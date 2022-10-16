Ракетными ударами и мобилизацией России не удалось переломить ход войны, - Washington Post
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Усилия России по обстрелам мирных городов Украины, а также мобилизации сотен тысяч резервистов стали заметной эскалацией войны, развязанной Путиным, однако это не изменило и не изменит динамики, характеризующейся все большими успехами ВСУ на поле боя.
Такие оценки представителей западной разведки и военных экспертов обнародовало в субботу американское влиятельное издание The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сами по себе ракетные удары не создали значительной стратегической ценности, хотя они повлекли за собой массовые страдания людей и подорвали стабильность жизни в городах, относительно не затронутых боевыми действиями", - отмечается в оценках.
В результате ударов, очевидно, направленных по объектам энергетической инфраструктуры, жилые районы отдельных городов погрузились в темноту и создали дополнительные угрозы для гражданской части населения перед зимними холодами. Однако картина на поле боя характеризуется успехами ВСУ, более ловкими и мотивированными, а также лучше вооруженными по сравнению с громоздкой, плохо оснащенной и истощенной армией России. И такая тенденция прослеживается по крайней мере на обозримое будущее.
"Я ожидаю, что Украина будет продолжать делать все возможное в течение зимы, чтобы вернуть свою территорию и быть эффективной на поле боя", - цитирует издание недавнее выступление в Брюсселе министра обороны США Ллойда Остина. При этом глава Пентагона подчеркнул, что ВСУ демонстрируют эффективность и успехи как на Востоке, так и на Юге.
По мнению военных экспертов, зимний период может снизить динамику развития событий на поле боя, впрочем, пока "украинцы сохраняют инициативу и динамику". Тем не менее, больше нет ожиданий, что РФ сможет захватить новые территории.
"Украина настолько резко преломила ход боевых действий, что единственная неопределенность сводится к тому, сколько еще территории ВСУ смогут вернуть, а не к тому, сможет ли Россия достичь своих целей", - отметил эксперт Института исследования внешней политики в Филадельфии Роб Ли.
Он подчеркнул, что украинская армия теперь значительно превосходит российскую - по вооружению, технике, экипировке и т.д. - по сравнению с периодом в начале войны. Между тем, Россия продолжает нести большие потери, тогда как Украина стабильно получает поставки нового и технологически передового оружия от своих западных союзников.
Пожалуйста, подождите...
ц-
Сидячи на подвір'ї їхньої поточної бази, солдати обговорювали, як мобілізація в росії вплине на ситуацію. «Зіл» сказав, що йому шкода втрачених життів попереду. «Порох» відповів, що йому не шкода. І він переконаний, що поява на полі битви недосвідчених і неохочих воювати чоловіків - це не велика стратегічна проблема. Третій солдат з позивним «Зевс» застеріг, що не треба недооцінювати ворога.
«Вони можуть перетворитися на елітних бійців за місяць, якщо зможуть здобути досвід. Ми не знаємо. У нас теж не було досвіду, коли ми починали», - сказав «Зевс».
Це їм зустрічати нову хвилю орди на нульовій...все готово, точно?
Вірте в ЗСУ!
Все буде Україна!
Жгите ещё.