Ракетными ударами и мобилизацией России не удалось переломить ход войны, - Washington Post

Усилия России по обстрелам мирных городов Украины, а также мобилизации сотен тысяч резервистов стали заметной эскалацией войны, развязанной Путиным, однако это не изменило и не изменит динамики, характеризующейся все большими успехами ВСУ на поле боя.

Такие оценки представителей западной разведки и военных экспертов обнародовало в субботу американское влиятельное издание The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сами по себе ракетные удары не создали значительной стратегической ценности, хотя они повлекли за собой массовые страдания людей и подорвали стабильность жизни в городах, относительно не затронутых боевыми действиями", - отмечается в оценках.

В результате ударов, очевидно, направленных по объектам энергетической инфраструктуры, жилые районы отдельных городов погрузились в темноту и создали дополнительные угрозы для гражданской части населения перед зимними холодами. Однако картина на поле боя характеризуется успехами ВСУ, более ловкими и мотивированными, а также лучше вооруженными по сравнению с громоздкой, плохо оснащенной и истощенной армией России. И такая тенденция прослеживается по крайней мере на обозримое будущее.

"Я ожидаю, что Украина будет продолжать делать все возможное в течение зимы, чтобы вернуть свою территорию и быть эффективной на поле боя", - цитирует издание недавнее выступление в Брюсселе министра обороны США Ллойда Остина. При этом глава Пентагона подчеркнул, что ВСУ демонстрируют эффективность и успехи как на Востоке, так и на Юге.

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По мнению военных экспертов, зимний период может снизить динамику развития событий на поле боя, впрочем, пока "украинцы сохраняют инициативу и динамику". Тем не менее, больше нет ожиданий, что РФ сможет захватить новые территории.

"Украина настолько резко преломила ход боевых действий, что единственная неопределенность сводится к тому, сколько еще территории ВСУ смогут вернуть, а не к тому, сможет ли Россия достичь своих целей", - отметил эксперт Института исследования внешней политики в Филадельфии Роб Ли.

Он подчеркнул, что украинская армия теперь значительно превосходит российскую - по вооружению, технике, экипировке и т.д. - по сравнению с периодом в начале войны. Между тем, Россия продолжает нести большие потери, тогда как Украина стабильно получает поставки нового и технологически передового оружия от своих западных союзников.

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