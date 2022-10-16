РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5793 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
12 507 34
армия РФ (15471) война (47303) Харьковщина (4163) рисунок (19)

"Корова из биолаборатории" и "Не надо меня пытать!" - теробороновец Руслан рисует комиксы на основе настоящих военных историй. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

комікси

Воин Харьковского отдельного батальона территориальной обороны по имени Руслан рисует комиксы на основе настоящих военных историй.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковский отдельный батальон территориальной обороны.

"Настоящие военные истории в комиксах бойца Харьковского отдельного батальона территориальной обороны Руслана. В селе Каменка Харьковской области орки увидели корову с ветеринарными клипсами на ушах. Мордорские дикари решили, что животное чипировано, из секретной натовской биолабаратории. Корову на всякий случай русские расстреляли из противотанкового гранатомета", - говорится в сообщении.

Смотрите: 410 км дорог расчищено на деоккупированной территории Харьковской области. ФОТО

Корова из биолаборатории и Не надо меня пытать! - теробороновец Руслан рисует комиксы на основе настоящих военных историй 01
Корова из биолаборатории и Не надо меня пытать! - теробороновец Руслан рисует комиксы на основе настоящих военных историй 02
Корова из биолаборатории и Не надо меня пытать! - теробороновец Руслан рисует комиксы на основе настоящих военных историй 03
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+22
показать весь комментарий
16.10.2022 12:08
+21
показать весь комментарий
16.10.2022 11:40
+17
БРАВО!!!
показать весь комментарий
16.10.2022 11:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
16.10.2022 11:40 Ответить
БРАВО!!!
показать весь комментарий
16.10.2022 11:41 Ответить
тундропитек спит со свиньями, а не пасет их
показать весь комментарий
16.10.2022 11:47 Ответить
ты сбилось с курса? тебе за кораблем...
показать весь комментарий
16.10.2022 11:48 Ответить
Походу у тебя русское очелло подгорает, от того, что Украина стала геополитическим центром Европы благодаря тому, что успешно шпекает русскую армию)))
показать весь комментарий
16.10.2022 11:55 Ответить
на бирлин ползешь, дунька или продолжишь жалко мямлить размазьівая сопли по беззубой харе?
показать весь комментарий
16.10.2022 11:59 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2022 12:07 Ответить
тьі почему не в военкомате, ссьікливій галифешник? мямлить в интернете безопаснее, дуняша?
показать весь комментарий
16.10.2022 11:55 Ответить
три таджика расстреляли 22 швабропитека в белгородской области. на бирлин, дуня!
показать весь комментарий
16.10.2022 11:56 Ответить
не мямлить, набуьтілочное. швабра-военкомат-черньій пакет
показать весь комментарий
16.10.2022 12:04 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2022 12:08 Ответить
Куча гімна
показать весь комментарий
16.10.2022 12:42 Ответить
А тебя свои на подвал не кинут за пожелание нам победы? Телефон проглоти, чтоб не выследили.
показать весь комментарий
16.10.2022 12:25 Ответить
горіла дупа уклоніста) швабру казену не спали
показать весь комментарий
16.10.2022 11:49 Ответить
Имел я дело с настоящими свинопасами - они были куда умнее и приносили миру куда больше пользы, чем лахтинское дерьмо вроде тебя. Даже свиное дерьмо лучше ольгинского дерьма - им хотя бы поля удобрять можно.
показать весь комментарий
16.10.2022 11:49 Ответить
Свиней пас (якийсь час) і Григорій Сковорода А Шевченко пас овець
показать весь комментарий
16.10.2022 12:12 Ответить
А не лакействовали, таская чужие чемоданы.
показать весь комментарий
16.10.2022 13:20 Ответить
О, русские начали осознавать, что их роль, это кормежка скотины и уборка навоза. Прогресс)
показать весь комментарий
16.10.2022 11:53 Ответить
«Ділили стіл і сон зі свинями»: СБУ показала покинуту позицію окупантів на Херсонщині
Джерело: https://nrj.com.ua/dilili-stil-i-son-zi-svinyami-sbu-pokazala-pokinutu-pozitsiyu-okupantiv-na-hersonshhini-video
показать весь комментарий
16.10.2022 11:54 Ответить
це потенційний бестселлер
показать весь комментарий
16.10.2022 11:46 Ответить
Шикардос
показать весь комментарий
16.10.2022 11:47 Ответить
Хаб проти "ПИТАЙ" чув сам, заліково.
показать весь комментарий
16.10.2022 11:47 Ответить
Ця тема у них ще з Майдану. Було відео, про те як майданівці "питали" "тітушку", навіщо той приїхав у Київ.
показать весь комментарий
16.10.2022 11:53 Ответить
Дякую, гарно, влучно!!!! Від душі посміявся! Смерть раші та рашні!!
показать весь комментарий
16.10.2022 11:48 Ответить
Згадалось.

Плакала корова выменем качая,
Языком шершавым слёзы утирая...
показать весь комментарий
16.10.2022 11:49 Ответить
Погано малює орків, вони не так виглядають.
показать весь комментарий
16.10.2022 11:52 Ответить
так, орочня й наші в нього виглядають надто схожими, що не э правильним
показать весь комментарий
16.10.2022 13:53 Ответить
Щось забагато лишнехромосомних на форумі розвелося, десь їм сраку добре підпалили.
показать весь комментарий
16.10.2022 12:11 Ответить
хйло пригожину бабла підкинуло на могілізацію
показать весь комментарий
16.10.2022 12:23 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2022 12:46 Ответить
 
 