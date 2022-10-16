Китай заявил, что не откажется от права силы по Тайваню. Тайвань – что не откажется от суверенитета
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай никогда не откажется от права применить силу для воссоединения Тайваня с материком. Тайвань в ответ говорит, что отвергает предложенную Пекином модель управления островом "одна страна, две системы" и не пойдет на компромисс в отношении свободы и демократии.
Позицию Китая Си Цзиньпин озвучил, выступая на открытии XX съезда Коммунистической партии Китая в Пекине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Решение вопроса Тайваня – это личное дело китайцев, и это зависит только от китайцев", – заявил Си Цзиньпин.
Он добавил, что Китай всегда "уважал и заботился о Тайване, приносил пользу" народу Тайваня и был предан содействию экономическим и культурным обменам через Тайваньский пролив.
"Мы настаиваем на стремлении к мирному воссоединению с наибольшей искренностью и лучшими усилиями, но мы никогда не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принять все необходимые меры (для воссоединения. - Ред.)", - подчеркнул председатель. КНР.
По его словам, силовой сценарий предполагается на случай "вмешательства" внешних сил и противодействия "очень небольшому количеству" сторонников независимости Тайваня, а не принуждения к воссоединению подавляющего большинства народа Тайваня.
"Историческое движение национального воссоединения и национального возрождения продолжается и полное воссоединение Родины нужно достичь", - заявил Си Цзиньпин.
После этого офис президента Тайваня выпустил заявление о том, что Тайбэй не откажется от своего суверенитета.
"Тайвань не откажется от своего суверенитета и не пойдет на компромисс по свободе и демократии, а его народ выступает против идеи Пекина об управлении Тайванем по модели "одна страна, две системы", - говорится в сообщении.
"Поддержание мира и стабильности в Тайванском проливе и регионе является общей ответственностью обеих сторон, а встреча на поле боя не будет способствовать достижению этой цели", - добавили в офисе президента Тайваня.
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Україна має допомогти їх роздати...
те ж саме бажання раші не випускати Україну з своїх обіймів. Бо самостійні українці дуже швидко побудують у себе Швейцарію за рівнем життя і безпекою. І москалі побачать недієздатність своїх начальників і свого рашистького устрою.
как это напоминает срашку...
Пример Украины ничему не учит.
а не як бункерному карліку захотілося повий@буватись, в війну погратися
І нове покоління керівників Китаю до цього прийде.
нетоталітарної ортодоксії комуністичної партії Китаю, як би вона не пристосовувалась до реалі 21-століття.
Союзники "уже помогают", начали диферсификацию рисков, чтобы не было дефицита чипов, Микрон строит заводы в США, и вложит до 100млрд долларов.