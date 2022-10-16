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В оккупированном Донецке прогремели взрывы. Пылает "городская администрация". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В оккупированном Донецке прогремели взрывы. Сообщается о ювелирном попадании в помещение городской администрации.
Об этом сначала активно сообщали телеграмм-каналы. Пока информацию о повреждении здания подтверждает "РИА-Новости", информирует Цензор.НЕТ.
"Здание городской администрации Донецка повреждено в результате обстрелов со стороны украинских войск", - отмечает пропагандистское агентство со ссылкой на представительство так называемой "ДНР" в СЦКК.
Между тем в сети распространяется соответствующее видео.
Топ комментарии
+73 Ksenia VB
показать весь комментарий16.10.2022 08:55
+58 Serhiy Talatynnik
показать весь комментарий16.10.2022 08:50
+55 Advokat Savchuk
показать весь комментарий16.10.2022 08:56
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І додолбілісь.
А якщо розвинути цю думку, то дуже схоже, що москалі саменькі, без сторонньої допомоги шмальнули по гадміністрації. Такий собі ремікс на тему "рязанскага сахарку".
а піддайте тим казлам ще трохи...
"Надо отдать им должное"
Так отдай, в чём проблема?
А де до речі крихітка Єнот