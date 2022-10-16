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В оккупированном Донецке прогремели взрывы. Пылает "городская администрация". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В оккупированном Донецке прогремели взрывы. Сообщается о ювелирном попадании в помещение городской администрации.

Об этом сначала активно сообщали телеграмм-каналы. Пока информацию о повреждении здания подтверждает "РИА-Новости", информирует Цензор.НЕТ.

"Здание городской администрации Донецка повреждено в результате обстрелов со стороны украинских войск", - отмечает пропагандистское агентство со ссылкой на представительство так называемой "ДНР" в СЦКК.

Между тем в сети распространяется соответствующее видео.

Также смотрите: Защитники Украины вошли в приемную Пушилина в Лимане. ВИДЕО

В оккупированном Донецке прогремели взрывы. Пылает городская администрация 01
В оккупированном Донецке прогремели взрывы. Пылает городская администрация 02
В оккупированном Донецке прогремели взрывы. Пылает городская администрация 03
В оккупированном Донецке прогремели взрывы. Пылает городская администрация 04
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Топ комментарии
+73
Мабуть кадиркінці тренувались.
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16.10.2022 08:55
+58
Надіюсь душиліна мінусували.
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16.10.2022 08:50
+55
Бамбили дамбас 8 лет - накаркали на свою голову долбодятли
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16.10.2022 08:56
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Надіюсь душиліна мінусували.
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16.10.2022 08:50 Ответить
та гнида в приміщенні колишньої облдержадміністрації сидить а може і в якомусь бомбосховищі ховається
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16.10.2022 08:55 Ответить
А раніше в віджатому бізнес-центрі сидів
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16.10.2022 09:09 Ответить
в Іспаніі на своїй віллі
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16.10.2022 12:36 Ответить
В воскресенье утром? Что Чепушилину в такое время там делать? Скорее всего орки сами и взорвали чтобы обвинить ВСУ
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16.10.2022 08:57 Ответить
Думаю, що звинувачення для міжнародного політичного тиску вже не працюють. З 24-го лютого в світі всім все стало зрозумілим, звичайно за виключенням *********** сателітів та куплених ним же політиків.
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16.10.2022 09:19 Ответить
а толку обвинять. нам эти обвинения наоборот на руку. пусть сс*утся от страха
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16.10.2022 09:28 Ответить
Да, кто в выходные дни обстреливает пустые административные здания? Или это в расчете на то что у ихних ПВО тоже выходной? )
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16.10.2022 10:33 Ответить
Просто в отличие от зверей в кацапских бандитских войсках, у ВСУ не стоит задача убить как можно больше гражданских.
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16.10.2022 12:23 Ответить
В администрации гражданских нет, там все преступники.
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16.10.2022 13:09 Ответить
Спорить не стану, но админ.здания априори считаются цивильными. Не стоит портить репутацию ВСУ.
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17.10.2022 13:16 Ответить
Не морочьте голову. Израиль спокойно уничтожает лидеров террористов в этих самых зданиях.
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17.10.2022 13:19 Ответить
Тогда какой смысл обстреливать административные здания если они всем скопом переселятся в другое здание, разбомбят это - переселятся в третье здание..
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16.10.2022 14:25 Ответить
Хай краще тi кацi тiкають у засрашу. Якщо i'х туди пустят.
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16.10.2022 22:32 Ответить
А ЗСУ якось *****
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16.10.2022 12:12 Ответить
Ні, малоймовірно, він в іншїй канторі зазвичай сидить
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16.10.2022 08:57 Ответить
Не перевертайте хфамілію цього довбодятла, справжнє призвіще цієї мразоти - Чіпушилін з касти "опушєнців".
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16.10.2022 09:07 Ответить
не думаю може свої орки так як в вранці в неділю коли вихідний навряд чи він та був та інші саме неділю вибрали щоб нікого не вбити всередині
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16.10.2022 09:09 Ответить
Розікрали кацапські бабки і гуманітарку,розбомбили кабінети з документацією,на нас списали,і все,чистий профіт!
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16.10.2022 16:58 Ответить
Відзначили річницю смерті Мотороли ?
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16.10.2022 18:15 Ответить
дуже добра робота
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16.10.2022 08:52 Ответить
що тут доброго? як на мене - безглузда витрата БК та безглузде руйнування будівлі. в цей час всі потвори із керівного складу маладой рєспублікі, та і звичайні шістки теж, сиділи по норах. то ж ні одна істота не подохла.
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16.10.2022 10:47 Ответить
То не ЗСУ - тому добра робота куйла по куйлотятам
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16.10.2022 12:25 Ответить
мабудь генштабу видніше куди і скільки б/к витрачати
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16.10.2022 15:24 Ответить
Мабуть кадиркінці тренувались.
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16.10.2022 08:55 Ответить
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16.10.2022 09:02 Ответить
І ще б декілька разів "на біс!". Я на мене, то це замало дохлих орків. От хоча б 22 тисячі, ото б було дуже файно
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16.10.2022 09:03 Ответить
Таки да. Каждый день. Ну и ночью тоже
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16.10.2022 09:22 Ответить
Ани же дети!
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16.10.2022 09:25 Ответить
Сойдет.Уложили чмобиков почти на целый стрелковый взвод.
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16.10.2022 13:09 Ответить
Бойове злагодження.
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16.10.2022 19:22 Ответить
Бамбили дамбас 8 лет - накаркали на свою голову долбодятли
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16.10.2022 08:56 Ответить
Не так. Дамбили Бамбас!!!
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16.10.2022 09:05 Ответить
Восім лєт!!!11
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16.10.2022 09:07 Ответить
800 лет
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16.10.2022 09:38 Ответить
Со дня основания Бамбаса. Джон Юз как основал, так на второй день и начал бомбить с сатанинским хохотом. А Бамбас терпел и продолжал кормить всю Украину. Неблагодарную!
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16.10.2022 11:05 Ответить
Восєм лєт долбілі драм-енд-бас!

І додолбілісь.
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16.10.2022 11:54 Ответить
Зараз почнут Вити на болотах "Дамбілі Бамбас" ....
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16.10.2022 09:54 Ответить
Дамбілі бамбас 8 років, аж тепер почало долітати.
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16.10.2022 10:13 Ответить
Все воно добре, тільки в неділю вранці там мабуть нікого не було. Треба було в будень день після 9 ранку. А так мабуть тільки в пусту адмін будівлю влучили.
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16.10.2022 08:58 Ответить
З мови зняли.
А якщо розвинути цю думку, то дуже схоже, що москалі саменькі, без сторонньої допомоги шмальнули по гадміністрації. Такий собі ремікс на тему "рязанскага сахарку".
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16.10.2022 22:22 Ответить
"Ордловці" так посилено верещали про те, як їх 8 років обстрілюють "укропи", що ті не витримали і вирішили їм показать, ЩО собою представляє спроавжній "укропський обстріл"
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16.10.2022 09:02 Ответить
Где этот дырявый мммщик пенис душилин?
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16.10.2022 09:04 Ответить
Душит губами вялый пенис национальному лидеру
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16.10.2022 21:31 Ответить
зачем ВСУ бить по администрации в воскресенье утром? Но для "пометов" - самое то.
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16.10.2022 09:05 Ответить
цинічна дамбят русню на бамбасе невідомі сили...
а піддайте тим казлам ще трохи...
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16.10.2022 09:06 Ответить
шо опять кондиционер рванул?
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16.10.2022 09:06 Ответить
почали опалювальний сезон
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16.10.2022 12:39 Ответить
Это какой-то бред . У нас что дохера снарядов ,чтобы бить по пустым зданиям в выходной день ? Уже столько информации про бурятов ,кадыровцов и всякой швали ,которая живёт в садиках почему туда не запустить хаймерсом?
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16.10.2022 09:07 Ответить
Без кацапів не обійшлось. На обстріл не схоже
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16.10.2022 09:11 Ответить
Нарешті,"там наші люди " та "не відкривати вогонь у відповідь" стали дурними фразами минулого.
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16.10.2022 09:13 Ответить
Юзівська бавовна.
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16.10.2022 09:13 Ответить
шкода що не в робочий час
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16.10.2022 09:18 Ответить
Добре але треба було в понеділок коли вся сволота в кабінетах. Чи "ета наши люді"?
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16.10.2022 09:20 Ответить
А що тут доброго?У нас що так багато ракет щоб бити в пусту будівлю ?
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16.10.2022 09:24 Ответить
Не факт, що там "нікого" та "нічого" не було. Там могло бути стільки всього. Наприклад, якийсь "координаційний" центр дамбасівців або кацапів. Та навіть знищення кількох ноутів або купки паперів може бути вартим використання не однієї ракети.
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16.10.2022 09:52 Ответить
З 8 річним запізненням, але краще пізнише ніж ніж ніколи.
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16.10.2022 09:31 Ответить
Незрозуміло нащо бити по порожній будівлі в 6 ранку неділі. Схоже на кацапську провокацію...
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16.10.2022 09:35 Ответить
Хай більше так "провокують" )))
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16.10.2022 10:16 Ответить
Задовольнюсь тільки повним знищенням даунецька. Під корінь. Щоб одне каміння залишилось.
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16.10.2022 09:36 Ответить
Та то вони, курвиська, самі понапивалися та почали шмаляти один в одного. СЛАВА ЗСУ!!!
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16.10.2022 09:47 Ответить
Це кацапи, у нас не так багато ракет, щоб витрачати їх на биття цегли
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16.10.2022 09:52 Ответить
Может охота на гиркина началась, его же мобилизовали, мог и в Донецк поехать, там у него была штаб-квартира.
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16.10.2022 09:56 Ответить
Для того козла достатньо ножа - воно не варто ракети )
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16.10.2022 10:15 Ответить
Правда від снайпера
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16.10.2022 10:11 Ответить
Гарно ранок почався ))) Не з кави )))
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16.10.2022 10:13 Ответить
Вже не "хахлы", не "нацыки", не "саложоры", а целеустремлённые ребята. Прогресс
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16.10.2022 10:17 Ответить
Ага.
"Надо отдать им должное"
Так отдай, в чём проблема?
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16.10.2022 21:34 Ответить
данєтск повинен повторити долю Маріуполя і стати селом Маріупільської області після повної дерусняфікації.
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16.10.2022 10:17 Ответить
Пеніс Душилін вже зустрівся з курмаршелем захарченко?
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16.10.2022 10:18 Ответить
Продавал бы ты, Пуша, свою курятину, или чем ты там до предательства Украины занимался. А теперь сидишь и ждешь свою пулю или снаряд от украинцев или дозу отравы от русских "кураторов", которые не любят свидетелей...
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16.10.2022 10:32 Ответить
Какие люди суровые там? Ежедневно так. Планы перевыполняют город любят, 8 лет так уже. Прилетело улетело залетело похерело и не настохерело. Может больше сыпануть? За всю мазуту!?
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16.10.2022 10:39 Ответить
Якось не дуже вражає - будинок вистояв, про дохлих ублюдків згадок немає. Нашим хлопцям треба повторити з кращим результатом - щоб ще якась адміністрація стала кучею камінням з кучею "шашликів" з колаборантів.
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16.10.2022 10:57 Ответить
Після цих фото слово «пошкоджено» здається таким милим…
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16.10.2022 11:01 Ответить
8 років дамбили бомбас и тільки зараз поцілилі.
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16.10.2022 11:07 Ответить
путін ввіді вайска - отвам уродам по заслугам, надіюсь що це тільки початок.
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16.10.2022 11:31 Ответить
Ах-ха-ха-ха-ха-ха, а кито єта сдєлал, у-ю-ю-ю-юй, що за ранок, одна новина краще іншої🤔🧐😁 Давно, *******, пора, ще краще було б це гніздо тупорилого домбасяцкого бидла зрівняти з землею, полити сірчаною кислотою та залити 10 метровим шаром бетону і ***** на пальму мьєрцалава😝😝😝😝😝😝😜🤪
А де до речі крихітка Єнот
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16.10.2022 12:10 Ответить
цій новині 8 років
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16.10.2022 12:42 Ответить
ЭТО УЖЕ МЕЛОЧИ !!!
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16.10.2022 13:03 Ответить
Харьковскую городскую и областную орки давно разбили
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16.10.2022 15:45 Ответить
ЗБС!
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16.10.2022 20:12 Ответить
Наконец впервые за 8 лет начали дамбить Бамбасс.
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16.10.2022 20:52 Ответить
 
 