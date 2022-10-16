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Оборонная промышленность РФ не может производить современные ракеты такими темпами, как они тратятся, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,крилата

Российская оборонная промышленность, вероятно, не может производить современные боеприпасы такими темпами, как они тратятся.

Об этом идет речь в ежедневном отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

В отчете сообщается, что 10 октября Россия выпустила по Украине более 80 крылатых ракет.

Министерство обороны Украины сообщило, что более половины было сбито, но десятки попали по Киеву и другим населенным пунктам, убив мирных жителей и нанеся ущерб гражданской инфраструктуре.

"Данные удары являются дальнейшей деградацией российских запасов ракет большой дальности, что, вероятно, ограничит их способность поражать желаемое количество целей в будущем", - говорится в сообщении.

Читайте: В России осталось 25–28% от количества ракет, которое было на 24 февраля, - Данилов
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Топ комментарии
+6
Надіятися на кацапів у таких речах - не розумно. Надіятися треба на власну ППО/ПРО і нарощувати її кількість, якісь і відповідно бойові можливості.
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16.10.2022 09:34
+3
При желании? А где же это желание сейчас?, Если кацапня начала усиленно скупать дроны у Ирана?? Не могу к, или не хотят, или что ещё ,уважаемый???
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16.10.2022 10:10
+2
Кацапи щось таки воготовляють , хоча так швидко , як ім би хотілося !

Мразь вирішила нас знищити , але все буде навпаки 😠
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16.10.2022 09:33
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Кацапи щось таки воготовляють , хоча так швидко , як ім би хотілося !

Мразь вирішила нас знищити , але все буде навпаки 😠
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16.10.2022 09:33 Ответить
Надіятися на кацапів у таких речах - не розумно. Надіятися треба на власну ППО/ПРО і нарощувати її кількість, якісь і відповідно бойові можливості.
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16.10.2022 09:34 Ответить
НЕ так швидко
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16.10.2022 09:34 Ответить
Будут менше шмаляти -- якби зовсім схлопнулись .
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16.10.2022 09:37 Ответить
кацапы при желании смогут быстро освоить производство дешевых беспилотников камикадзе.
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16.10.2022 09:38 Ответить
При желании? А где же это желание сейчас?, Если кацапня начала усиленно скупать дроны у Ирана?? Не могу к, или не хотят, или что ещё ,уважаемый???
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16.10.2022 10:10 Ответить
Тобто - у них зараз немає бажання .? .
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16.10.2022 10:23 Ответить
Краще щоб вони зовсім не могли виготовляти!
Й "Купол" треба СВІЙ РОБИТИ а не дороги знову!!!
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16.10.2022 09:42 Ответить
Росія взагалі нічого не може без західних комплектуючих
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16.10.2022 09:43 Ответить
100% .!
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16.10.2022 10:24 Ответить
А зачем им столько ракет ? Иран поможет шахидами .
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16.10.2022 09:45 Ответить
Ну так себе утешение. больше интересует, в каком темпе мы их производим ( и производим ли вообще)
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16.10.2022 09:46 Ответить
Ну не могут такими темпами они. Я даже знаю места, где вообще темпа не было--- бо делать нечего было. Так ото не хотелось делать то что нечего.
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16.10.2022 09:54 Ответить
Нехай кацапи виготовлятимуть одну ракету на тиждень, але все одно ця ракета вбиває українців

Заводи ракетні кацапські треба нищити:
Авангард (москва) - с200/300/350/400
Новатор (єкатеринбург) - калібри

Новосибірськ - кинджали

Воткінський завод (Воткінськ, удмуртія)- Іскандери

Допоки ВСІ ці заводи не будуть знищені - обстріли України триватимуть довічно!
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16.10.2022 11:16 Ответить
 
 