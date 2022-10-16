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Ракетными ударами и мобилизацией России не удалось переломить ход войны, - Washington Post

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,окупанти,окупант

Усилия России по обстрелам мирных городов Украины, а также мобилизации сотен тысяч резервистов стали заметной эскалацией войны, развязанной Путиным, однако это не изменило и не изменит динамики, характеризующейся все большими успехами ВСУ на поле боя.

Такие оценки представителей западной разведки и военных экспертов обнародовало в субботу американское влиятельное издание The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сами по себе ракетные удары не создали значительной стратегической ценности, хотя они повлекли за собой массовые страдания людей и подорвали стабильность жизни в городах, относительно не затронутых боевыми действиями", - отмечается в оценках.

В результате ударов, очевидно, направленных по объектам энергетической инфраструктуры, жилые районы отдельных городов погрузились в темноту и создали дополнительные угрозы для гражданской части населения перед зимними холодами. Однако картина на поле боя характеризуется успехами ВСУ, более ловкими и мотивированными, а также лучше вооруженными по сравнению с громоздкой, плохо оснащенной и истощенной армией России. И такая тенденция прослеживается по крайней мере на обозримое будущее.

"Я ожидаю, что Украина будет продолжать делать все возможное в течение зимы, чтобы вернуть свою территорию и быть эффективной на поле боя", - цитирует издание недавнее выступление в Брюсселе министра обороны США Ллойда Остина. При этом глава Пентагона подчеркнул, что ВСУ демонстрируют эффективность и успехи как на Востоке, так и на Юге.

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По мнению военных экспертов, зимний период может снизить динамику развития событий на поле боя, впрочем, пока "украинцы сохраняют инициативу и динамику". Тем не менее, больше нет ожиданий, что РФ сможет захватить новые территории.

"Украина настолько резко преломила ход боевых действий, что единственная неопределенность сводится к тому, сколько еще территории ВСУ смогут вернуть, а не к тому, сможет ли Россия достичь своих целей", - отметил эксперт Института исследования внешней политики в Филадельфии Роб Ли.

Он подчеркнул, что украинская армия теперь значительно превосходит российскую - по вооружению, технике, экипировке и т.д. - по сравнению с периодом в начале войны. Между тем, Россия продолжает нести большие потери, тогда как Украина стабильно получает поставки нового и технологически передового оружия от своих западных союзников.

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Топ комментарии
+7
Нема чим укомплектовувати. Нема техніки. Йде потужна інформаційна атака. Чмобіків возять без мінімальної підготовки недалеко від лінії фронту щоб показати що нібито вони посилюють фронт. А насправді нема нічого ні техніки, ні зброї, ні одягу, ні засобів захисту, ні медикаментів та і нічим їх годувати. Є тільки чмобіки. Я вважаю що вони самі не знають, що з ними робити. Усім російським воєнкорам і т.п. під загрозою арешту забронено повідомляти про поразки на фронті. Там все тримається на чесному слові і пройде небагато часу і воно все посиплеться. А далі тільки ядерна зброя.
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16.10.2022 09:12
+6
Мобилизовали тысяч 300, а сдрыснуло за границу больше 800 ...
Жгите ещё.
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16.10.2022 09:27
+3
здохлик рязаньский ще дригається, але ця дриготня все більше нагадує судороги.
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16.10.2022 08:36
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занадто оптимістично.
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16.10.2022 08:20 Ответить
Так три дні минуло !
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16.10.2022 10:29 Ответить
здохлик рязаньский ще дригається, але ця дриготня все більше нагадує судороги.
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16.10.2022 08:36 Ответить
Цікавий стиль розмови через WP... із 220 тис чмобілізованих, тільки приблизно 30тис відправленні на фронт із Україною, інші де? Доукомплектовуються під завязку. Зараз 120 БТГ орди, а скільки буде коли чмобіків кинуть ордою? Масова ракетна атака це із іншої "опери". Питань більше ніж відповідей після 21.09?
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16.10.2022 08:53 Ответить
Нема чим укомплектовувати. Нема техніки. Йде потужна інформаційна атака. Чмобіків возять без мінімальної підготовки недалеко від лінії фронту щоб показати що нібито вони посилюють фронт. А насправді нема нічого ні техніки, ні зброї, ні одягу, ні засобів захисту, ні медикаментів та і нічим їх годувати. Є тільки чмобіки. Я вважаю що вони самі не знають, що з ними робити. Усім російським воєнкорам і т.п. під загрозою арешту забронено повідомляти про поразки на фронті. Там все тримається на чесному слові і пройде небагато часу і воно все посиплеться. А далі тільки ядерна зброя.
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16.10.2022 09:12 Ответить
Нема, нема, нема...щоб довго не сперечатися - WP: В Україні триває війна на психологічне виснаження (zn.ua -14/10/22), теж Washington Post.

ц-

Сидячи на подвір'ї їхньої поточної бази, солдати обговорювали, як мобілізація в росії вплине на ситуацію. «Зіл» сказав, що йому шкода втрачених життів попереду. «Порох» відповів, що йому не шкода. І він переконаний, що поява на полі битви недосвідчених і неохочих воювати чоловіків - це не велика стратегічна проблема. Третій солдат з позивним «Зевс» застеріг, що не треба недооцінювати ворога.

«Вони можуть перетворитися на елітних бійців за місяць, якщо зможуть здобути досвід. Ми не знаємо. У нас теж не було досвіду, коли ми починали», - сказав «Зевс».

Це їм зустрічати нову хвилю орди на нульовій...все готово, точно?
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16.10.2022 09:44 Ответить
Ніколи все не буде готово. Але і особливої погоди ці люди на фронті не зроблять. Зараз основна війна ведеться артилерією, а не піхотинцями, якими би елітними вони не були.
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16.10.2022 10:09 Ответить
мда... питань не має, ви "перемогли".
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16.10.2022 10:14 Ответить
Те що ми перемогли у класичній війні це не моя думка, це кажуть всі ключові політики у західному світі. Але у росії залишається ще один козир це ядерна зброя. І як вона вплине на перебіг справ ніхто точно не спрогнозує.
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16.10.2022 10:18 Ответить
Тут питання ціни, ціни в життях... в якій дупі буде країна після перемоги. А цю перемогу ще треба здобути і над новою хвилею чмобіків, яких на порядок більше ніж було до цього. Менше див. "єдиний телемарафон", де від побєди до побєди... перемогу треба ще здобути в минулому часі, а не майбутньому.
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16.10.2022 10:08 Ответить
Я дивилася марафон в евакуації і не вірила,що звільнять мою Бородянку....А 15 квітня повернулася додому.
Вірте в ЗСУ!
Все буде Україна!
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16.10.2022 11:09 Ответить
Напрасно старушка жде сина домои.
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16.10.2022 09:02 Ответить
Заплачєт мамка нє одна в Рязані, Сизрані , Моцкве… но Лада бєлая однако 😂😂😂 подсушіт глазікі лукаві👍🔱 I
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16.10.2022 09:16 Ответить
Мобилизовали тысяч 300, а сдрыснуло за границу больше 800 ...
Жгите ещё.
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16.10.2022 09:27 Ответить
 
 