Оборонная промышленность РФ не может производить современные ракеты такими темпами, как они тратятся, - британская разведка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская оборонная промышленность, вероятно, не может производить современные боеприпасы такими темпами, как они тратятся.
Об этом идет речь в ежедневном отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.
В отчете сообщается, что 10 октября Россия выпустила по Украине более 80 крылатых ракет.
Министерство обороны Украины сообщило, что более половины было сбито, но десятки попали по Киеву и другим населенным пунктам, убив мирных жителей и нанеся ущерб гражданской инфраструктуре.
"Данные удары являются дальнейшей деградацией российских запасов ракет большой дальности, что, вероятно, ограничит их способность поражать желаемое количество целей в будущем", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+6 Rostyslav Komarnytsky
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+3 pictimephotografer pictimephotografer
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+2 Amber
показать весь комментарий16.10.2022 09:33
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Мразь вирішила нас знищити , але все буде навпаки 😠
Й "Купол" треба СВІЙ РОБИТИ а не дороги знову!!!
Заводи ракетні кацапські треба нищити:
Авангард (москва) - с200/300/350/400
Новатор (єкатеринбург) - калібри
Новосибірськ - кинджали
Воткінський завод (Воткінськ, удмуртія)- Іскандери
Допоки ВСІ ці заводи не будуть знищені - обстріли України триватимуть довічно!