
Слава ЗСУ!
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16.10.2022 11:45 Ответить
"Я обіцяв, обіцяю і буду обіцяти!" - ютубвоїн, досвідчений уклоніст Валодька.
с сь - і так далі.
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16.10.2022 12:16 Ответить
ЛАЗЕРОМ !)
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16.10.2022 13:01 Ответить
Пішов ти нах#й зі своїми ракетами і друганом ****#м, цинічний зрадник народу України.
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16.10.2022 13:04 Ответить
Коли це непорозуміння викине дерьмака, татарова, закриє оаск може люди йому і повірять, а поки що бла-бла відосік! І купіть йому нарешті сорочку!!!
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16.10.2022 13:28 Ответить
не на часі, бо дЄрьмаксосочку ще не досмоктав?
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16.10.2022 14:50 Ответить
Ізраїль з його залізним куполом 100% не збиває
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16.10.2022 17:01 Ответить
 
 