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Новости За рубежом
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Китай (2412) Тайвань (84) Си Цзиньпин (192)

Китай заявил, что не откажется от права силы по Тайваню. Тайвань – что не откажется от суверенитета

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

китай,тайвань

Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай никогда не откажется от права применить силу для воссоединения Тайваня с материком. Тайвань в ответ говорит, что отвергает предложенную Пекином модель управления островом "одна страна, две системы" и не пойдет на компромисс в отношении свободы и демократии.

Позицию Китая Си Цзиньпин озвучил, выступая на открытии XX съезда Коммунистической партии Китая в Пекине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Решение вопроса Тайваня – это личное дело китайцев, и это зависит только от китайцев", – заявил Си Цзиньпин.

Он добавил, что Китай всегда "уважал и заботился о Тайване, приносил пользу" народу Тайваня и был предан содействию экономическим и культурным обменам через Тайваньский пролив.

"Мы настаиваем на стремлении к мирному воссоединению с наибольшей искренностью и лучшими усилиями, но мы никогда не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принять все необходимые меры (для воссоединения. - Ред.)", - подчеркнул председатель. КНР.

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По его словам, силовой сценарий предполагается на случай "вмешательства" внешних сил и противодействия "очень небольшому количеству" сторонников независимости Тайваня, а не принуждения к воссоединению подавляющего большинства народа Тайваня.

"Историческое движение национального воссоединения и национального возрождения продолжается и полное воссоединение Родины нужно достичь", - заявил Си Цзиньпин.

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После этого офис президента Тайваня выпустил заявление о том, что Тайбэй не откажется от своего суверенитета.

"Тайвань не откажется от своего суверенитета и не пойдет на компромисс по свободе и демократии, а его народ выступает против идеи Пекина об управлении Тайванем по модели "одна страна, две системы", - говорится в сообщении.

"Поддержание мира и стабильности в Тайванском проливе и регионе является общей ответственностью обеих сторон, а встреча на поле боя не будет способствовать достижению этой цели", - добавили в офисе президента Тайваня.
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Топ комментарии
+9
Ще один ипмєрєц. Пора світу заганять таких імперців в стойло, і небільше чашки риса або миски щів на рило в день, щоб вялічіє в сраці не бурлило
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16.10.2022 10:41
+8
Косоглазые кондомы. Зачем вам какой то крохотный остров если можно рядом без любых усилий взять себе кусок почти ничейной земли размером с два-три Китая?
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16.10.2022 10:42
+7
у всієї срані світу загострення..
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16.10.2022 10:40
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16.10.2022 10:37 Ответить
что то и где то слышали уже....
Адын народ
русский язык
Одна вера
Одна История
Мы ваши братья
Поможем народу Димбассу
Наш Крым
Мешок картошки
Дайте воду а то убьем
Нанесли ракетный массовый удар
Нацисты
Укропчики
Уничтожить Украину
Запретить культуру Украинцев их язык песни
Бандеровцы
Фашисты..
Буча
Ирпень
Гостомель
Купянск Изюм
Мариуполь
Оленивка
.................................................
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16.10.2022 10:49 Ответить
Ну... цей конфлікт через підсрачники китайцям лише можна вирішити https://www.youtube.com/watch?v=gBCn9im3Xt4

Україна має допомогти їх роздати...
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16.10.2022 16:04 Ответить
Китай, как может, отвлекает внимание США от Украины.
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16.10.2022 10:37 Ответить
Пох, у США достаточно "вниманий" на всех, а не одно единственное.
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16.10.2022 10:55 Ответить
когда двое бьются , всегда есть кто-то , кто наблюдает в кустах, ...................думаю что скоро мы его увидим .
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16.10.2022 13:19 Ответить
А в цей час делегація конгресу США відвідала Тайвань... "рожевий лебідь" Пелосі кружляє над Тайванем. Цікаво, хто кого відволікає від війни в Європі?)
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16.10.2022 10:40 Ответить
******** йдуть за руським кораблем
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16.10.2022 10:42 Ответить
Якщо хтось когось і намагається "відволікти", то він дурачок, який вважає, що США однозадачні і можуть спрямовувати свою увагу тільки на щось єдине)
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16.10.2022 10:57 Ответить
у всієї срані світу загострення..
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16.10.2022 10:40 Ответить
Ще один ипмєрєц. Пора світу заганять таких імперців в стойло, і небільше чашки риса або миски щів на рило в день, щоб вялічіє в сраці не бурлило
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16.10.2022 10:41 Ответить
Косоглазые кондомы. Зачем вам какой то крохотный остров если можно рядом без любых усилий взять себе кусок почти ничейной земли размером с два-три Китая?
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16.10.2022 10:42 Ответить
я дивився в гуглмапі на той Тайвань. Дуже впорядкована і організована країна. комунякам свербить у сраці незалежність хоч частини китайців від їхнього панування. Бо видно різницю.
те ж саме бажання раші не випускати Україну з своїх обіймів. Бо самостійні українці дуже швидко побудують у себе Швейцарію за рівнем життя і безпекою. І москалі побачать недієздатність своїх начальників і свого рашистького устрою.
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16.10.2022 12:00 Ответить
Хай спробують, ще одні аналоговнєтнікі знайшлись... США, якщо знадобиться, дуже швидко покладуть вам економіку на нуль.
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16.10.2022 10:42 Ответить
У любу гру можна грати у двох...
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16.10.2022 10:43 Ответить
опять объятия которые душат???
как это напоминает срашку...
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16.10.2022 10:49 Ответить
до 1970 року саме Тайвань вважався Китаєм,а КНР навіть в ООН не була.потім США,СССР,Захід домовилися зробити рокіровочку. КНР окріпла і пробує тепер США на слАбо..
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16.10.2022 10:49 Ответить
Китай довыййобывается, что Тайвань его победит.
Пример Украины ничему не учит.
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16.10.2022 10:55 Ответить
кстати Тайвань считает территорию Китая своими землями
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16.10.2022 11:06 Ответить
У таких випадках, як з Тайванем (і Україною) керівництву цих країн, потрібно у відповідь на територіальні претензії Китаю (та кацапстана) - робити свої претензії на їх території у відповідь, і на будь-яку претензію, (звинувачення і таке інше) - відповідати дзеркально. Як і у звичайній війні - на обстріл відповідати обстрілом.
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16.10.2022 11:02 Ответить
позаявляли та й все, далі собі мирно працюють,
а не як бункерному карліку захотілося повий@буватись, в війну погратися
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16.10.2022 11:06 Ответить
Дідьо Джо давно звернув увагу на свого головного супротивника в світі. Але рік тому мусів перемкнути увагу на наступного за ним, бо той з катушок з'їхав. Тепер для початку потрібно остаточно розібратися з ****** і касапами; китайози - наступні в черзі.
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16.10.2022 11:11 Ответить
А українці поїдуть на Тайвань у якості інструкторів з практичного застосування американської зброї!
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16.10.2022 11:13 Ответить
Тайвань міг би стати локомотивом КОНВЕРГЕНЦІЇ для материкового Китаю в його русі від тоталітаризму до свободи і демократії - КОНВЕРГЕНЦІЇ, як процесу зближення, сходження, гармонізації, компромісів за ради процвітання населення, а під дією репресивної не тоталітарної ортодоксії комуністичної партії Китаю, як би вона не пристосовувалась до реалі 21-століття.

І нове покоління керівників Китаю до цього прийде.
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16.10.2022 11:16 Ответить
ВИПРАВЛЕННЯНЕ під дією репресивної не тоталітарної ортодоксії комуністичної партії Китаю, як би вона не пристосовувалась до реалі 21-століття.
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16.10.2022 16:27 Ответить
Учатся на "бензоколонке" - какие будут санкции, что будет с валютой, как будут помогать и видят, что ничего серъезного, а если, что в радбезе ООН наложим вето.

Союзники "уже помогают", начали диферсификацию рисков, чтобы не было дефицита чипов, Микрон строит заводы в США, и вложит до 100млрд долларов.
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16.10.2022 12:39 Ответить
 
 