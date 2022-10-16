Россияне пытаются собрать силы в кулак на юге. Но даже природа – на стороне Украины, – ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На южном направлении российские войска пытаются сгруппироваться, но испытывают огромные проблемы с поставками оружия и техники.
Об этом в эфире телемарафона сообщила начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Обстановка на самой линии фронта достаточно напряженная, поскольку враг пытается собрать все имеющиеся силы в кулак, для нанесения поражений. Но все же постоянно (имеет сложности. - Ред.)… и мобилизованное пополнение разбегается", - сказала она.
По словам Гуменюк, у оккупантов критическое положение с снаряжением, потому что 75% резервов раньше поставляли через Крымский мост.
"Пока даже море на нашей стороне, даже природа против того, чтобы у них там что-то функционировало. Паромы остановлены из-за ветра. Невозможно осуществлять сообщение между точками через (Керченский) пролив. Поэтому они действительно страдают из-за нехватки оборудования, боекомплектов, военной техники", - сказала спикер.
Гуменюк добавила, что, подтягивая резервы из Крыма, оккупанты уже даже не переправляют их на правый берег Днепра, где разворачиваются боевые действия, а наоборот, выискивают способы с правого подтянуть на левый то, что еще осталось в живых.
Пожалуйста, подождите...
Правильно, рузьге: погонять Дуньку Кулакову щас самое оно!
Гы...
Вам добре відомо, що по ньому зілізницею цілодобово йдуть потяги зі зброєю !
Про це є купа відео кримчан !
Про це треба обов'язково писати,адже наші сини на фронті,рідко телефонують,і це єдине джерело інформаціїї про ситуацію на передовій.
нах#йу спам.
"Игнат, конечно, класный пацан, но ****** еще тот - видно лавры арестовича не дают покоя.
На начало 19-го года мы имели всего 14 штук 15Д365, два из которых улетели в апреле того же года на глазах изумлённых американцев в две мишени на Яворовском полигоне. Таким образом на осень 19-го года у нас осталось 12 двигателей. Подозреваю, что три из них в этом году улетели в Новофёдоровку. Осталось девять. Сколько двигателей ДП НВО «Павлоградський хімічний завод» и КБ «Південне» могло собрать с 19 года из асфальта - это вопрос риторический. Сейчас, если эти предприятия и их смежники будут ******* в три смены, то это всё равно штучное производство, которое исчисляется максимум десятком двигателей/ракет в год. Так что или Игнат *******, или нас считает таковыми."
14.10.2022 03:20
Звідкіля така точна інформація.
На складах Південмаша думаю багато чого залишилося,
двигуни для немаленьких ракет також.
є ще ракети на рідкому топливі, то ракети побільше розміром.
Ось тобі "геніально складна" будова балістичної ракети ФАУ 2
4 000 балістичних ракет з яких 1300 влучили по Лондону, а ми Україна як космчна
держава з новими технологіями не можемо зараз будувати балістичні ракети ?
Зе пишався що Україна це космічна держава і вміє виробляти ракети і супутники.
Поки висновки невтішні.
У 1999 Україна в лиці Кучми та Тімошенко передала Росії як оплату за постачання природного газу 575 ракет Х-55 і Х-55СМ.
разом із носіями цих ракет - двома десятками стратегічних !!!!! бомбардувальників Ту-95 та Ту-160
Нащо це ти нагородив? Правильно казав Ігнат, закривати ракетну програму під час війни це злодійство і зрада, і не треба тут показово паскудити зелених і тут же виправдовувати нефінансування армміі ,та руйнування збройного заказу,бо такі зелені роги вилазять.
Но вернемся к железу. Если бы с 19-го года продолжалось бы финансирование строителства комплексов "Гром-2", то к зиме 22-го года мы бы имели 4-5 комплексов с 20-25 ракетами.Ну, максимум с 30-ю ракетами. Поэтому данное высказывание Игната, иначе как крайнее проявление его некомпетентности, расценить нельзя.
И не надо мне приписывать того, чего вы там себе нагородили.
Відголос аморалі Зе про втрату 7 млрд в місяць із за паніки?
Прекратите передергивать.
" И не надо мне приписывать того, чего вы там себе нагородили."- ні це що ти городиш ,тільки послухай себе?! І ти не зелений?((( Шкода мені навіть часу на тебе.
Суть твоїх постів на це вказує - все суттєве, велике починається з малого.
Навіть залишки запасів Нептунів потопили кацапську Москву яка зараз на дні.
Нагадую - там було біля 500 кацапів на борту + кремляндія втратила повагу у
всьому світі як військова держава.
Це війна, а не гра в аптеку.
Не треба робити себе експердом а інших лайняками, Igor L часом не памятаєш ?
Теж ******** експерда с себе робити.
Всього найкращого.
Коли брифінг для преси буде шановний ?
Все пророхували,але як ми змогли відбити ворога маючи 12 ракет,то як би їх було в чотири раза більше чи врахувв би це оккупант? Так врахував би ,і плюс до того міжнародна допомога,впевнена чим сильніша була би озброєна армія України тим маловирогідніше було би повномосштабне вторгнення, ви сперечаетеся у питання яке просто очевидне навіть дитині ,три роки бездіяльності зеленої влади привели до повномасштабної війни.
І ось що дійсно не треба ,так це вам наводити тєнь на плєтєнь.
И если бы сохранялись темпы реализации ракетной программы Украины 2018-го - середины 2019 годов, то на вооружение ВС Украины уже было бы около 15 дивизионов (90-100 пусковых установок) новой модернизации РЗСО "Ольха" и 5-6 дивизионов (30-40 пусковых установок) 360МЦ "Нептун", около двух сотен 2С22 "Богдана" и 4-5 ОТРК "Гром-2" с 20-25 ракетами. И да, тогда этой войны могло бы и не быть.
які міни на Чонгарі познімали і не попередили всю Україну про вторгнення рашистів.
ЩЕ ПОПЕРЕДНИКИ ПРОІГНОРУВАЛИ 28 (!) ДОПОВІДЕЙ РОЗВІДОК США І ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
ПРО ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Тому жодна зелена тварина не воює, бо любить хайпувати і розповідати про тактику і стратегію,як обдристович на соцмережах.
Іди відпочивай.
Ти нащо смайлики чипляєшь, ти хлопчик маленький,чи вже у дитинство впав?
Тобі сказали іди відпочивати, "фронтовик".
Який українець буде з цього сміятитися окрім зеленої мерзоти.
якщо була мета у ЗЄ-лєчки здати Південь, то він його й здав
Шириною, метрів 15.
Чим гірше Чонгарська протока?
Невже там не можна було організувати оборону?
Висновок: кацапи пройшли саме там, де їм дозволили!
Та ще багато чого…
Благодаря мощному двигателю, Фау-2 была способна преодолеть расстояние около 190 км при крейсерской высоте полета свыше 80 км. Двигатель, работавший на этаноле и жидком кислороде, представлял собой принципиально новое слово в ракетной технике. Фактически Фау-2 стала первой в мире космической ракетой.
Количество ступеней 1 Длина (с ГЧ) 14 м Диаметр 1,65 м Стартовая масса 12500-14500 кг Забрасываемая масса 1000 кг Вид топлива этиловый спирт и жидкий кислород Максимальная дальность 320 км Тип головной части моноблочная, фугасная, неотделяемая, масса 1000 кг Количество боевых блоков 1 Мощность заряда 800-1400 кг аммотола