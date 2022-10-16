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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15471) война (47303) Генштаб ВС (4365) уничтожение (3972) техника (1547) потери (3875)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 65 000 человек, 268 самолетов, 242 вертолета, 2529 танков, 1589 артсистем, 5193 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 16 октября потери личного состава противника составляют около 65 000 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02 по 16.10 ориентировочно составили:

личного состава ‒ около/ about 65000 (+300) человек ликвидировано,

танков ‒ 2529 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5193 (+14) ед,

артиллерийских систем – 1589 (+7) ед,

РСЗО – 365 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 186 (+0) ед,

самолетов – 268 (+0) ед,

вертолетов – 242 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1224 (+14),

крылатые ракеты ‒ 316 (+0),

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 3959 (+8) ед,

специальная техника‒ 143 (+1).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 65 000 человек, 268 самолетов, 242 вертолета, 2529 танков, 1589 артсистем, 5193 бронированные машины 01

"Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+14
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16.10.2022 09:55
+11
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16.10.2022 09:51
+5
Не потрібно заокруглювати. Цифра 65 001 також звучить,коли стосується ворога
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16.10.2022 09:52
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16.10.2022 09:51 Ответить
Сильно красивые зубы у свинособаки, и давить нужно шоб аж мозги текли.
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16.10.2022 12:41 Ответить
Не потрібно заокруглювати. Цифра 65 001 також звучить,коли стосується ворога
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16.10.2022 09:52 Ответить
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16.10.2022 09:55 Ответить
Статистика радует, но... Еще есть над чем работать, еще не все показатели перекрыты
Советско-финская война - потери Красной армии - 127 тысяч
Интервенция в Афганистане - сбито 332 совецких вертушек
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16.10.2022 09:56 Ответить
Скільки здохло рабокацапів вже можна не рахувати по вже всім пох#й - чим більше тим краще..... хоча для статистики треба.
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16.10.2022 10:05 Ответить
а первый месяц считали и о#уевали, 100 - 150 ой ничего себе, вот сейчас они одуплятся и остановятся! ага, сегодня 65000 и по фигу, как тараканы....
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16.10.2022 15:27 Ответить
Коли знищили 16-ий корабель?
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16.10.2022 10:12 Ответить
І що за корабель/катер?
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16.10.2022 10:20 Ответить
теж здавалось, що минулого місяця було 15. Може міст додали до корабля?)
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16.10.2022 10:35 Ответить
Щось було про знищену в Херсоні баржу. Може це її додали?
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16.10.2022 14:00 Ответить
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16.10.2022 10:19 Ответить
прогундосив вчора в відосику "65тисяч" - значить так і показали.
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16.10.2022 10:41 Ответить
Хорошіх русскіх ужє 65k.
Хорошєє воспітаніє ЗСУ дайот рєзультат.
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16.10.2022 13:44 Ответить
им начнёт доходить после 130000 только убитыми... и то не факт...
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16.10.2022 15:25 Ответить
1 на 1000???
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16.10.2022 18:39 Ответить
На війну забирають відносно здорових. Тобто тих, хто хоч якось працює в засрашці. Після 130'000 вбитими (і до півмільйона скалічених/поранених) - ситуація в рашці буде така, що реально почне деградувати практично все, аж до каналізації та побутової електрики в містах. Бо все це просто так карткою купити та на пошті забрати - неможливо. Треба на місці працювати руками. А нікому буде...
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16.10.2022 20:17 Ответить
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16.10.2022 20:00 Ответить
 
 